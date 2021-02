Tampoco habrá Sanfermines en 2021: Chivite confirma su suspensión por el coronavirus

Tampoco habrá Sanfermines en 2021. Por segundo año consecutivo la pandemia de COVID-19 obliga a suspender las fiestas más internacionales del país y que atrae a Pamplona a más de un millón de personas. La cancelación todavía no es oficial, ya que es el alcalde de la capital navarra el encargado de anunciarlo, pero la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, se ha adelantado y ha confirmado que "no va a ser posible" celebrar unas fiestas como los Sanfermines en la actual situación Sanitaria.

Los "no Sanfermines", en imágenes

Saber más

En una jornada de Nueva Economía Fórum, Chivite ha lamentado "mucho no dar buenas noticias" respecto a la posible celebración de los Sanfermines en 2021 y ha afirmado que aunque se pueda cumplir "con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano", "no es responsable" generar unas expectativas "que no se van a poder cumplir". Tras este claro mensaje de la presidenta foral es el Ayuntamiento de Pamplona el encargado de suspender de forma definitiva la celebración de las fiestas.

El propio alcalde de Pamplona reconocía hace unos días que "la cosa no pinta bien" al ser preguntado por la posibilidad de que se pudieran celebrar los Sanfermines en julio con cierta normalidad. "Tal y como está la situación de la pandemia es evidente que las dificultades para que haya Sanfermines van a ser muchísimas", se resignaba.

Así, Pamplona tendrá que esperar al menos un año más para volver a celebrar sus fiestas patronales, que quedan suspendidas por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde la Guerra Civil, cuando no se celebraron ni en 1937 ni tampoco en 1938. Además, es la segunda vez en la historia que se cancelan las fiestas por una epidemia, la primera fue el año pasado.

La decisión, pese a ser esperada por los pamploneses y pamplonesas ante la situación de pandemia supone un jarro de agua fría para una ciudad que durante una semana se tiñe de color rojo y recibe a más de un millón de turistas. El último estudio realizado por el consistorio en el 2006 tasó en 76 millones de euros el impacto económico de los Sanfermines en las arcas de la ciudad de Pamplona. Una cifra que estudios más recientes, como uno de ANOET, suben hasta los 150 millones, teniendo en cuenta la cada ve mayor afluencia de turistas extranjeros en las fiestas.