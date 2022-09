El riesgo de incendio forestal previsto para este domingo es “muy alto” o “extremo” en la mayor parte de Navarra

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo es “muy alto” o “extremo” en la mayor parte de Navarra, según ha informado 112 SOS Navarra en su perfil de Twitter, en el que ha llamado a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

El Gobierno foral ha planteado una serie de recomendaciones ante el caso de incendios forestales. Aconseja alejarse del incendio por las zonas más desprovistas de vegetación, hacia abajo del monte o por los laterales. Nunca desplazarse hacia arriba y moverse siempre en dirección opuesta al viento, no dirigirse hacia barrancos u hondonadas sin salida, según informa Europa Press.

Recomienda asimismo protegerse las vías respiratorias y no fatigarse. Si no es posible escapar del fuego, señala que es preciso buscar un claro o zona ya quemada, hacer un hoyo, tenderse boca abajo y cubrirse, sobre todo la cabeza, con tierra o ropa mojada. Además, se pide apagar bien las cerillas y no tirarlas por las ventanillas del coche, no abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo, encender fuego únicamente en los lugares autorizados y acondicionados para ello, y solo si las condiciones meteorológicas son favorables, así como asegurarse de apagarlo bien con agua y cubrirlo con tierra.