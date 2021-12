Navarra suspende vacaciones de sanitarios, cirugías y consultas por el aumento de la presión hospitalaria

La sexta ola de la pandemia, que golpea con fuerza a Navarra, sumada a la alta incidencia de otros virus respiratorios de la temporada de invierno, está comenzando a "tensionar" los hospitales de la comunidad foral y la Atención Primaria. Tal es así, que el Departamento de Salud está suspendiendo ya permisos y vacaciones de profesionales sanitarios para Navidad, tal y como ha señalado la secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería (SATSE) en Navarra, María José Algarra en la Cadena Ser, además de reprogramar cirugías "no urgentes" y consultas en los centros de salud.

Navarra recomienda la misma Navidad que en 2020: diez personas en la mesa de dos unidades de convivencia

Saber más

Navarra lidera la incidencia acumulada de España desde hace semanas con más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, y tal y como explicó ayer la consejera de Salud, Santos Induráin: "Cuando la incidencia aumenta, aumentan después los ingresos". En las últimas 24 horas se han registrado otros 15 nuevos, de los que uno ha requerido traslado a la UCI. En la red hospitalaria de la comunidad foral permanecen ingresadas 136 personas, de las que 24 están en la unidad de críticos, que superan ya el 20% de ocupación. Con estos datos, Navarra supera ya los niveles de ocupación de la quinta ola, aunque se encuentra todavía lejos de los alcanzados en las primeras olas.

La Atención Primaria se encuentra también saturada en mitad del proceso de recuperar los niveles de atención presencial previos a la pandemia, que rondaban un 70%, con el resto de consultas vía telefónica. En estos momentos se encuentra a un 50% y el plan inicial de Salud era volver al 70% antes de final de año, lo que se antoja complicado. "Los sanitarios están completamente agotados y los hospitales tienen ya un nivel importante de sobrecarga asistencial", alertaba este jueves el director general de Salud, Carlos Artundo.

Ante este escenario, el departamento que dirige Santos Induráin ha comenzado ya a tomar algunas medidas extraordinarias, como por ejemplo la suspensión de permisos y vacaciones para el personal en fechas navideñas ante la dificultad de cubrir bajas de sanitarios de baja -algunos por estar contagiados- y vacantes, tal y como ha explicado María José Algarra, de SATSE.

También se están desprogramando cirugías "no urgentes" porque "son pacientes que consumen puestos UCI que no podemos sobrecargar más", ha indicado Artundo, que ha añadido que se esperan más cancelaciones de operaciones para la semana que viene. Por el momento, aseguran desde Salud, las desprogramaciones están siendo "mínimas", pero no se descarta que vayan a más si los niveles de ocupación siguen en aumento.

La presión de la COVID-19 también está golpeando con fuerza a la Atención Primaria, encargada también de la gestión de las pruebas de diagnóstico, vacunación y toda la actividad ordinaria más allá del coronavirus. En los centros de Salud también se están cancelando consultas de pacientes crónicos, programas de seguimiento de pacientes, de niños y niñas, así como proyectos de promoción y prevención que realizan habitualmente estos espacios.

Más allá del ámbito Sanitario, Salud en las últimas horas ha recomendado reforzar las medidas de prevención y ha propuesto que las navidades sean como las del año pasado. Para ello ha pedido a la ciudadanía que en las comidas y cenas familiares no se juntes más de diez personas ni dos unidades convivenciales distintas. Carlos Artundo, además, ha pedido que la gente utilice siempre la mascarilla, incluido en la calle, "salvo que se tenga dificultad respiratoria o se vaya solo". "Estamos en el límite, y si no lo conseguimos en los próximos días, evidentemente tendremos que pensar en otros escenario", ha enfatizado.