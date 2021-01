Salud asegura que en Navarra sólo se han desechado tres dosis de un total de 14.000 vacunas contra la COVID-19

El subdirector de Urgencias del Servicio Navarro de Salud, Kiko Betelu, ha asegurado que Navarra sólo ha desechado tres dosis de un total de 14.000 vacunas contra la COVID-19 y ha afirmado que "no se tira ni un solo vial", según informa Europa Press.

Betelu ha explicado el procedimiento que sigue el Gobierno de Navarra desde que llega la vacuna proceden de Bruselas hasta que se administra. Según ha señalado, "desde Bruselas hasta el Instituto de Salud Pública llegan todos los viales ultracongelados, cada día se descongelan los que vamos a utilizar, esos viales llegan a Refena y los llevamos a las residencias, a los pueblos, a las zonas donde vamos a vacunar, más o menos llevamos el cálculo necesario".

A continuación, ha explicado que, "en la residencia, con cada vial hay que reconstituir cinco o seis dosis de vacuna, eso es un proceso con una cierta complejidad y con muchísimo cuidado, porque son viales de 0,45 cm3, que se reconstituyen con un 1,8 cm de suero fisiológico y además la mezcla es muy delicada para que sea homogénea y salgan cinco o seis dosis de vacuna".

A partir de ahí, ha añadido Betelu, "se procede a vacunar a esas personas y se reconstituye el siguiente vial". "¿Qué es lo que está pasando y hay una cierta polémica que hay que aclarar? No se tira ni un solo vial, porque si nos sobran cinco viales los devolvemos a Refena y los utilizamos esa misma tarde o al día siguiente. Con el último de los viales, cuando reconstituimos las cinco o seis vacunas en ese momento, con el último, puede pasar que en una residencia haya solo tres personas a vacunar y entonces nos sobran dos. Si hay algún profesional que no se ha vacunado todavía, lo utilizamos y le vacunamos, y si al final nos sobra una única dosis, esas dosis no se puede ni transportar, ni guardar, ni esperar a ponerla dos horas, porque ya no sería útil", ha asegurado.

Así, Kiko Betelu ha afirmado que "esa dosis final se desecha, pero es una situación que como estamos intentando hacerla tan exacta, de más de 14.000 vacunas puestas solo nos ha ocurrido en tres ocasiones, hemos desechado tres dosis de más de 14.000".

El subdirector de Urgencias ha afirmado que "eso solo ocurre con el vial final, y como siempre hay profesionales sociosanitarios que igual tienen una cita dentro de diez días, aprovechamos esas dosis finales para ponérselas a ellos y si no hubiera nadie, esas dosis se desechan y es algo que ha ocurrido en tres ocasiones".

16.036 vacunas administradas

En cuanto al plan de vacunación, este miércoles se han administrado 1.226 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas hasta la fecha a 16.036, según los datos aportados por el Departamento de Salud. Las personas que han completado su vacunación hasta ayer son 763.

El Gobierno ha recordado que se está culminando el primer ciclo (primera dosis) en residencias y otros centros del ámbito sociosianitario. Asimismo, desde el pasado fin de semana se viene vacunando a personal sanitario, grandes dependientes y cuidadores. El proceso de vacunación a profesionales del ámbito sanitario, público y privado, continúa avanzando, según las líneas generales de la planificación, en Refena, hospitales y otros puntos de vacunación, entre los que cabe destacar la unidad móvil, que este viernes se desplazará a Sangüesa.

Desde el Gobierno se ha señalado que este proceso de vacunación se está desarrollando cumpliendo los protocolos acordados a nivel interautonómico, aplicados en la Comunidad foral por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y el Servicio Navarro de Salud, tanto en la calendarización de grupos prioritarios como en las garantías de seguridad para los receptores marcados por la ficha técnica de las vacunas, y según lo autorizado e indicado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Europea del Medicamento.