María Chivite, presidenta de Navarra: “El efecto Feijóo ha muerto ya”

María Chivite (Cintruénigo, 1978) recibe a elDiario.es en su despacho del Palacio de Navarra, custodio de los tesoros del viejo reino -salón del trono incluido- aunque fuera construido ya después de su desaparición. En el caluroso septiembre pamplonés, trabaja con las ventanas abiertas -“los tengo asados de calor siempre: no me gusta el aire acondicionado”- y se dice muy concienciada con la crisis energética. Cuenta que incluso ha instalado en casa placas solares y que, a nivel político, propuso medidas “antes” que el Gobierno de España. Su coche oficial ya es híbrido, aunque reconoce no ser usuaria del transporte público.

Comparece en la entrevista con una libreta de tapa dura roja y con el escudo de Navarra, así como con el CIS recién salido de la cocina en una carpetilla. Estima que el efecto de Alberto Núñez Feijóo se ha acabado en España, que en Navarra la derecha no tiene una alternativa a su Gobierno y que, como candidata socialista que será en las elecciones forales de 2023, obtendrá un resultado mejor que el de 2019. Agradece a EH Bildu su apoyo presupuestario pero apela a las líneas rojas cuando se le plantea ir un paso más allá y pensar en un posible Gobierno de coalición, como el que ahora mantiene con Podemos y Geroa Bai (marca en la que participa el PNV).

¿Ha escuchado alguna vez a alguien en la Villavesa [autobús urbano de Pamplona y su comarca] discutir sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

No es que yo viaje mucho en Villavesa… Realmente, no sé hasta qué punto es un debate de la calle, pero la Justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia y, si se bloquea, se está atentando contra todo el sistema democrático.

¿Ha firmado usted la petición de indulto para Griñán que se ha planteado en el PSOE?

No. Ni siquiera nadie me lo ha pedido.

¿Qué le parece la petición de indulto y la sentencia de los ERE?

El indulto es algo contemplado en la Constitución. Tiene su cauce y el Gobierno lo valorará y tomará la decisión, como lo hace en tantas otras ocasiones.

En Ferraz ha habido cambios en los últimos meses. Ha ganado peso un socialista navarro, Santos Cerdán.

Si algo es Santos Cerdán es una persona entregada, trabajador leal. Ha hecho una gran labor al frente de la organización del partido. Ahora, el Gobierno de España está centrado en el escenario que nos está tocando vivir, que es complicado, como también lo está el Gobierno de Navarra. Sobre todo, estamos siguiendo muy de cerca cómo va la evolución económica y tomando medidas para paliar las consecuencias que está teniendo la invasión de [Vladímir] Putin en Ucrania. Ya se han tomado muchas medidas en torno a la energía, al coste de las viviendas, al abaratamiento de determinados impuestos, … Y se van a seguir tomando.

¿Ve fuerte al Gobierno de Pedro Sánchez en vista de que algunas encuestas han venido apuntando a una subida del PP con Alberto Núñez Feijóo?

Viendo el CIS [de este jueves] creo que el ‘efecto Feijóo’ acaba de terminar. Además, en el debate en el Senado sobre el tema energético quedó retratado. Siempre que hay una renovación dentro de los partidos hay un auge, pero, como digo, el efecto Feijóo ha muerto ya.

¿Qué ha cambiado en el día a día de la presidenta para garantizar el ahorro energético? ¿Ha electrificado su coche oficial?

Los coches oficiales que tenemos son híbridos. A nivel personal, en mi casa he puesto placas solares. A nivel de Gobierno, en abril, antes de que este verano el Gobierno de España tomara medidas, ya aprobamos medidas de ahorro energético para la Administración. Además, tal y como nos pidió la vicepresidenta Teresa Ribera, hemos hecho nuestras propias aportaciones a ese plan energético estatal porque lo que más nos interesa es el ahorro energético en el entorno industrial.

La Volkswagen de Landaben es la mayor empresa de Navarra. ¿Con la electrificación de Landaben se garantizan todos los empleos actuales?

