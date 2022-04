Santos Induráin destaca que la “alta incidencia” de la COVID-19 en Navarra no afecta a la ocupación hospitalaria

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha asegurado que si bien en esta última semana Navarra tiene “unos valores de incidencia altos, no ocurre esto con la ocupación hospitalaria”. “El martes, en la información que saca el ministerio de todas las comunidades, Navarra era la que tenía una tasa de ingresos en la última semana más baja. Y aunque haya ido aumentando, está de la mitad para abajo en cuanto a ingresos hospitalarios y de UCI”, ha detallado, haciendo referencia a que los datos sobre la COVID-19 publicados el pasado martes apuntaban que Navarra registraba la cifra más alta de incidencia de la COVID-19 en España entre los mayores de 60 años. Los datos a 14 días alcanzaban los 1.059 puntos, más del doble que los 505 de media en España.

“Estábamos en una situación de estabilidad aunque eran los grupos de edad mayores de 60 y 70 los más afectados”, ha recalcado Induráin este viernes en una rueda de prensa recogida por Europa Press, para luego insistir en que “de ahí la importancia que tiene en ese decreto de mascarillas en esta nueva situación la protección de vulnerables”.

La consejera, además, ha destacado que esta nueva situación no puede llevarnos a “olvidarnos de la pandemia”. “Para nada, tenemos que seguir con una prudencia como siempre la estamos planteando, porque el virus está aquí, se está transmitiendo”, ha reiterado. Igualmente, ha apostado por “tener como sociedad un respeto” a las personas que quieran mantener el uso de la mascarilla por “ser o sentirse vulnerables”. Además, ha añadido que “estamos en una época aún donde hay síntomas respiratorios que no sabemos si obedecen o no a covid” y que cuando se tengan estos síntomas compatibles con el virus la recomendación es la utilización de las mascarillas.

En cuanto a la respuesta de la población a esta retirada de las mascarillas, Induráin ha indicado que “quizás unos habrán cogido miedo, otros precaución y prudencia, y otros lo que habrán adquirido es un manejo distinto de la situación”, ya que “no es lo mismo ir a un centro comercial a hora punta” que a una hora menos concurrida. “Que la sociedad haya tomado unas pautas de comportamiento indica un nivel de madurez que es bueno”, ha trasladado, tras enviar un mensaje de “prudencia”.

A pesar de ello, ha destacado que las razones que justificaron la decisión del Gobierno de España de suprimir la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores “eran claras y estaban avaladas por los expertos”. “El momento obedecía a razones que yo creo que eran claras, que estaban avaladas por los expertos de la situación epidemiológica y la situación sanitaria, de ahí fue el cambio. No se ha abandonado la vigilancia epidemiológica”, ha concluido.