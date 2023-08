Javier Esparza anuncia que no volverá a ser candidato de UPN en Navarra en 2027

Javier Esparza (Pamplona, 1970) ha ganado las elecciones en Navarra como líder de UPN en 2015, en 2019 (en coalición con PP y Ciudadanos) y en 2023, pero no ha podido gobernar en ninguna de las tres ocasiones. Ahora, según recoge una entrevista en 'Diario de Navarra', no volverá a ser candidato de la formación foralista en 2027.

“La vida son ciclos y yo he tenido el mío. No voy a ser ya candidato al Gobierno de Navarra. Eso sí, me voy a dejar el alma para que quien sea el candidato o candidata de UPN al Gobierno presida Navarra dentro de cuatro años. Eso es lo que voy a hacer. No se puede estar eternamente siendo candidato. En UPN hay gente muy valiosa”, declara Esparza.

Ante las críticas que ha recibido estos días en los debates de investidura por su posición, rechaza que su etapa haya sido un fracaso: “Me siento muy orgulloso del resultado y del apoyo que hemos tenido cada vez que nos hemos presentado a las elecciones. Me siento querido en Navarra. Mi reflexión es que en la política navarra y en la política española hay un antes y un después desde el momento en el que el PSOE, en una decisión planificada y estratégica, decide que se puede pactar con EH Bildu. Ni Miguel Sanz, ni Yolanda Barcina, hubieran sido presidentes con este Partido Socialista. UPN nunca ha tenido mayoría absoluta y la única vez que el centro derecha ha tenido mayoría absoluta, si no me equivoco, es cuando Herri Batasuna estuvo ilegalizada”.

Esta semana, Esparza será el primero en iniciar la ronda de consultas con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, para despachar sobre la gobernabilidad de España. En la misma entrevista que no se plantea por el momento su futuro al frente del partido. “UPN tendrá un congreso en abril y habrá que ir hablando las cosas con tranquilidad. Yo soy un hombre de partido y siempre voy a estar a disposición del partido para la tarea que crea más conveniente, pero sin ninguna pretensión”, señala. Sí se considera legitimado para liderar la oposición en el Parlamento navarro.