Se garantiza el futuro de la planta porque Europa ya ha decidido que a partir de una fecha se tienen que dejar de fabricar vehículos de combustión. Esperamos que las previsiones de carga de trabajo que hay para el 2027 garanticen toda la empleabilidad de Landaben. También nos preocupa el empleo de todo el parque de proveedores que tiene la fábrica. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con la dirección de la fábrica, de la mano del Gobierno de España, con el comité de empresa y con el clúster de automoción para garantizar ese empleo.

¿Le preocupan las últimas informaciones que han salido acerca de que la Seat de Martorell podría absorber parte de la producción inicialmente prevista para Landaben?

Aventurarse sobre lo que va a pasar en el año 2026 me parece que es aventurarse mucho. Vamos a seguir trabajando para garantizar el 100% del empleo en Landaben. No voy a entrar en peleas entre plantas, lo que quiero es el empleo para Navarra, para Landaben, para la industria de automoción de nuestra comunidad. Por cierto, recuerdo que a principios del verano de 2021 se nos decía que no iba a venir el vehículo eléctrico. Por lo tanto, los agoreros no han sido más que eso, agoreros. Ahora espero que de cara al 2026 se despejen todo tipo de dudas y que haya carga de trabajo.

Hablando de vehículos eléctricos, en Navarra ha renacido el proyecto Hiriko, que estuvo marcado por una investigación judicial en Vitoria. ¿Han llamado a la puerta del Gobierno los promotores de este proyecto?

Forman parte del PERTE del vehículo eléctrico y se han presentado a la convocatoria nacional de la mano de Volkswagen.

¿Y les preocupa el pasado que haya podido tener este proyecto?

Todos los trámites tendrán la garantía de que este proyecto es solvente. Si no, Volkswagen no los habría elegido como socios para este proyecto.

El Gobierno central ha presentado como gravamen el impuesto a las empresas energéticas. ¿Será conveniado con Navarra a pesar de la figura jurídica?

Pedro Sánchez ya lo dijo claramente. Este impuesto se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados, ya ha pasado su primer trámite y, desde luego, el compromiso del Gobierno de España es que se va a conveniar con Navarra, como no podía ser de otra manera.

En esta entrevista llevamos ya media docena de preguntas de tema económico. Parece ser que todos los esfuerzos que se destinaban antes a la gestión sanitaria están volcados ahora en la gestión económica. ¿Es realmente así?

Evidentemente, hemos pasado a otra fase de la pandemia. Los hospitales los tenemos prácticamente vacíos de personas con COVID-19 y vamos recuperando prácticamente la normalidad de nuestras vidas, Hemos vuelto al colegio con absoluta normalidad y aunque es cierto que aún quedan las mascarillas en el transporte público ahora lo urgente es dedicarse a la parte económica.

En breve se iniciará el proceso de aprobación de los últimos presupuestos de la legislatura. Dos preguntas clave: ¿Van a ser expansivos? ¿Se prevé algún tipo de reforma fiscal?

Sí, van a ser unos presupuestos moderadamente expansivos. El Gobierno de Navarra estima un crecimiento de un 1,4%, que creo que es una previsión cauta y, por lo tanto, el techo de gasto va a subir. A ello le tenemos que acompañar de determinadas medidas fiscales que irán destinadas a proteger a la clase media trabajadora. El invierno va a ser complicado y queremos garantizar cierto alivio fiscal sobre todo a esos niveles de renta.

“Clase media trabajadora” es una expresión que utiliza mucho Pedro Sánchez.

Es un concepto muy ligado al Partido Socialista durante toda su historia. Clase media trabajadora prácticamente es el 95% de la población.

En los tres años anteriores el socio presupuestario externo ha sido EH Bildu. ¿Se está negociando ya con la coalición abertzale?

Todavía no. El pistoletazo de salida será la aprobación del techo de gasto, que se hará en breve. A partir de ahí comenzaremos a hablar con los grupos políticos.

¿Es buen socio EH Bildu? ¿Lo ha sido en estos tres últimos años?

En cuanto a los acuerdos firmados, ha cumplido. Ha utilizado el pragmatismo político, se ha centrado sobre todo en cuestiones sociales. Y ahí es en donde hemos podido coincidir y sacar unos presupuestos adelante.

