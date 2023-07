Sergio Sayas, cabeza de lista del PP en Navarra, contradice a Núñez Feijóo: “La reforma laboral no es buena”

Sergio Sayas (Buñuel, 1979) es el candidato del PP en Navarra. Aspira a revalidar su escaño en el Congreso. Pero ya no como representante de UPN, un partido que le expulsó a él y a su compañero Carlos García Adanero por romper la disciplina de su partido y tratar de boicotear la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez. No se habla con Javier Esparza, el líder regionalista, y está ya perfectamente integrado en el engranaje ‘popular’ a pesar de que afirmó que no iba a dar ese salto. Es la primera vez que UPN y PP se presentan por separado a unas generales y las encuestas no descartan que Sayas se coma a su expartido.

En la entrevista, en la que comparece de blanco sanferminero con pañuelico rojo, niega ser un tránsfuga y admite que la maniobra deliberada para tumbar la reforma laboral trascendía a esa normativa concreta. El objetivo era tumbar al propio Ejecutivo. Ahora se ha abierto una nueva fase y el propio Alberto Nuñez Feijóo asume como razonables aquellos cambios pactados con patronal y sindicatos. Sayas no lo hace: insiste en que esa reforma laboral es muy negativa para Navarra. El político ‘popular’ critica también la relevancia de EH Bildu en la política navarra y en el mandato de Pedro Sánchez y busca justificar los discursos que alertan de una irreal desaparición de la Guardia Civil en Navarra a causa de la transferencia de la competencia de Tráfico que él mismo y la derecha han defendido históricamente.

¿Estamos entrevistando a un tránsfuga?

¿Me ha llevado alguien a la comisión de antitransfuguismo? No. Pregúntense por qué. Porque no lo soy.

Sin embargo, el pacto antitransfuguismo, que está firmado entre otros partidos por el PP… [interrumpe]

No el PP. Se salió del pacto antitransfuguismo.

Ese pacto define como tránsfuga a los “representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. ¿Cree que usted encaja en esa definición?

En primer lugar, hay que decir que el PP abandonó el pacto antitransfuguismo porque evidentemente no responde al objetivo con el que ese pacto se creó. En segundo lugar, la Constitución es muy evidente en lo que tiene que ver con que los diputados no podemos tener un mandato imperativo y, por tanto, no puede haber ningún acuerdo que esté en contra de la Constitución. En tercer lugar, el mayor compromiso que tenemos los diputados es con los ciudadanos, y transfuguismo es decir que se viene a combatir a Sánchez y hacer exactamente lo contrario, que es sustentarlo en la primera ley que tienes oportunidad. De nada estoy más orgulloso que de que ni una sola vez mi voto haya servido para apuntalar el sanchismo y cada día que veo a Sánchez -y el debate fue una nueva oportunidad- me reafirma más en que hemos hecho muy bien tratando de que el sanchismo no tuviera oxígeno.

Se trataba de una reforma laboral pactada con la patronal y los sindicatos.

Pregúntenle a muchos agricultores navarros, a muchos empresarios navarros, a muchos autónomos navarros. ¿Qué les parecía esa reforma laboral? El tejido empresarial de Navarra quizá tiene una diferencia con el resto y es que tiene un peso de la agricultura importantísimo, también de la de la pequeña empresa y de los autónomos, probablemente mayor que en el conjunto de España.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es una reforma “sustancialmente buena”. ¿Esto no contradice ese mensaje de no haber apoyado esa reforma laboral?

La votación de la reforma laboral iba mucho más allá de una votación del texto que se nos proponía. Era una decisión sobre si salvábamos el Gobierno de Sánchez o no. Y no hay nada de lo que esté más orgulloso que de haber votado 'no' a salvar el Gobierno de Sánchez. No obstante, esa reforma laboral, analizada con ojos de Navarra, no es buena para sectores importantísimos en esta comunidad, como son los autónomos o como son los agricultores.

¿Puede explicar lo que ocurrió en aquella votación?

Está archiexplicado y creo que hemos dedicado a esto meses, semanas y muchas horas en un año y medio. Ya no hay nada que no esté explicado ya.

Usted aquel día dijo que no daría el salto al Partido Popular y hoy es cabeza de lista al Congreso por este partido.

