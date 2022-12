Tres estudiantes navarros idean 'Somnium', un difusor inteligente de melatonina para mejorar el sueño

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra ha ideado un difusor inteligente de melatonina para mejorar el sueño. Denominado 'Somnium', ha sido la idea ganadora de The Challenge, el concurso de innovación de la Universidad de Navarra. Desarrollada por Juliana Mira Vélez (1º de ADE + Innovation and Entrepreneurship), Fausto Padilla (2º de Comunicación Audiovisual bilingüe) y María Paula Flores (4º de Bioquímica + Science and Business Program), se ha impuesto a otros cien estudiantes en una edición cuyo reto, propuesto por la Universidad de Stanford, consistía en “mejorar la salud de las personas para vivir bien a cualquier edad, especialmente en las más avanzadas”.

“Es como un Alexa que emite aromas”, ha señalado Juliana Mira. El difusor, para el que ya existe un prototipo virtual, se asocia a un sensor que mide los movimientos durante el sueño, y estos quedan registrados en una aplicación que aporta recomendaciones y consejos para que el sueño de las personas mejore. Para Fausto Padilla, otro de los integrantes del grupo, “dormir bien previene de innumerables problemas de salud e interviene directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas”.

La entrega del premio tuvo lugar durante el Demo Day, jornada final de la competición, en la que se expusieron los mejores proyectos. La iniciativa, que cumple su tercera edición, está organizada por Innovation Factory, Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Navarra, en colaboración con el Imagine Creativity Center de San Francisco y Tantaka, y tiene como objetivo “promover el espíritu innovador de los alumnos a través del desarrollo de proyectos de innovación social”.

El concurso está diseñado para que los estudiantes “aprendan a detectar oportunidades y resolver de forma innovadora retos concretos”. Durante la competición, aplican la metodología Lombard de Silicon Valley para “generar muchas ideas, seleccionar una de ellas, desarrollarla en torno a un proyecto y exponer el proyecto ante un jurado”. El equipo ganador participará en la final nacional de la competición junto a estudiantes de toda España para intentar conseguir una plaza en el Imagine Express, un viaje en tren desde Barcelona hasta Londres donde tendrán tiempo de perfeccionar su idea antes de exponerla ante un grupo de inversores en The London Eye. El concurso finalizará en el Mobile World Congress, donde los ganadores de esta última etapa “tendrán una ventana para dar a conocer su proyecto”.