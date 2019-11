Chivite ve una "buena noticia" el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y espera que haya Gobierno "cuanto antes"

Además, Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios a su llegada al pleno del Parlamento de Navarra, que es "pronto" para afirmar que este nuevo Gobierno vaya a depender de formaciones independentistas.

"Ya veremos cómo quedan los apoyos y los no apoyos del Gobierno. Los ciudadanos ya han elegido qué formaciones políticas quieren que estén en el Congreso, nos han dado un panorama muy alejado de lo que eran las mayorías absolutas y tenemos que ser capaces de afrontar este panorama político, que es muy plural. Por tanto, el Gobierno tendrá que reflejar también esa pluralidad que los ciudadanos han decidido con su voto", ha señalado.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo foral ha valorado que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos tiene "prioridades políticas muy coincidentes con las prioridades políticas que ya tiene el Gobierno de Navarra, que tienen que ver con la igualdad, con el cambio climático, con la transformación digital". "Es una buena noticia para el Gobierno de Navarra que el futuro Gobierno de España tenga una gran coincidencia en las prioridades políticas y en las cosas que tenemos que hacer", ha asegurado, para señalar que "el Gobierno de Navarra tiene muchas cosas que poner encima de la mesa al próximo Gobierno de España".

Cuestionado sobre si fue un acierto o no convocar de nuevo elecciones, Chivite ha señalado que "no se pueden valorar las decisiones una vez conocidas las consecuencias, estamos en este marco y es en el que tenemos que tomar las decisiones". "Sobre lo que pudo ser y no fue no merece la pena hacer un valoración. Lo que tenemos que hacer es afrontar la situación que tenemos ahora y formar un Gobierno cuanto antes y que cuanto antes se ponga a trabajar", ha afirmado.