Jamás pensé que me fueran a echar de UPN. Es la primera vez en la historia de la democracia en la que a alguien se le echa de un partido sólo por una votación. No ha pasado nunca en más de 40 años de democracia en ni un solo partido de los que tienen representación en el Congreso. Dicho esto, yo me siento muy cómodo en el PP defendiendo la misma ideología que he defendido siempre y el mismo proyecto político que he defendido siempre.

¿Ha vuelto a hablar con Javier Esparza desde aquel día?

No.

¿Y qué hará cuando se cumpla ese período de cuatro años por el que ha sido suspendido de militancia?

Ya me di de baja de UPN. No fue una suspensión de militancia, fue una expulsión indirecta y encubierta. Y yo, antes de formar parte de una candidatura del PP y de hacer un acuerdo con el PP a través de la plataforma que creamos, me di de baja del UPN.

¿Cómo se vive una campaña electoral en plenos Sanfermines?

Tiene esa peculiaridad de que es muy difícil hacer un mensaje político cuando el 60% de la población Navarra está de fiesta. Porque las fiestas de San Fermín van más allá de la ciudad de Pamplona. Son las fiestas de todos los navarros. Pero también es una oportunidad porque te da la posibilidad de conversar en las calles, en los bares, en los actos festivos que hay en cualquier rincón, con mucha gente que a lo mejor en un momento distinto sería mucho más difícil. Lo que estoy viendo a lo largo de todas esas conversaciones son las ganas que tiene la gente de que Feijóo sea presidente y de sacar a Sánchez de La Moncloa. Es clamoroso.

¿Y cómo se vive una campaña electoral en pleno verano?

Sánchez ha intentado que haya una desmovilización del voto por el hecho de poner unas elecciones en verano, pero los españoles tenemos muchas más ganas de sacar a Sánchez que de disfrutar del verano. Y además, nos da tiempo de las dos cosas, de disfrutar del verano y del día 23 de julio estar votando para echarlo de La Moncloa.

Es la primera ocasión en la que PP y UPN acuden separados a las a unas elecciones generales. En las elecciones forales, UPN sacó el 28% de los votos. Ahora, según algunas encuestas, el CIS, por ejemplo, el escenario es diferente. ¿Va a haber un voto dual en estas elecciones generales con relación a UPN?

Todas las encuestas dicen que toda la representación del centroderecha en Navarra la tendría el Partido Popular y que UPN y Vox no tendrían nada. Y es lógico porque estamos en unas elecciones generales, no estamos en unas elecciones autonómicas ni estamos en unas elecciones municipales. Ahora de lo que estamos hablando es de elegir el futuro Gobierno de España y sólo hay dos posibilidades. O el presidente es Pedro Sánchez o el presidente es Feijóo. Y la gente que quiere que el presidente sea Feijóo sabe que lo que tiene que hacer es concentrar todo el voto en el Partido Popular porque es la única alternativa que le puede hacer presidente.

¿Y por la ley D'Hont, el hecho de que se presenten dos candidaturas en la derecha no podría hacer que el segundo escaño fuese al Partido Socialista y no como en 2019, que fue para Navarra Suma?

La forma de evitar eso es concentrar todo el voto en el Partido Popular.

UPN podría alegar lo mismo en su beneficio.

Pero estamos en unas elecciones generales y todas las encuestas están diciendo que UPN no va a sacar representación. Por lo tanto, lo más útil en este momento es concentrar todo el apoyo en el Partido Popular. Todo lo que no sea concentrar el voto en el Partido Popular es ayudar a Sánchez.

¿Es más útil un voto al PP que a UPN para defender los intereses de Navarra? Usted en el pasado defendió lo contrario.

A Navarra se la defiende mucho mejor con más de 150 diputados que con uno. Y ya no le digo nada con cero. Pero, sobre todo, hay otra cosa importante, y es que Navarra no sólo quiere tener voz. Navarra quiere influir, Navarra quiere tomar decisiones. Y está claro que en el Gobierno de España va a estar el Partido Popular y eso, sin duda alguna, es bueno para Navarra. Además, hay que recordar otra cosa: a esta comunidad, cuando le ha ido bien, ha sido cuando en España ha gobernado el Partido Popular. Es cuando se han hecho las inversiones en esta tierra. Con el señor Sánchez en la Presidencia hemos tenido cero inversiones relevantes.

