La mitad de Ciriza ha pasado el coronavirus: el municipio navarro tiene la mayor incidencia de COVID-19 de España durante toda la pandemia

Ciriza, un pequeño municipio de apenas 155 habitantes situado a pocos kilómetros de Pamplona, es la localidad de España con mayor incidencia de COVID-19 de España durante toda la pandemia. Un 48% de sus habitantes está contagiado o ya ha pasado el coronavirus, según los datos que reporta el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea). De esta forma, según los datos que ha recogido elDiario.es de los casos confirmados de coronavirus por municipios, Ciriza es el que mayor número de positivos ha tenido en relación a sus habitantes. Le siguen Burbáguena y Torre de las Arcas, ambos en Teruel, con un 44% y un 37% de habitantes contagiados respectivamente.

Este periódico ya adelantó en octubre que un tercio de este municipio navarro se había contagiado de coronavirus. Entonces, varios de sus vecinos se mostraban sorprendidos por las cifras y aseguraban no encontrar explicación a la alta incidencia de la COVID-19 en el pueblo. "No nos cuadraba, porque no conocíamos a nadie con coronavirus", explicaba un habitante de Ciriza a elDiario.es.

La explicación de la alta incidencia de la COVID-19 en este municipio se encuentra en el centro evangelista Vida Nueva, construido hace pocos años y que provocó que de un día para otro la población de Ciriza se duplicara. En este centro, al que se trasladan adictos, ludópatas o parejas que buscan salvar su matrimonio con la ayuda de Dios, en octubre se originó un brote de coronavirus que afectó a más de 50 personas, según fuentes del Departamento de Salud. El número total de contagios registrado desde marzo del 2020 en todo el municipio asciende a los 74. Es decir, más de dos tercios de todos los positivos registrados en Ciriza se encontraban en el centro Vida Nueva.