¿Se sigue descartando que puedan formar parte de un Gobierno en coalición en una hipotética próxima legislatura?

El Partido Socialista no está pensando en que EH Bildu forme parte del Gobierno. Una cosa son los acuerdos puntuales y otra los acuerdos de Gobierno, que son mucho más amplios. Nos han funcionado bien los acuerdos puntuales y seguimos abiertos a seguir haciendo acuerdos puntuales, pero no nos estamos planteando que EH Bildu forme parte del Gobierno.

¿Cuántos acuerdos puntuales hacen falta para que dejen de ser puntuales?

Ellos también tienen que hacer una reflexión, un recorrido [sobre el pasado terrorista de ETA].

¿Y las relaciones con Geroa Bai cómo están? En los últimos meses parece que se han tensionado.

Se pone más el acento en las cuestiones que nos separan y se hace más noticia de un desencuentro puntual que de los cientos de acuerdos que alcanzamos en las sesiones de Gobierno. También entiendo que nos vamos acercando a las elecciones y todos los partidos elevan más su perfil para tener protagonismo. Pero, en las cosas importantes, estamos trabajando bien. Estoy segura de que sacaremos los cuartos presupuestos adelante y, todavía nos quedan muchas cosas del acuerdo programático que tenemos que cumplir.

¿Sin la expresidenta Uxue Barkos habría habido menos tensiones o serían menos visibles?

Uxue Barkos no ha sido la protagonista en primera persona de las tensiones. Evidentemente hay desacuerdos en algunos temas, el más evidente es el euskera, pero no es una cuestión personalista ni muchísimo menos.

¿Y con Podemos? Parece que en Navarra es menos beligerante con ustedes que en Madrid.

La gente que proviene de Podemos que está trabajando en el Gobierno está haciendo un magnífico trabajo. Evidentemente Podemos también tiene que marcar su propio perfil, pero no ha habido polémicas con ellos.

¿Repetiría la actual coalición si se dieran los resultados?

La valoración que hago de estos tres años de legislatura -y eso que han sido años muy complicados- es muy positiva. Desde luego, como secretaria general del Partido Socialista y como candidata que voy a ser por el Partido Socialista me gustaría volver a liderar un Gobierno de progreso.

¿Qué le dicen las encuestas a este respecto?

Todas las que se han hecho públicas marcan tendencias. Y la del PSN es de consolidación y crecimiento. Espero que así se confirme después de las elecciones.

¿UPN fuera de Navarra Suma es un aliado potencial?

Todavía no sé cómo se va a presentar la derecha navarra. No sé qué oferta electoral vamos a tener y ni siquiera sé qué oferta electoral tiene el señor Javier Esparza [líder de UPN]. Diría que otros están tomando las decisiones por él.

¿Y teme la llegada de Vox al Parlamento de Navarra en 2023?

No me gustaría. Vox tiene un discurso de odio que no es bueno para la convivencia.

¿Haber elegido a la consejera de Economía, Elma Saiz, como portavoz del Gobierno es para promocionarla como candidata para Pamplona?

Se han generado demasiadas intrigas con este nombramiento. Creo que todos coincidimos en que la economía es ahora la protagonista de nuestro día a día, de los debates políticos y de los medios de comunicación. En este contexto, entendimos que era Elma la que tenía que llevar la a portavocía del Gobierno.

Entonces, ¿cuál es el plan para el Ayuntamiento de Pamplona?

Hay un proceso de primarias que hay que solventar.

Un buen resultado en la capital será fundamental para apuntalar esas opciones de crecimiento de las que hablaba.

Nuestra fortaleza la tenemos en la Ribera y el margen de crecimiento siempre tiene que estar en la comarca de Pamplona, que es donde vive más del 60% de la población. Las grandes poblaciones de más de 20.000 habitantes [Pamplona, Burlada, Valle de Egües y Tudela] tienen que someterse a un proceso de primarias y todos los afiliados, si quieren, están llamados a poder presentarse a esas primarias.

¿Elma Saiz sería una buena candidata en Pamplona?

