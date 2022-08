Navarra Suma borra a los concejales de EH Bildu de una foto con el campeón de Europa de atletismo

El portavoz de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) en el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha borrado de una fotografía de todos los concejales de la localidad junto con los deportistas Asier Martínez (campeón de Europa de 100 metros vallas) y Josu Arzoz (jugador de la selección española de balonmano juvenil) a los tres ediles de EH Bildu. En un post publicado en su cuenta de Instagram, el concejal ha eliminado mediante una herramienta de edición de fotografías a los concejales José Ángel Saiz, Karlos Terés y Elena Petri.

La fotografía fue tomada en la sede del Ayuntamiento el pasado viernes 26 de agosto, cuando el Consistorio organizó un acto homenaje para los dos deportistas, vecinos de la localidad, en la previa al comienzo de las fiestas del municipio. Pese a que la imagen fue publicada en las redes sociales del Ayuntamiento, el portavoz de Navarra Suma optó por eliminar a parte de los concejales en su post en el que felicitó a ambos deportistas por sus logros.

“Cuando vi la fotografía no me lo podía creer”, confiesa uno de los tres concejales eliminados de la imagen, José Ángel Saiz. “Me parece de una bajeza política y moral terrible que en una foto de un homenaje que hacemos a dos chavales de Zizur se haga esto”, lamenta el edil, que critica que la coalición de derechas pretenda “politizar todo, hasta los homenajes a deportistas”.

Saiz señala que todavía desconoce los motivos que han podido llevar al portavoz de Navarra Suma de borrarles de la foto, si bien cree que puede estar relacionada con “la campaña que hay desde la derecha de desprestigiar todo lo que hace EH Bildu”. Apunta además que no es la primera vez que reciben descalificativos por parte de Vicente Azqueta, si bien “nunca había alcanzado este nivel”. “En los plenos muchas veces nos dice que no va a hacer caso de lo que digamos desde EH Bildu, pero de ahí a eliminarnos de una fotografía...Eso es propio de otros tiempos pasados”, indica.

Más claro ahora y disculpen las molestias, cosas del directo... pic.twitter.com/1Pez8XzEym — Aitzibernetika (@SmGarimai) 29 de agosto de 2022

“Como persona te sienta mal porque siempre hemos tenido un trato correcto entre los dos fuera de la actividad política y esto está muy feo porque hace daño a todo en lo que estás trabajando”, lamenta José Ángel Saiz, que reconoce que todavía no ha hablado con el edil de Navarra Suma. “Todavía no he coincidido con él y tampoco le he llamado porque no quiero darle más recorrido a esta historia”.

En el Ayuntamiento de esta localidad Navarra Suma está en la oposición pese a haber ganado las elecciones. El pacto entre Geroa Bai EH Bildu y la plataforma local AS Zizur (dos) sirvió para que Jon Gondán, de Geroa Bai, pudiese continuar al frente del Ayuntamiento de Zizur Mayor.