En esta campaña está repitiendo mucho la frase de “derogar el sanchismo” pero, el PP ha facilitado gobiernos del PSOE por ejemplo en Vitoria o Barcelona.

Por supuesto. Y lo comparto totalmente. Entre el PSOE y el nacionalismo, por supuesto que siempre elegiremos el constitucionalismo. Ojalá el PSOE hiciera lo mismo. En Navarra no tendríamos un camino con el nacionalismo y con [EH] Bildu que es absolutamente nauseabundo e imposible de explicar a cualquier ciudadano demócrata de esta comunidad y desde luego, a cualquier navarro constitucionalista. El PP hará todo lo posible para que en las instituciones no esté el nacionalismo y muchísimo más para que no esté [EH] Bildu, que es siete pasos más allá del nacionalismo.

Sin embargo, el Partido Socialista de Navarra ha permitido de alguna manera que UPN mantenga la Alcaldía de Pamplona, lo que contradice un poco este discurso.

Es que lo que no hubiéramos entendido nadie es que el Partido Socialista hubiera hecho alcalde a alguien de [EH] Bildu cuando UPN había ganado las elecciones en Pamplona.

¿Le gusta Vox?

Yo no voto a Vox. Soy del Partido Popular. Si me gustara Vox, sería de Vox.

¿Y lo ve como un socio potencial en un Gobierno de España de Núñez Feijóo?

Yo creo en los Gobiernos fuertes y creo que este país, en el momento en el que está, necesita como una emergencia nacional tener un Gobierno sólido, fuerte y con la mayor solidez parlamentaria posible. Y eso creo que se hace teniendo un Gobierno sólo del Partido Popular. Es lo que le vamos a pedir a los ciudadanos, a los navarros en este caso, que nos ayuden a que eso sea una realidad.

En algunas comunidades sí que se han visto esos pactos con Vox, un partido que plantea retrocesos como la suspensión de las autonomías o en temas de derechos del colectivo LGTBI.

Esos pactos se podrían haber evitado si el Partido Socialista hubiera respetado la lista que ha ganado las elecciones. Pero eso no ha sido así. Entonces, el Partido Socialista lo que dice es oiga, si gano yo me tienen que dejar gobernar, pero si gana el PP hay que repetir las elecciones. Eso es una solución un poco macabra. Desde luego, no creo que el Partido Socialista esté en condiciones de dar a nadie una lección en materia de pactos cuando viene de pactar con los que han dado un golpe a la Constitución en Catalunya, con los que llevan en sus listas electorales a terroristas condenados por formar parte de la banda ETA y con un partido cuyos concejales y cargos públicos y muchos militantes se van a las puertas de las cárceles a aplaudir a etarras que salen por asesinar a personas. Eso no puede ocurrir y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. A mí lo que me gustaría es un Gobierno del Partido Popular fuerte y en solitario. Es por lo que vamos a trabajar durante esta campaña y es para lo que yo le voy a pedir el apoyo a los ciudadanos navarros.

¿Pero qué opina en concreto de los retrocesos que está planteando Vox en algunas materias como derechos LGTBI o suspensión de las autonomías?

Es que si yo compartiera la ideología de Vox, sería de Vox. Evidentemente no comparto su posición sobre las cuestiones autonómicas, ni comparto su posición en materia LGTBI. Es que soy del Partido Popular, no soy de Vox.

Pero esas posiciones se están plasmando en los acuerdos de que el PP está firmando con Vox en distintas comunidades.

Díganme una involución en materia autonómica que se ha planteado en algún acuerdo y una involución en materia LGTBI que se haya plasmado en algún acuerdo.

Han eliminado consejerías de Igualdad, por ejemplo.

Es que para mí el hecho de tener un Ministerio de Igualdad en solitario, con un presupuesto que es menor que el de una pedanía, no me parece sostenible desde el punto de vista de la gestión pública, no de que no crea que haya que potenciar las materias de Igualdad. Las materias de Igualdad, que son transversales, se deben gestionar desde ministerios y consejerías transversales. Hay en sitios donde eso ha ido a Presidencia, que me parece un lugar mucho mejor para encuadrar las políticas de Igualdad que en un sitio sin presupuesto o con un presupuesto exiguo y con una consejería solamente dedicada a eso que no tiene sentido.

