Los edificios públicos de Navarra serán cero emisiones en 2030

La Presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, han renovado el memorándum suscrito de la coalición internacional Under 2 y han firmado el documento de adhesión a un nuevo compromiso con 5 objetivos de acción climática, todo ello en el marco de la Asamblea General de la coalición internacional Under 2 y en el encuentro Under 2 Europa, que se celebran en Glasgow coincidiendo con la cumbre sobre el clima y en los que ha participado la consejera Itziar Gómez.

Se trata de compromisos en materia de residuos, edificación, biodiversidad y justicia medioambiental recogidos en el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. Navarra se ha comprometido con 5 objetivos:

En el ámbito del entorno construido, Navarra ha firmado que los edificios públicos sean 100% cero emisiones para 2030 o que todos los edificios públicos utilicen un 100% de energía limpia.

En cuanto a la justicia medioambiental, Navarra se ha comprometido con dos objetivos: una transición justa que proporcione medios de vida sostenibles a quienes dependen de la economía de los combustibles fósiles en el cambio hacia sistemas y prácticas más sostenibles y con mejorar la representación de las mujeres en las estructuras de gobernanza relacionadas con el cambio climático en al menos un 30% para 2030, con el objetivo final de una representación igualitaria.

Respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, Navarra ha ratificado el objetivo de restaurar a gran escala los bosques y otros ecosistemas autóctonos.

Y en el ámbito de los residuos, el compromiso es desarrollar economías circulares que reduzcan los residuos orgánicos que van a los vertederos en los estados y regiones en al menos un 50% para 2030, o reducir el flujo total de residuos a los vertederos en al menos un 15% para 2030.

Según la consejera Gómez, “son unos objetivos a los que respondemos con acciones concretas que ya están recogidas en nuestro proyecto de LFCCyTE. Una ley que nos va a obligar a las administraciones, las empresas y la sociedad, a pasar de las palabras a los hechos en ese compromiso que todos tenemos con una Navarra cero emisiones para el año 2050”.

Gómez ha añadido que “Navarra es la segunda comunidad del Estado que afronta el reto climático con una ley que aúna tanto el ámbito de la mitigación como de la adaptación, una ley que ya está en el Parlamento y que va a ser la mejor herramienta para poder afrontar los retos climáticos presentes y futuros”.

Fondo de solidaridad entre regiones

En la asamblea general de Under2, Navarra ha anunciado que va a participar en la financiación del Future Fund, un fondo para proyectos de mitigación o adaptación de regiones con economías emergentes o en desarrollo. La consejera ha señalado que el Gobierno de Navarra, a través de los Departamentos de Desarrollo Económico y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, va a implicarse mediante este fondo en colaborar con la transición energética de países y regiones en desarrollo con el fin de avanzar en una transición justa, democrática e inclusiva para avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible.

Importancia de las regiones

La intervención de la Consejera se ha producido en el marco de la Asamblea General de Under2Coalition de the Climate Group, una de las redes internacionales de las que forma parte Gobierno de Navarra en coherencia con su política activa de Acción Exterior. La pertenencia a esta se suma a otros foros como ACR+ (ciudades y regiones por gestión sostenible de residuos y promoción economía circular), Regions4 (regiones comprometidas con ODS, cambio climático y sostenibilidad), ICLEI (gobierno locales por la sostenibilidad) y otras redes internacionales y europeas.