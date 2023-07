Tensión en las negociaciones del Gobierno de Navarra: Geroa Bai desliza que el PSN no quiere una coalición con ellos

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha indicado este viernes que su formación tiene vocación de que se forme “un gobierno progresista y plural” en la Comunidad foral junto a PSN y Contigo Navarra pero ha indicado que la propuesta socialista, en materia de estructura del Ejecutivo, es “una invitación a que Geroa Bai abandone el Gobierno que se pretende conformar”.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Azcona ha indicado que la coalición nacionalista “ha señalado que desde el principio hemos solicitado que el acuerdo tiene que ser programático, de estructura y de los mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos y de la acción del Gobierno”. “Tenemos una vocación inequívoca para conseguir el acuerdo”, ha añadido, para incidir en que la propuesta del PSN “no ahonda en la consecución de un gobierno progresista y plural; sigue habiendo grandes diferencias en los contenidos, también las hay en el marco programático y en estructura”.

Según Azcona, “queremos seguir ahondando en el acuerdo”. “Los votos que los navarros nos dieron el 28 de mayo no concuerdan con la posición de control orgánico y económico que pretende el PSN con la propuesta que ha lanzado en la negociación. En 2019 no negociamos a peso y ahora no vamos a permitir que el PSN lo haga para reducir a Geroa Bai por debajo de la realidad parlamentaria y despreciando los más de 43.000 votos de los navarros y vamos a defender con dignidad”, ha expuesto.

Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha esperado que el acuerdo entre las tres fuerzas sea “antes que tarde” y ha señalado que en las dos últimas elecciones celebradas “la ciudadanía ha otorgado la confianza y el apoyo y ha fortalecido al Partido Socialista”. “Más allá de lo que unos digieran o no, la ciudadanía navarra ha mandatado, ha apostado por el PSN y se merece cuanto antes un gobierno progresista liderado por Chivite”, ha comentado.

Según ha explicado, “estamos trabajando con propuestas diversas para llegar a un acuerdo”. “Cuando uno entra a negociar un acuerdo se necesita tener altura de miras, un objetivo claro de tener un gobierno progresista y se necesita tener claro lo que han mandatado los navarros y a quién han otorgado la mayor confianza”, ha dicho, para insistir en que “negociar es ceder, y el PSN está cediendo”. En este sentido, ha señalado que los socialistas han cedido, lo primero, en la Presidencia del Parlamento de Navarra y “luego en diversas cuestiones en las que nos estamos poniendo de acuerdo”. “El acuerdo programático está prácticamente cerrado y estamos hablando de estructura”, ha dicho, para pedir “lealtad” en la negociación.

Alzórriz ha comentado que desde el PSN tienen “ánimo de acordar” y están “cediendo”. Ha dicho que en Geroa Bai “están proponiendo quedarse como estaban y hoy mismo vamos a realizar otra propuesta modificando la anterior y esperando el movimiento del resto de partidos”. “No escucho a Contigo poner tantos problemas”, ha apuntado, para señalar que “quien no negocie tendrá que explicárselo a la ciudadanía”.

Finalmente, el parlamentario de Contigo Navarra Carlos Guzmán ha señalado que, durante este mes de agosto, van a seguir “trabajando sin pausa pero sin prisa para cumplir el mandato de la ciudadanía” en las pasadas elecciones. “Estamos trabajando con rigurosidad y es fundamental que las negociaciones sigan de forma discreta, no somos optimistas ni pesimistas”, ha comentado.

“El PSN y Geroa Bai están en su particular juego de tronos”

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que “María Chivite da la sensación de que está empeñada en estar en manos de EH Bildu, se va a tener que sentar con ellos a hablar del programa, en una negociación en la que EH Bildu tiene más peso político del que tenía hace cuatro años”. “El PSN y Geroa Bai están en su particular juego de tronos, intentar repartirse el control económico del Gobierno, el control orgánico del Gobierno, sin importarles lo que ocurre en Navarra, donde siguen las cosas mal”, ha dicho.

Ha pedido al PSN que “se aclare” ya que “el lunes nos pedían que no bloqueáramos la formación del Gobierno, les tendimos la mano y la respuesta ha sido pública y parece que no quieren contar con UPN para algunas cosas, para otras sí”. “Vamos a ver cómo va esta conformación de Gobierno, pero lo mejor para Navarra es que EH Bildu no tenga las riendas, no tenga protagonismo”, ha opinado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha comentado que, tras las elecciones de mayo, “hay un mandato claro de la sociedad, que todavía está sin respuesta y es momento de actuar con responsabilidad y dar respuesta a ese mandato”. “La ciudadanía navarra quiere que EH Bildu sea protagonista en ese camino”, ha expuesto, para “volver a reafirmar nuestra total predisposición para hablar”.

El portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que “el escollo que existe para negociar el próximo Gobierno no son las inquietudes de los navarros, no son los datos del paro, ni la sanidad, ni la vivienda, sino el reparto de sillones; aquí dedican el mayor esfuerzo y tiempo en repartirse la cuota de poder”. “Y el más tranquilo aquí es Bildu porque saben que les necesitan y les van a dar todo aquello que pidan”, ha añadido.

La parlamentaria de Vox Maite Nosti se ha mostrado convencida de que, tras “el circo” en el proceso de negociación entre las tres fuerzas, los acuerdos ya están firmados y “se han repartido las consejerías”. “Solo les faltaba lo que iban a negociar con Bildu y han esperado a las elecciones generales; ya tienen campo libre para negociar pero van a seguir un poco con el circo”, ha opinado, para preguntarse a ver “qué mercadeo van a hacer con ellos”.