¿Cree que María Chivite repetirá como presidenta de Navarra o cree que habrá repetición electoral?

María Chivite sólo será presidenta de Navarra si se lo permite [EH] Bildu y si ella acepta los votos de [EH] Bildu. Si no, no lo será. Y es una ignominia para la democracia que María Chivite acepte los votos de [EH] Bildu para ser presidenta de Navarra.

¿Y cree que eso pasará?

Estoy seguro de que sí porque es lo que ha pasado la legislatura pasada. Pero lo debería evidenciar antes del 23 de julio porque, una vez más, lo que está tratando es de engañar a los navarros presentándose de una manera cuando tiene hecho, cerrado y absolutamente medido el pacto con [EH] Bildu para ser presidenta de Navarra. Y eso los navarros lo deberían saber antes de ir a las urnas.

Con el debate de la reforma laboral usted denunció un supuesto acercamiento entre UPN y el PSN. Si eso fuera así, precisamente no estaríamos en esta situación.

Yo lo que dije es que el PSOE estaba engañando al señor Esparza y que el señor Esparza se estaba dejando engañar, y los hechos me están dando la razón.

¿Por qué defienden que Sánchez y EH Bildu han expulsado a la Guardia Civil de Navarra?

Porque la han expulsado. La Guardia Civil de Tráfico va a dejar de estar en Navarra porque lo ha acordado, no el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España, que es a quien les correspondería haber hecho ese acuerdo, sino el Partido Socialista con [EH] Bildu en una negociación presupuestaria. No debatimos tanto sobre la competencia, sino sobre si esta competencia se puede dar como un precio político a [EH] Bildu. La respuesta es 'jamás' y hay una gran falta de respeto al régimen foral de Navarra haciendo acuerdos entre partidos políticos en lugar de entre instituciones, que es como se debe hacer una transferencia de la materia que sea que recoja el Amejoramiento y la Constitución.

En su respuesta ha metido un matiz que no están introduciendo en muchos discursos públicos, que es el que “expulsan” a la Guardia Civil “de Tráfico”. Ustedes hablan directamente de que desaparece todo el cuerpo cuando la Guardia Civil tiene competencias exclusivas, también en Euskadi y en Catalunya, donde ya se ha producido la transferencia de Tráfico. ¿Por qué no introducen este mismo matiz en sus discursos? Da la sensación de que están intentando mostrar en otros lugares de España que va a desaparecer la Guardia Civil de Navarra.

Porque expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que es una parte numerosa de los guardiaciviles que trabajan en nuestra comunidad, es un primer paso. Y es una consolidación de que los acuerdos del PSOE con [EH] Bildu están sirviendo para borrar de Navarra cualquier cosa que huela a España porque [EH] Bildu no soporta ninguna cosa que huela a España. Y el Partido Socialista se humilla ante [EH] Bildu, se somete y se lo da. Y paso a paso, ése es el camino. Esto es un paso, pero el objetivo de [EH] Bildu es sacar a la Guardia Civil de Navarra y el Partido Socialista lo que ha demostrado es ser capaz de ofrecerle cualquier cosa a [EH] Bildu con tal de seguir en el poder.

Cuando Miguel Sanz y José María Aznar plantearon esta transferencia, ¿querían también “expulsar” a la Guardia Civil de Navarra?

No, porque había un matiz importante. Una cosa es la competencia y otra es la prestación del servicio. Nosotros, por ejemplo, tenemos la competencia en esta comunidad en materia de transporte de camiones, transporte pesado, pero la prestación del servicio es compartida entre Policía Foral y Guardia Civil. En este caso la transferencia va sin prestación del servicio y por tanto lo que busca es que la Guardia Civil deje de tener la tarea de Tráfico. Es una forma muy distinta. No es tanto la competencia, sino cómo se gestiona esa competencia y cómo se ha pactado ejercerla.

¿Gestionaría mal la Policía Foral la competencia de Tráfico?