Eso lo tendrán que decir los afiliados de Pamplona y yo no soy de la agrupación de Pamplona. En todo caso, Elma Saiz ha hecho un grandísimo papel en todas las responsabilidades en las que el partido la ha puesto. Hizo una gran labor cuando fue delegada del Gobierno con [José Luis Rodríguez] Zapatero, anteriormente había estado en el Parlamento de Navarra y ahora en el Gobierno está haciendo una labor impresionante. Hará un gran papel allá donde esté.

En Pamplona, la gobernabilidad podría volver a estar en manos del PSN. ¿Volverían a dar la alcaldía a UPN o se la darán a EH Bildu si se repiten las circunstancias?

Vamos a ver primero los resultados electorales. El PSN quiere gobiernos progresistas. En todo caso, todavía no hay candidaturas ni sabemos cuál va a ser la oferta electoral de la derecha en Navarra. Quedan muchísimas dudas por despejar.

¿Se va a eliminar el concierto educativo a los colegios del Opus Dei que segregan por sexos?

El Gobierno tiene que garantizar que el procedimiento esté bien hecho. Ha habido un acta de inspección, que se ha comunicado a los centros. Ahora hay un proceso de alegaciones y veremos cómo se resuelve. Si se confirma que los colegios incumplen, el concierto se extinguirá.

La Inspección de Educación ya detectó que incumplen la ley.

Pero ahora hay un procedimiento abierto. Hay que cumplir con la legalidad y con todos los procedimientos de garantía jurídica y de defensa de las partes. Ahora ellos tienen que hacer sus alegaciones.

Veamos: Un Gobierno central del PP propuso el AVE Vitoria-Pamplona pero ahora Navarra Suma lo critica; ustedes proponían la conexión con la ‘Y vasca’ por Ezkio/Itaso y ahora lo cuestionan; y el PNV defiende una opción en Vitoria y otra en Pamplona. Ahora, esta semana se ha anunciado un nuevo estudio geotécnico en la Sierra de Aralar cuyos resultados no se esperan al menos en un año. ¿Qué está pasando?

El tren va a avanzar. Con la solución que se planteó el otro día lo que se hace es avanzar en la parte común del trazado, hasta las cercanías de Alsasua, mientras se toma la decisión de por dónde se va a conectar con la ‘Y vasca’. Y se harán unas labores de prospección en Aralar que no se han hecho hasta ahora. Sinceramente, una inversión de miles de millones de euros, que es la de Ezkio/Itsaso, requiere hacerse con garantías, seguridad y sabiendo qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso creo que merece la pena que se hagan esas prospecciones.

¿Por qué es mejor perforar una montaña que aprovechar un corredor que ya existe?

Creo que la decisión tiene que estar basada más en criterios técnicos.

Se había previsto una reunión a tres bandas entre los Gobiernos navarro, vasco y central para terminar de decidir por dónde iba a ser la conexión. ¿Esta nueva prospección que se ha anunciado en Aralar retrasa la decisión?

Efectivamente, parece ser que así va a ser. Se retrasa hasta que tengamos los últimos estudios.

¿Cuánto pueden tardar?

Un año. Pero no se paraliza la obra, se avanzará en la parte común hasta Alsasua.

¿Para cuándo se espera la llegada del primer AVE?

Según los plazos de Adif, el tramo de Castejón-Campanas se pondrá en servicio en 2026.

En junio se produjeron grandes incendios en Navarra. El embalse de Yesa está semivacío. Navarra encabeza el incremento de mortalidad en España en un verano de mucho calor. ¿Cuáles son las propuestas contra el cambio climático?

Tenemos una ley de cambio climático. Creo que somos la primera comunidad que ha aprobado una ley así y el compromiso de este Gobierno y del conjunto de la sociedad navarra con el uso de las renovables y el ahorro energético es claro. En el acuerdo de Gobierno se recogen varias medidas que estamos desplegando que tienen que ver con la implementación de las renovables en la industria y en los hogares con ayudas para rehabilitaciones, placas solares y la implementación del vehículo electrónico. También hemos apoyado con 12 millones de euros la construcción de carriles bici en la comarca de Pamplona. Todo eso es luchar contra el cambio climático.