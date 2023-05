EH Bildu no apoyará una alcaldesa del PSN y le recuerda que le ganó en Pamplona

EH Bildu ha respondido con firmeza al reto que este martes le lanzó la candidata del PSN, Elma Saiz, de darle sus votos para evitar un Gobierno de UPN en Pamplona teniendo más concejales (8) que los socialistas (5): “Terceras vías que hurten el liderazgo que Pamplona le ha otorgado a EH Bildu están condenadas al fracaso. No están ni estarán sobre la mesa. Esas terceras vías llevan irremisiblemente al gobierno de la derecha”, ha solemnizado Joseba Asiron.

El candidato de EH Bildu ha señalado que va “a persistir hasta el último minuto” para lograr un apoyo de los socialistas que le permita hacerse con el bastón de mando. Para ello, ha continuado, está dispuesto “a llegar a un acuerdo concertado que satisfaga a todas las fuerzas progresistas”. Pero ha lanzado un mensaje al PSN: “Si alguien está tentado o tentada de no respetar el principio democrático de la representatividad en su propio beneficio partidista, que no cuente con nosotros. Tendrá que mirar a los ojos de pamploneses y pamplonesas, incluidos sus propios votantes, y explicarles por qué lo que es bueno para Madrid, para el Gobierno de Navarra y para otras instituciones, no es bueno para Pamplona”, ha planteado.

Sobre la posibilidad de que EH Bildu condicione la Alcaldía de Pamplona con la negociación del Gobierno de Navarra, Asiron ha dicho que él se centra “en la pantalla en la que estamos ahora”. “Estamos en la pantalla del Ayuntamiento, que tiene una importancia muy grande y nos vamos a remitir a ese principio democrático básico de representatividad”, ha asegurado.

Asiron ha señalado que EH Bildu es “la única fuerza que ha crecido en Pamplona y es la tercera vez consecutiva en la que crece”. “Antes éramos primera fuerza en cuatro barrios y ahora lo somos en siete, la mitad de los barrios de la ciudad”, ha añadido.

Tras ello, ha apuntado que la formación abertzale ha conseguido “el mejor resultado que ha conseguido nunca una fuerza progresista en los últimos cuarenta años”. “La diferencia entre EH Bildu y la segunda fuerza progresista -PSN- es abismal. Casi doblamos a la segunda fuerza progresista”, ha afirmado, frente a lo que ha señalado que “la derecha ha bajado de trece a once concejales por su mala gestión”.

Joseba Asiron ha asegurado que “nos encontramos ante el consistorio más progresista en la historia reciente de Pamplona”. “Hay 16 concejales que se definen como progresistas, casi el 60% del pleno, y esto ha sido gracias al grandísimo trabajo llevado a cabo por toda la oposición en la pasada legislatura, un trabajo conjunto y espectacular. El 95% de las declaraciones que se han aprobado en el pleno se han aprobado de manera conjunta por las fuerzas progresistas del Ayuntamiento”, ha destacado. Al mismo tiempo, ha señalado que “de los 16 ediles que en este momento componen el arco progresista, EH Bildu ha conseguido ocho”.