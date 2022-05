Juan Carlos Campo: “La devaluación de la política está provocando que la justicia termine decidiéndolo todo”

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo ha inaugurado este viernes junto con la magistrada e integrante de Jueces para la Democracia y la Plataforma por la Justicia, Amaya Olivas 'Foru - Ciclo Internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia', organizado por el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, y del que elDiario.es/Navarra es medio colaborador. En la conversación, moderada por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, han repasado la situación actual de la Justicia en España.

Juan Carlos Campo ha comenzado su intervención realizando un análisis del cada vez mayor protagonismo que está teniendo la justicia en la vida política y que permite, según ha asegurado, hablar ya de que “en el siglo XXI vamos hacia estado judicial” después de que el siglo XIX haya sido “el del parlamentarismo” y el XX el de “ los ejecutivos”. “Existe una devaluación de la política que hace que emerja una inflación de la justicia, que termina decidiéndolo todo”, ha afirmado. Un ejemplo, ha añadido, ha sido como los tribunales han tenido la última palabra sobre la aplicación de las restricciones durante la pandemia.

A este respecto el exministro ha explicado que existen cuatro razones que han llevado a que el poder judicial haya adquirido mayor protagonismo en los últimos años: La primera, el tránsito de la democracia parlamentaria a una constitucional. “La Constitución es el referente de todo y marca la esfera de lo indecidible, es decir, sobre lo que el legislador, aunque tenga una mayoría absoluta, no puede acordar, y son los jueces los que determinan si algo se puede legislar o no”; la segunda, el mayor ámbito competencial que se le da a los jueces para que resuelvan las controversias habituales. “Cada vez le damos más competencias a los jueces, que no pueden dejar de resolver. De este modo, el poder judicial se convierte, sin quererlo, en un poder contramayoritario, que crea el derecho. Y el poder judicial no está llamado a crear el derecho, para eso está el poder legislativo”; tercero, el exceso de producción legislativa. “El ciudadanos se ve invadido, acosado por la gran cantidad de leyes que convergen y reacciona invocando al poder judicial para que le ayude”; Por último, un vacío de supuestos que regula la sociedad. “Cada vez es más difícil llegar a acuerdos parlamentarios que saquen las leyes adelante que provoca una judicialización de la política y una politización de la justicia”.

Para Juan Carlos Campo la politización de la justicia conlleva una crisis de la democracia dado que el “poder judicial termina decidiendo sobre aspectos que le corresponden al poder legislativo y al ejecutivo”.

Por su parte, Amaya Olivos, ha hecho un repaso a cómo es el acceso a la carrera judicial, que está “condicionada por una barrera económica”. “Solo si tienen una familia con unos ingresos bastante elevados, te puedes permitir acceder a un sistema que es privado y no público. Tienes que ir a un preparador, pagar un emolumento que muchas veces no se declara”. Olivos ha lamentado que la oposición no es “práctica, que enseña a hacer buenas resoluciones, atender a la ciudadanía y a comprender que eres un servicio público”, sino que es una cuestión de “destreza” y una cuestión memorística. Por ello ha reivindicado un modelo de oposición con una evaluación continua y “entendiendo qué es un buen modelo de un juez constitucional, además de que sea público para que ”mucha gente no se quede fuera“.

Los dos magistrados han abordado también un tema que sobrepasa la barrera de lo judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace más de tres años. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo ha señalado que no le preocupa el modelo de elección de los vocales por parte de los juristas, “sino que se haga de una forma motivada y que expliquen los motivos por los que lo eligen”. “Hay veces que resulta muy chocante, magistrados brillantes a los que el Supremo no les ha revocado ni una sentencia y que tienen uno o ningún voto. Eso produce un desapego de la carrera judicial que hace que muchos compañeros y compañeras no se sientan motivados para pedir plaza”.

Justicia y reparación por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica“

Tras la inauguración del ciclo, la segunda jornada está prevista para el 9 de junio, con el título “Justicia y reparación por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica”. En esta ocasión los protagonistas serán Sean Ryan, exjuez irlandés que presidió la Comisión Independiente para investigar el abuso infantil en Irlanda; y Juan José Tamayo, teólogo español vinculado a la Teología de la Liberación.

El tercer encuentro se celebrará el 1 de julio y contará con la participación de Helena Maleno, defensora de derechos humanos, periodista y especialista en migraciones y trata de seres humanos; Parwana Amiri, joven activista y escritora afgana; y Nawal Soufi, activista italiana de origen marroquí que ayuda a embarcaciones en el Mediterráneo y a personas migrantes en Sicilia (Italia). El título de su conversación será “La suspensión del derecho en las fronteras de Europa”.

Más encuentros en otoño de 2022 y primavera de 2023

'Foru - Ciclo Internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia' tiene vocación de continuidad y por ello continuará sus encuentros en otoño de este año y en primavera de 2023 con ponentes con los que ya está contactando el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.