La Policía Foral gestiona muy bien la competencia de Tráfico, pero es que la puede hacer de manera compartida con la Guardia Civil, como ya se está haciendo en esta comunidad. Y, además, hace falta repensar la Policía Foral y duplicar prácticamente el número de efectivos que tienen para asumir muchas de las tareas que tiene la Guardia Civil. Y el problema es que esas tareas no se le están quitando a la Guardia Civil porque las haga mal, sino porque hay un pacto con [EH] Bildu para borrar de Navarra todo lo que parezca a España. Ésa es la razón.

Usted mismo en 2018 en el Parlamento de Navarra defendió una enmienda que fue incluida en la ley de policías de Navarra para que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se puedan integrar en la Policía Foral cuando se culminase el traspaso. Usted ya contemplaba ese escenario.

Por supuesto que lo contemplaba porque me daba ya miedo que mañana pudiera haber un acuerdo entre nacionalistas y socialistas que tratara de expulsar a la Guardia Civil. Y tratamos de meter en esta ley una enmienda que protegiera a la Guardia Civil en caso de que se tomara un tipo de esta decisión. Por supuesto, una enmienda que [EH] Bildu no quiso apoyar y que sí apoyó el Partido Socialista. Sin esa enmienda, la Guardia Civil de Navarra estaría absolutamente desprotegida y gente que lleva 30 años trabajando en esta comunidad y que tiene aquí a sus familias hoy tendría que irse a otra comunidad de España.

¿Pero entonces en 2018 veía bien esa pasarela y hoy no?

Yo veo bien la pasarela. Lo que no veo bien es que se le quite una competencia a la Guardia Civil por un pago político a [EH] Bildu en una negociación presupuestaria, sin que sea un pacto de Gobierno y sin que se comparta la prestación del servicio. Cómo no voy a ver bien la pasarela si la pasarela lo que sirve es para proteger a la Guardia Civil en caso de que el nacionalismo y el socialismo pacten lo que han pactado, que es echarlos. Yo lo que no hubiera hecho nunca es pactar echarlos.

Lo que se pactó con EH Bildu fue la fecha, el acuerdo de la transferencia fue entre Gobiernos.

Lo que se pactó con [EH] Bildu es la transferencia. Se firmó entre Gobiernos porque no se puede firmar entre partidos, pero la transferencia fue un pago político directo al apoyo presupuestario de [EH] Bildu y, además, así se contó. El PSOE miente, pero [EH] Bildu lo explicó claramente.

Uxue Barkos o el propio Miguel Sanz habían acordado ya antes esa transferencia con el Estado.

La transferencia de Tráfico ha estado pactada no sé cuántas veces en la historia de nuestra democracia, pero se ha materializado ahora y se ha materializado porque [EH] Bildu se lo impuso a Sánchez. Y Sánchez decidió sustentar su sillón en el Gobierno a pesar de renunciar a los escrúpulos, a los principios y a la ética más absoluta de que esa negociación no se puede hacer con [EH] Bildu. Que con [EH] Bildu no se puede pactar ningún retroceso de España en ninguna comunidad y, mucho menos, en una comunidad tan importante como Navarra.

¿Y qué le parecen los pactos que periódicamente alcanza el PP con EH Bildu en el Parlamento Vasco o en instituciones locales?

El PP no ha alcanzado ningún acuerdo con [EH] Bildu. Hay que diferenciar muy bien en lo que es tener un acuerdo con [EH] Bildu o votar cosas con [EH] Bildu. Por ejemplo, una declaración institucional. Si no la votamos todos los partidos de la Cámara directamente no se puede hacer porque requiere unanimidad. En el Congreso de los Diputados, cuando se produce una guerra o un acontecimiento como una riada o cualquier catástrofe natural, todos los partidos votamos a favor de la declaración institucional. Todos los partidos votamos a veces cosas que salen por unanimidad. Una cosa es coincidir en voto y otra cosa es sentarse en una mesa, como se ha sentado el Gobierno de España con los representantes del Congreso de los Diputados de un partido que sigue aplaudiendo a los etarras cuando salen de las cárceles y que lleva asesinos en sus listas electorales y negociar unos presupuestos. No es comparable.