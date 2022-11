El Parlamento rechaza iniciar acciones legales contra la patronal por las mascarillas que pidió al Gobierno

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra a que se iniciasen acciones legales contra la Confederación Empresarial Navarra (CEN), a través del consejo de administración de SODENA, para que la patronal comprara y pagara el excedente de mascarillas adquiridas por Albyn Medical. La resolución, presentada por EH Bildu y apoyada por Podemos e Izquierda-Ezkerra, ha recibido el voto negativo de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai.

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha exigido una solución al excedente de mascarillas, hoy en desuso y que el Gobierno de Navarra dice no poder emplear. El parlamentario abertzale ha insistido en que la interposición de acciones judiciales no tiene por qué terminar en un pleito, pero ha concluido reiterando la necesidad de dirimir responsabilidades.

En nombre de Navarra Suma, la parlamentaria Cristina Ibarrola ha manifestado que una solución satisfactoria hubiera sido obligar a Salud a que se quedara las mascarillas, anunciando a su vez que la coalición va a registrar este jueves la petición de la creación de una comisión de investigación al respecto.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha considerado que la prioridad no debe ser judicializar el tema sino dar utilidad a las mascarillas, ya que, tal y como ha resumido, de comenzar un proceso judicial, las mascarillas se echarían a perder antes de una sentencia, ya que el material sanitario caduca en 2023. Sin embargo, esta solución se debería dar, al parecer de la parlamentaria socialista, mediante un acuerdo entre las partes firmantes.

Desde Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha considerado que no es el momento de reclamar judicialmente a la CEN porque, además de cerrar definitivamente la puerta a un acuerdo entre las partes implicadas, abriría un periplo del que se sabría su comienzo pero no su final. Sin embargo, ha añadido que esta es una puerta totalmente abierta. “Los juzgados no descansan, y nosotros estaremos siempre dispuestos a acudir a ellos”, ha rematado.

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, se ha posicionado a favor de la resolución y ha indicado que, si bien prefiere un acuerdo a una victoria judicial, esta medida es necesaria para desenrocar esta situación y presionar para alcanzar una solución.