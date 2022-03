La expulsión de Sayas y Adanero provoca más de un centenar de bajas en UPN

La suspensión de militancia durante dos años y medio de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que votaron en contra de la reforma laboral contraviniendo a la dirección de UPN que había acordado con el PSOE la aprobación de la norma, ha acentuado la crisis interna que atraviesa la formación regionalista. En los últimos días se han registrado un importante número de bajas entre los afiliados de Unión del Pueblo Navarro, entre las que destaca la dimisión en bloque de todo el comité local del municipio de Berriozar (en la comarca de Pamplona), incluidos los cuatro concejales de Navarra Suma (coalición de los regionalistas con PP y Ciudadanos) en el consistorio.

Sayas y Adanero se enfrentan a UPN y no renunciarán a sus actas de diputado

En total son más de una veintena de bajas que dejan a UPN sin representación en esta localidad. Tal y como ha informado el que era portavoz de UPN en Berriozar Daniel Cuesta, la decisión se debe a que los miembros del comité local no se sienten "representados" por la dirección de Javier Esparza, que con el apoyo a la reforma laboral buscaba un acercamiento al PSOE. "Si en algún rincón de este país hemos luchado por la libertad, ese ha sido Berriozar, y no podíamos permanecer más en una organización política que no se construye desde la libertad", ha señalado.

Al igual que Sayas y Adanero, que renunciaron a entregar sus actas de diputado, los cuatro ediles de Berriozar que se han dado de baja de UPN no renunciarán a sus puestos en el pleno del Ayuntamiento. En este Consistorio, al igual que sucede en otros de la comunidad foral, todos los representantes de Navarra Suma, coalición con la que se presentó UPN en las elecciones generales, forales y autonómicas en 2019, son de los regionalistas, por lo que ahora se quedará sin representación. Los cuatro concejales pasarán a ser independientes.

Por el momento ningún cargo de UPN en el Parlamento de Navarra o en alguno de los principales ayuntamientos de la comunidad foral ha anunciado su baja del partido. El grueso de las dimisiones se están dando en la zona de la Ribera de Navarra. Según los últimos datos facilitados por UPN en el Congreso en el que salió reelegido como presidente Javier Esparza, el número total de afiliados roza los 3.000.

Una nueva plataforma alternativa a UPN

Al mismo tiempo, y mientras continúa el goteo de bajas en las filas de UPN, según ha avanzado 'Diario de Navarra', Sayas y Adanero meditan impulsar una plataforma alternativa al partido regionalista que integre a los miembros descontentos con la dirección de Javier Esparza.

El propio Carlos Garcia Adanero dejó entrever la semana pasada, cuando se conoció la decisión del comité de garantías de UPN de expulsarles durante dos años y medio, su decisión de explorar la creación de una nueva plataforma política al asegurar que UPN "ha renunciado a ser una alternativa al Gobierno" de Chivite en Navarra y de Sánchez en Madrid", apuntando que "el centroderecha en Navarra necesita una alternativa"