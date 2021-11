Esparza acusa a Chivite de estancar y deteriorar Navarra con el apoyo de EH Bildu

Javier Esparza, el portavoz de Navarra Suma -coalición que aglutina UPN, PP y Ciudadanos- y principal líder de la oposición al Gobierno de la socialista María Chivite, ha acusado a la presidenta navarra de hacer “autobombo” y de no realizar “ningún tipo de autocrítica” en su discurso del debate del estado de la comunidad. Durante su intervención, Esparza ha considerado su gestión como la responsable del “progresivo deterioro de Navarra” con el apoyo de EH Bildu, y ha enumerado los recortes en ventaja de la comunidad foral con otros territorios en indicadores como el empleo, la competitividad empresarial o la prestación de servicios públicos. “El deterioro de Navarra comienza desde que EH Bildu llega al Gobierno la pasada legislatura y se mantiene en esta porque María Chivite les ha dado la capacidad para seguir marcando el futuro de Navarra”, ha subrayado durante una intervención que ha durado algo más de 30 minutos.

Chivite defiende sus avances en el autogobierno de Navarra al lograr tres nuevas trasferencias

Saber más

Así, ha señalado que Navarra “ya no es referente ni avanza al ritmo que debiera”. Y ha apuntado que es la comunidad que más empleo ha destruido desde el inicio de la legislatura con 8.500 puestos de trabajo menos y 10.100 parados más. Se ha referido también a la última Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2021 que coloca al territorio en “la peor posición por tasa de paro de los últimos 20 años, la peor de toda la serie histórica”. En este sentido, ha mencionado la reducción de la diferencia de ventaja de la tasa de paro en comparación con la media de España desde 2015. En concreto, ha achacado a la gestión del Ejecutivo foral que actualmente el recorte de ventaja sea de 3,87 puntos sobre la media, cuando al finalizar la pasada legislatura era de 6,44 y en el segundo trimestre de 2015 era de 9,82 puntos. En aquel momento, ha recordado, la tasa de paro en la comunidad foral era del 12,55% y en España era del 22,37%, a la vez que hoy se ubica en el 10,07% y en el 14,57%, respectivamente.

Asimismo, el portavoz de Navarra Suma ha reseñado la previsión de creación de empleo en 2021 por parte del BBVA. Esta estimación de crecimiento para Navarra era de un 2,1%, mientras que en el conjunto de España es del 2,9%. Para el próximo año, ha recordado, se estima un crecimiento del 2,3% para la comunidad foral y un 3,2% de media para el país. Se ha referido también a las previsiones de crecimiento del PIB realizadas por la misma entidad. Estas eran en 2021 para Navarra de un 4,8%, mientras que en España eran de un 5,2%. Dicha distancia, ha señalado, queda recortada en apenas una décima en 2022, con un 5,4% de estimación para la comunidad foral frente a un 5,5% para España. También, el líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo foral de ser el responsable del estancamiento en materia de competitividad, y ha señalado que entre 2016 y 2019, según las dos últimas ediciones del informe de Competitividad Regional de la Unión Europea, Navarra perdió 17 puestos. En concreto, ha dicho, bajó del puesto 148 al 165 sobre un total de 268.

Asimismo, ha lamentado los datos referidos a la emancipación juvenil. La tasa del 14,4% en jóvenes menores de 30 años está “por debajo de la media nacional situada en el 15,8%, peor dato desde 1999”, ha señalado, para añadir que “Navarra ha pasado de estar por encima de la media a descender vertiginosamente, con este Gobierno y con el anterior, hasta alcanzar mínimos históricos”. Ha apuntado también la variación de la tasa AROPE en los últimos cinco años como “la séptima peor de todas las comunidades”. Así, ha indicado que la diferencia con la media española en este indicador es ahora de 13,3 puntos. Esto supone 2,3 puntos menos respecto a 2015, momento en que la diferencia era de 15,6 puntos. “Un nuevo recorte de la ventaja que llevábamos”, ha insistido. En este sentido ha criticado que la Renta Garantizada “no consigue sacar a la gente del subsidio a través de un empleo decente, que no garantiza el acompañamiento social suficiente para conseguir la inclusión”, aún con “el mayor gasto de la historia”.

