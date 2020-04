La Atención Primaria en la zona rural en tiempos de coronavirus

La crisis el coronavirus que ha puesto al límite la capacidad de los sistemas sanitarios en España ha provocado que muchos hayan tenido que reorganizarse y cambiar algunas formas de actuación para poder hacer frente al Covid-19. Y si los cambios han sido grandes en los hospitales de las mayores ciudades, también lo han sido en los ambulatorios o centros de salud de las zonas rurales. Es el caso del de Tafalla, la localidad navarra más castigada por el coronavirus con una tasa de incidencia de 18,36 personas contagiadas por cada 1.000 habitantes. Para poder atender a todos los casos, en muy poco tiempo se han tenido que tomar grandes decisiones y cambiar el modus operandi del centro desde hacía décadas: desde la reorganización de pacientes hasta una nueva forma de atención a estos vía telefónica. El médico de familia del Centro de Salud de Tafalla Javier Diez cuenta a este periódico cómo está viviendo la crisis del coronavirus.

“Unas semanas antes de que se decretara el confinamiento, y viendo cual era la situación de Italia, en el centro de salud empezamos a valorar qué podríamos hacer cuando el problema estuviera aquí”, señala el doctor Diez. Para ello, entre el personal sanitario del centro de salud de Tafalla, al que además de acudir vecinos de esta localidad, también lo hacen de otras colindantes como Barásoain o Leoz, cambiaron la distribución de los pacientes. "Hasta entones nos organizábamos por cupos, es decir yo tenía 1.500 pacientes a los que he atendido desde hace muchos años y a partir de entonces, esa estructura se rompe y nos orientamos hacia tareas, sobre todo el problema del coronavirus, pero a la vez manteniendo un retén hacia los problemas habituales como las urgencias". También fueron previsores reduciendo al máximo las visitas de los pacientes al centro de salud. A aquellos que les tocaba un análisis se le aplazó y las revisiones, en la medida de lo posible, se pasaron a hacer vía telefónica.

Una vez metidos de pleno en la crisis del coronavirus los cambios continuaron, pero fueron menos drásticos de lo que hubieran sido sin ese trabajo previo. El doctor Diez cuenta que se indicó que a todas aquellas personas que tuvieran síntomas, llamaran por teléfono al centro de salud, desde donde "a todos se les hace un seguimiento casi diario por teléfono y a domicilio a los que tienen síntomas más fuertes". Un sistema que "ha funcionado muy eficientemente", señala, ya que ha permitido que "en torno a la mitad de los casos hayan pasado la enfermedad aislados sus casas" y los que tenían diagnóstico algo más grave fueron trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra, situado en Pamplona.

El doctor Javier Diez Espino con el EPI puesto

Para poder ir por los distintos domicilios de los pacientes contagiados, Diez apunta que la ayuda de empresas de la zona e instituciones ha sido "fundamental". El Ayuntamiento les ha dejado un coche para poder desplazarse y los bomberos les ayudan con la desinfección del vehículo y el material sanitario. Además, dentistas y otros sanitarios de la zona les han donado material como mascarillas y guantes. Con todo ello y unos trajes de protección individual, va por las casas visitando a los enfermos de coronavirus.

Javier Diez cuenta que "ha sido muy duro" ver como pacientes a los que llevaba atendiendo durante más de 30 años perdía la vida por culpa del virus y confiesa que le ha afectado mucho el hecho de que hayan sido varios y en un corto espacio de tiempo. "Me ha faltado tiempo, pero no de minutos, sino emocional para asumir esta situación. Uno es profesional y tiene que seguir trabajando, pero tantos casos y de gente cercana con la que has tratado tantos años, acaban pesando. Ha sido muy duro".

Y es que el trabajo de un médico en la zona rural se basa en la cercanía con el paciente. "No es como en el hospital de una gran ciudad en la que los médicos atienden a una gran cantidad de personas, yo aquí me conozco a todos mis pacientes, e incluso ya he atendido a cuartas generaciones de algunas familias, es algo muy especial y que me emociona". Pacientes a los que también ha tenido que hacer de psicólogo durante la crisis. "Tafalla tiene una población envejecida y sobre todo al principio la gente llamaba con muchas dudas y miedo, y también tuvimos que jugar es papel de psicólogos o asesores para tranquilizarles", señala.

Él como médico experimentado con más de 30 años de carrera a sus espaldas también ha tenido que hacer de líder con su equipo. "En ningún momento pensamos que no podíamos con ello y el trabajo en equipo y la coordinación ha sido esencial para ello", cuenta orgulloso de lo bien que han gestionado una situación tan complicada.

Y es que además de los pacientes con coronavirus, que han sido muchos en Tafalla, Diez y su equipo han tenido que seguir atendiendo al resto de pacientes con otras dolencias. Para ello han reforzado el sistema de atención telefónica. Cuenta que llama a todos sus pacientes con regularidad para conocer su situación y señala que este será el momento de poner a prueba todo el trabajo previo hecho durante años para hacer a las personas más autónomas en tanto en cuanto de responsabilizarse de su cuidado. "Desde hace tiempo les he ido indicando a mis pacientes por ejemplo con diabetes o con la tensión alta cómo deben cuidarse y qué tienen que hacer a diario para estar bien, y ahora se verá si esto ha servido, aunque es evidente que si alguien tiene una crisis hipertensiva, acudirán a urgencias". De esta forma han conseguido no saturar el centro de salud durante esto días.

Mirando al futuro el doctor apunta que tienen el reto de "seguir manteniendo en aislamiento a las personas más vulnerables y a la vez ir retomando poco a poco las visitas de rutina y las revisiones de forma presencial", pero a la vez cuenta que habrá cosas que ya no cambiarán y que esta crisis ha servido para ver que muchas de las consultas se pueden hacer por teléfono sin necesidad de acudir al centro médico.