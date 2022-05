Navarra y el Estado siguen sin acuerdo sobre el valor de la transferencia de Tráfico

Navarra y el Estado mantienen siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el valor de la transferencia de Tráfico, que acumula ya varios meses de retraso después de que la presidenta María Chivite señalara el año pasado que se firmaría el 1 de diciembre de 2021. Este martes Chivite ha indicado que se sigue “trabajando” con el Gobierno central en el cálculo del traspaso y que “hasta que no haya acuerdo, lógicamente no podemos concretar fechas para las reuniones de la Junta de Transferencias, primero de la parte navarra”.

Chivite ha comparecido este martes en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, y ha afirmado que “hay voluntad política” en transferir dicha competencia; “se mantiene intacta por parte de los dos gobiernos”. “Pero el trabajo técnico tiene que ser riguroso, fino y bien acotado, porque queremos que la prestación de un servicio tan importante se haga con calidad, con recursos, y con todas las garantías. Por eso tenemos que atar bien cada una de las partes que implica esta transferencia”, ha indicado.

Según ha manifestado, “vista la complejidad no se han podido cumplir las fechas que en algunos momentos se han dado”. Ha abogado así por ir “logrando objetivos y a partir de ahí dar más pasos”. “El pasado mes de marzo recibimos una nueva propuesta del Estado, en la dinámica de intercambiar documentos en la que estamos. Y como esa propuesta sigue sin responder a lo que nosotros entendemos es más ajustado, seguimos trabajándola”, ha expuesto.

La presidenta ha incidido en que “el compromiso político es claro y rotundo por parte de los dos gobiernos”. “No es una cuestión menor, porque si hay compromiso político, no tengo duda de que habrá acuerdo dentro de la legislatura”, ha dicho, para comentar que el hecho de que “ahora no esté cerrado el acuerdo no quiere decir que no vaya a estarlo, porque acuerdo habrá, estoy segura”.

Según ha indicado Chivite, “este acuerdo se ha visto ratificado con los hechos como fue, especialmente por su paso trascendental ya que nunca se había dado hasta este momento, la remisión de la documentación técnica por parte del Estado a la Comunidad foral en el mes de marzo de 2021”.

A este respecto, ha manifestado que “esta remisión de la documentación técnica por parte del Estado tiene su relevancia ya que activa, de manera irreversible, el procedimiento legal y administrativo que culminará con la transferencia efectiva de la competencia de tráfico”.

Chivite ha destacado que “los trabajos no se han detenido a pesar de la pandemia” y ha expuesto que el hecho de que “esté costando llegar al acuerdo no es sino una demostración de la complejidad de estos trabajos”. “Hay muchos avances”, ha aseverado, para señalar que “nunca antes habíamos estado en el punto en el que estamos”. “Estamos ya en pleno proceso de poder ejecutarla, hemos llegado más lejos que nunca hasta ahora”, ha afirmado.

Según ha indicado, “tenemos ya una matriz competencial con definición de proyectos tecnológicos asociados y un cronograma con las fases de implantación”. “El objetivo es tener plenamente culminada la competencia entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Se hará por fases”, ha apuntado, para precisar que la primera arrancará con la firma del acuerdo de transferencias, la apertura de la pasarela y la activación de lo que tiene que ver con sanciones, autorizaciones y autoescuelas. “Y será al final del proceso cuando lleguemos a la dimensión necesaria de efectivos y la asunción de todas las atribuciones y tareas”, ha comentado.

En el turno de los grupos, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que “no tenemos resuelto el coste de la transferencia, y no se cuál es exactamente el problema”. “Nos da la sensación de que hay algo más de lo que nos está transmitiendo”, ha dicho a la presidenta, para indicar que “tiene que haber algo más”. “Ahora están en la situación de seguimos trabajando y tiene que haber alguna cosa más allá, falta algo”, ha opinado, y ha manifestado que “no nos convence”.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que “me ha sonado a excusa” lo expuesto por la presidenta. “No se a que están jugado EH Bildu y PSN”. “Bildu hace un discurso educado”, ha dicho, para comentar que desde esta formación “la verdad es que no quieren que la Guardia Civil esté en Navarra”. A la presidenta, le ha comentado que “da la sensación de que se quieren ocultar cosas y no se quiere contar la verdad”. Ha realizado un “ruego” a Chivite: “Ha cedido todo lo que podía ceder al independentismo vasco pero en la negociación económica no ceda”.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que la transferencia se “ha demorado” pero “en una transferencia de este calado es mejor no decir fechas para no pillarse las manos”. “Estamos en los parámetros de la negociación y el acuerdo y estamos seguros de que más pronto que tarde se firmará y supondrá un hito para Navarra”, ha dicho, para exponer que “frente a las dudas, la realidad es que el Ejecutivo está dando pasos y no es un asunto paralizado”. “Desde el PSN le animamos a culminar el trabajo de la transferencia y siga en ese camino discreto pero efectivo”, ha trasladado a Chivite.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha señalado que “Madrid es remolón para realizar transferencias”, pero ha indicado que, en este proceso de la transferencia de tráfico, “nos preocupa que se producen problemas y nos preocupa el contenido, dónde están los escollos”. “Se debe llevar a cabo un proceso informativo de dónde están los escollos”, ha comentado, para exigir “conocer dónde estamos”. “¿Qué son las condiciones óptimas en una transferencia y con los recursos necesarios?”, le ha preguntado a la presidenta.

La parlamentaria Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha indicado que “aquí ha fallado la comunicación”. “Hemos visto que es complicado, pero igual hemos sido demasiado valientes al comunicar la transferencia”, ha dicho, para señalar que se aprende de los “errores”. “Hay compromiso político por ambos Gobiernos” y “hay mucha complejidad técnica”, ha opinado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que “el problema no es técnico, ni organizativo”. “¿Cuántos aplazamientos más?”, ha preguntado y ha apuntado que “si las transferencias no están es porque hay algún problema”. “No sabemos dónde radica la discrepancia y les deseo suerte”, ha subrayado.