Crítica a los "errores graves" de gestión de la pandemia

En materia sanitaria, Esparza ha criticado la gestión del Gobierno de Chivite por lograr el “segundo récord negativo” en retrasos de las listas de espera. Así, ha señalado “los peores registros de la historia” en tiempo medio para primera consultas, cirugías y revisiones, con 58.913 personas esperando una primera consulta una media de 79 días. Asimismo, ha acusado a su gestión de dejar la Atención Primaria “desmantelada” y de no solucionar la falta de médicos. Entre otras cuestiones, ha señalado el aumento en la contratación entre 2015 y 2020 de los seguros privados en un 50%. “¿Y no se pregunta por qué ahora la gente opta por la sanidad privada?”, le ha cuestionado.

Esparza también ha señalado “errores graves de gestión que tuvieron trágicas consecuencias” por parte del Gobierno foral durante la pandemia generada por la COVID-19. Le ha cuestionado que, pese a ser la comunidad con el segundo mayor presupuesto destinado a la sanidad pública, Navarra registrara la peor incidencia en cuatro de las cinco olas. “Tras estos meses de pandemia, el resultado, señora Chivite, es que, en términos económicos y en términos sociales, en Navarra estamos peor de lo que deberíamos”, ha señalado

También ha señalado la lista de espera en dependencia, que engrosan 296 personas para acceder a un servicio residencial, y ha lamentado la pérdida de la nota navarra recogida por el Observatorio de la Dependencia desde 2015, que la deja actualmente en un 3,9 con una media española del 4,64. “Nuevamente, perdemos posiciones en relación al resto de comunidades”, ha criticado.

Acusa pérdida de atractivo fiscal y talento

Por otro lado, el principal líder de la oposición ha considerado que en materia fiscal Navarra ha dejado de ser atractiva para la inversión empresarial. Así, ha comparado la inversión extranjera con Euskadi, comunidad que desde 2017 ha recibido “una cuantía que multiplica casi por 12 a la que ha recibido Navarra, cuando País Vasco es 3,5 veces la economía navarra, pero no 12 veces”, ha dicho. Entre otras cuestiones, ha lamentado la pérdida de facturación por la salida de empresas en hasta 25 veces más que lo ganado por la llegada de otras nuevas, algo que ha cifrado en 500 millones de euros menos.

“Nos preocupa también que Navarra no esté siendo capaz de retener talento”, ha dicho. Y ha apuntado en este sentido el descenso en 12,6 puntos 2020 respecto al año anterior, según el último informe de la Fundación COTEC sobre el Mapa de Talento en España 2020. “Al deterioro en empleo, sanidad, políticas sociales, infraestructuras, fiscalidad o atracción del talento se une el de algo tan importante y tan sagrado como el deterioro de la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos”, ha apuntado en referencia a la posible pérdida del concierto educativo de los colegios del Opus Dei que segregan por sexo por incumplir la Lomloe.

Entre distintos proyectos claves para la comunidad foral, ha criticado “una ralentización, un frenazo importante tanto a la llegada del Canal de Navarra a la Ribera como a la culminación del TAV en Navarra”. Ha apuntado, así, que se cumplirán 8 años desde la salida del UPN del Ejecutivo y no se habrá movido “un metro cúbico de tierra para que el agua llegue a la Ribera”, a la vez que “sólo se van a desarrollar las obras de la alta velocidad que dejó firmadas un acuerdo de UPN-PP en 2018”.

Asimismo, en referencia al aumento del gasto no financiero previsto para las cuentas de 2022, ha criticado a la presidenta Chivite que “pese a tener más presupuesto, ni por esas está consiguiendo que Navarra mejore y vuelva a liderar”. “En nuestro caso es lo que venimos denunciando hace tiempo desde nuestro grupo parlamentario: el progresivo deterioro de Navarra, el estancamiento de Navarra. Navarra ya no es referente y no avanza al ritmo que debiera”, ha subrayado.

“Esta situación de deterioro”, ha dicho, viene de antes de la crisis sanitaria, y ha señalado también la gestión del anterior gobierno liderado por Uxue Barkos. “Lamentablemente, tanto usted como la señora Barkos han sido incapaces de mantener la posición puntera e innovadora que tuvo Navarra históricamente y durante muchos años”, ha insistido para acusar a la presidenta Chivite de “mentir” y “ceder” al apoyarse en EH Bildu para lograr su investidura y sacar adelante los presupuestos. “En ambas legislaturas la llave de la gobernabilidad y las políticas importantes las está definiendo EH Bildu”, ha dicho para añadir que es algo que “se ha demostrado muy perjudicial para Navarra”.