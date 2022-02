Los socios nacionalistas de Chivite exhiben su malestar por el acercamiento truncado entre PSN y UPN

Los socios nacionalistas del Ejecutivo de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai -dentro del Gobierno de coalición junto a Podemos y PSN- y EH Bildu -formación clave para la investidura y la aprobación de los Presupuestos-, han manifestado en las últimas horas su malestar y han dudado de la intención del acercamiento entre PSOE - PSN y UPN para aprobar la reforma laboral, con un acuerdo que se vio frustrado a último momento por la traición de los diputados regionalistas Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que no acataron la disciplina de partido y votaron en contra originando un terremoto político en la comunidad foral, además de una división interna en UPN.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el pleno del Parlamento foral, la presidenta navarra, María Chivite, ha respondido a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, queriendo despejar toda duda al respecto al subrayar su apuesta por un Gobierno “progresista y plural” en la comunidad, a la vez que ha vuelto a insistir en que no puede hacer público el contenido de dicho acuerdo, como ambas formaciones nacionalistas le han exigido. No obstante, ha señalado que los partidos en el Gobierno sí conocían los detalles del mismo, algo que ha sido tildado de “verdad a medias” por parte de Geroa Bai, que asegura que le fue obviada parte del contenido relativo al Ayuntamiento de Pamplona.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido a la presidenta Navarra “despejar determinadas dudas” sobre “las actuaciones políticas y las mayorías que va a buscar el Gobierno a lo largo de esta legislatura”, y le ha preguntado si estas decisiones van “a estar a expensas de lo que se dicte en Madrid o van a seguir la línea mantenida hasta ahora”. “UPN ha intentado conseguir en Madrid lo que no ha conseguido en Navarra (…) y quieren volver a gobernar” ha indicado. Las palabras de Ruiz han puesto de manifiesto las consecuencias del acuerdo que saltó por los aires, una onda expansiva que ha provocado no solo un cisma en el seno de UPN -que se quedará sin representación en el Congreso al negarse Sayas y Adanero a entregar sus actas-, sino que ha afectado también a las relaciones políticas de los socialistas con sus principales socios. La portavoz de la formación abertzale, que permitió con su abstención la investidura de Chivite y la aprobación de tres Presupuestos, ha remarcado con todo el “compromiso de EH Bildu", pero ha exigido a la presidenta navarra que aclare su postura.

En su respuesta a Ruiz, la presidenta navarra ha querido marcar distancias con las negociaciones que tienen lugar en Madrid y ha defendiendo la línea marcada esta legislatura en la comunidad foral por un Ejecutivo de coalición alternativo a Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos). Así, ha defendido su “apuesta política y personal por un gobierno progresista y plural”. “Ninguna presión me va a desviar del camino emprendido, que no es otro que trabajar por el bien de la ciudadanía navarra. Ahí está el acuerdo de Gobierno”, ha subrayado.

En este sentido, ha negado que el Gobierno foral haya tenido “ninguna participación ni interlocución” en las negociaciones lideradas por el socialista navarro Santos Cerdán para sacar adelante la reforma laboral. Cerdán, muñidor del acercamiento con EH Bildu para lograr la investidura de Chivite en 2019, fue precisamente quien gestó el acuerdo con el presidente de UPN, Javier Esparza, en una cena en Madrid. “Los compromisos del Gobierno de Navarra nada tienen que ver con esas negociaciones”, ha insistido Chivite, para añadir que dichas conversaciones “competen a otro Gobierno y a otros partidos políticos que están representados en otra cámara, el Congreso de los Diputados”. Aunque ha vuelto a indicar que conoce el contenido del acuerdo, la líder del Ejecutivo ha remarcado que “no le compete” trasladarlo y, también, por una cuestión de “respeto”. Además, ha señalado que tanto Podemos como Geroa Bai estaban al tanto del contenido del mismo.

Geroa Bai acusa a Chivite de decir “una verdad a medias”

A este respecto, la coalición formada por Geroa Socialverdes y PNV ha acusado en un comunicado a la presidenta de “decir la verdad a medias”, al señalar que desconocían la parte del acuerdo relativa a Pamplona. En concreto, el apoyo de los diputados de UPN a la reforma laboral se producía a cambio de evitar, con los votos del grupo municipal socialista, la reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma, conformada por UPN, PP y Ciudadanos) por sus declaraciones xenófobas entorno a los menores migrantes, además de aprobarle una modificación presupuestaria por más de 27 millones de euros. Finalmente, en el transcurso del pleno municipal, simultáneo a la votación de la reforma en el Congreso, la modificación presupuestaria obtenía la luz verde mientras que la reprobación se llevaba a cabo en un giro inesperado tras conocerse la traición de los diputados en Madrid.

La coalición liderada por la expresidenta navarra Uxue Barkos ha asegurado en un comunicado que Chivite informó al vicepresidente José María Aierdi (Geroa Bai) “solo de una parte” del acuerdo y obvió este “apartado sustancial” por el que los socialistas “daban de facto” los segundos presupuestos de Pamplona a Navarra Suma. De este modo, Geroa Bai ha considerado que la presidenta navarra lo que está buscando es “generar polémica donde no corresponde con una verdad a medias”, algo que, han insistido “pone en evidencia una vez más la necesidad de que el acuerdo sea hecho público”.

El PNV exige una apuesta clara por los socios de Gobierno

También se ha pronunciado al respecto el PNV, integrado en la coalición con Geroa Socialverdes, tras mantener este jueves un encuentro en su sede de Pamplona al que han asistido su presidente Andoni Ortuzar, el presidente de la formación jeltzale en Navarra y también del Parlamento foral, Unai Hualde, además del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra Mikel Irujo, las parlamentarias forales María Solana y Blanca Regúlez y el concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, Javier Leoz.

En un comunicado, los jeltzales han manifestado su “preocupación” por “los posibles acuerdos existentes entre PSN y UPN” que aseguran desconocer. Tanto Andoni Ortuzar como Unai Hualde han coincidido en pedir la presidenta navarra que apueste “claramente por los socios de investidura frente a otras tentaciones” en cuestiones como la ley del Convenio, y que demuestre así “por la vía de los hechos la voluntad” que ha expresado en la cámara foral.

“Resulta incomprensible que el partido socialista haya optado por buscar apoyos a cualquier precio con UPN, antes que por ahondar en una solución para salvaguardar la prevalencia de los convenios autonómicos, como exigimos las y los jeltzales, de forma transparente y dialogada. Creemos que EAJ-PNV y nuestra coalición Geroa Bai somos socios más fiables para defender los intereses de la comunidad foral, tanto en Madrid como en Navarra”, han señalado en un comunicado. Además, han defendido “la búsqueda de consensos con los socios frente a experimentos Frankestein, como el vivido la semana pasada en Madrid y Pamplona”, a la vez que le han pedido al PSN “que vuelvan la mirada a los socios que garantizan una mayoría estable”.