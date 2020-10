Navarra limita las reuniones a seis personas y adelanta el cierre de la hostelería a las 22 horas, pero descarta de momento un cierre perimetral

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este domingo que, desde la medianoche del martes, 13 de octubre y durante los próximos 14 días medidas restrictivas más severas para intentar "aplanar la curva" de contagios, que en los últimos dos días ha registrado máximos históricos, con más de 400 casos. Tal y como adelantó elDiario.es, los últimos datos y el hecho de que la presión asistencial que empieza a tensionar a Osasunbidea (el Servicio Navarro de Salud) han llevado al Ejecutivo foral a anunciar en mitad del puente, nuevas restricciones que no estaban previstas, entre las que por el momento no se encuentra un confinamiento perimetral de Pamplona o el conjunto de la Comunidad, aunque "se recomienda reducir al máximo la movilidad". Así, entre las medidas destaca el cierre de la hostelería a las 22:00 horas y una limitación del aforo al 30% en el interior de los establecimientos y al 50% en terrazas. Las reuniones, además quedan reducidas a seis personas.

Estas dos semanas "son cruciales", ha resaltado Chivite, que ha llamado a la ciudadanía a "reducir al máximo la interacción social". "Estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación, estamos a tiempo, no queremos ir a un escenario más duro pero la posibilidad esta ahí", ha advertido la presidenta .

"Tenemos que dar un paso más porque los datos no van bien", ha señalado la presidenta que ha apuntado que las medidas anunciadas tienen el objetivo de "mejorar la situación en las zonas con más casos" y evitar que sea necesario "tomar medidas más duras". "No contemplamos por ahora la restricción de la movilidad, aunque no es una medida descartable en un municipio puntual si fuera necesario". Chivite ha señalado que no se ha aplicado un confinamiento perimetral a ninguna localidad porque "a diferencia de Madrid, nosotros hemos aplicado las mismas restricciones para toda la Comunidad por lo tanto entendemos que no debe haber movilidad entre municipios porque todos tienen las mismas limitaciones".

Cierre de la hostelería a las 22 horas y 30% de aforo en el interior

Estas medidas, que son muy parecidas que se han aplicado en aquellos municipios con mayor incidencia acumulada, restringen los aforos en las reuniones sociales y familiares y los horarios en la hostelería, ya que según ha explicado la presidenta "en donde se producen la mayor parte de los contagios". Así se limita a seis el número máximo de personas que pueden reunirse tanto en el ámbito privado como en el público, donde ya estaba vigente en terrazas y hostelería. También se incluye el cierre de los establecimientos hosteleros a las 22 horas, donde se suprime el servicio de barra y se limita el aforo al 30% en el interior de los establecimientos y al 50% en terrazas.

En los espacios comerciales e hipermercados se reduce el aforo al 40% y no se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes, excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales, y deberán cerrarse las zonas recreativas, como puedan ser parques infantiles o similares u otras áreas de descanso. Los locales de hostelería de los parques comerciales se regirán por las normas establecidas para la actividad del sector.

Tampoco se podrá superar un 30% de aforo, no superando nunca las 100 personas, en en cines, teatros, auditorios y similares, que deberán contar con butacas reasignadas. Las actividades en recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio no podrán superar el 30% del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 300 personas. Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y similares siempre que no se supere el 30% del aforo máximo permitido con un máximo de 100 personas.

También se restringe la concentración de personas en entierros y velatorios a 25 personas en espacios abiertos y a 10 en espacios cerrados. Las celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles u otros grupos de reunión, que podrán tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de hostelería y restauración respetarán las medidas generales de seguridad interpersonal, y en todo caso, la separación de 1,5 metros, no superando en ningún caso las 12 personas en el interior y 18 en el exterior. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso. Por su parte, la asistencia a lugares de culto no podrá superar el 30% de su aforo máximo permitido, y en todo caso, deberá de cumplirse 2,25 metros cuadrados por persona usuaria. Tampoco está permitido cantar.

Cribados de PCR intensivos

Chivite también ha anunciado que los cribados intensivos de PCR que se han hecho en localidades como Tudela o en algunos barrios como el de Mendillorri en Pamplona, zonas en las que se había detectado un incremento de los contagios, se extenderán a lo largo de los próximos días a otros municipios de la Comunidad foral. Navarra, que ya es la comunidad que más pruebas hace por 100.000 habitantes quiere intensificar todavía más la realización de pruebas para controlar la expansión del virus. Para ello se ha reforzado también el equipo de rastreo de contactos, al que además se han incorporado una treintena de militares.