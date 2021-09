El sindicato LAB denuncia "explotación" laboral en la muerte de un trabajador migrante de 62 años en Navarra

El sindicato LAB se ha concentrado este jueves en Pamplona, ante la sede de la Inspección de Trabajo, para protestar y exigir que investigue las circunstancias de la muerte de un trabajador migrante de 62 años, que fue atropellado el pasado 15 de septiembre en el término municipal de Carcastillo mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Según el sindicato, el trabajador fallecido "vivió una situación de extrema explotación y precariedad que tuvo mucho que ver con su muerte" y ha asegurado que "según todos los indicios, vivía realizando trabajos esporádicos y tenía que ir antes del amanecer, con sus 62 años, a los lugares que le ordenaba el empresario, recorriendo grandes distancias en bicicleta".

En una nota, la organización ha indicado que el fallecido "vivía una situación laboral inestable" y durante el verano tuvo cuatro contratos diferentes, dos de ellos en régimen general y dos en régimen especial agrario. Según apunta, "en los últimos días de su vida se refugiaba en Figarol y desde allí recorría varios kilómetros en bicicleta. Parte del recorrido matinal lo realizaba a oscuras, poniendo en peligro su salud". A ello se suma las circunstancias en las que esta persona vivía ya que, según ha abundado, el fallecido convivía junto a otro grupo de obreros de origen sudamericano, con quienes pernoctaba en una "chabola en el campo" cercana a Carcastillo y "en condiciones precarias".

Así, LAB ha defendido que "el de Carcastillo no fue un mero accidente de tráfico" sino que se trata de un accidente laboral como la propia normativa de seguridad laboral cataloga los accidentes 'in itinere'. Asimismo, ha asegurado que "el último contrato sitúa su actividad en Caparroso, pero no está claro a dónde iba a trabajar la mañana que tuvo el accidente", por lo que ha criticado que detrás de este hecho hay "varias sombras que se deberían poner sobre la mesa".

En concreto, ha indicado que la relación contractual del empleado con la empresa "se dio por agotada el día 12 de septiembre, pero, posteriormente, en una fecha desconocida, fue prorrogada hasta el día 15 de septiembre, fecha del fallecimiento". Por estos motivos, el sindicato ha exigido a la Inspección de Trabajo que inicie una investigación y esclarezca cuál era la situación contractual de este trabajador, a dónde iba a trabajar o "cómo es posible que la empresa no ponga modos seguros de transporte en este tipo de situaciones". Además de ello, ha pedido que se determinen responsabilidades derivadas de su muerte.

En última instancia, la organización sindical ha advertido de las "numerosas situaciones de explotación y precariedad en el campo navarro" y ha criticado que "no pocos empresarios aprovechan la debilidad e indefensión que genera la Ley de Extranjería para explotar a los trabajadores migrantes o para utilizarlos en una situación muy precaria".