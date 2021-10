UPN califica de "elogio a ETA, farsa y burla a las víctimas" la declaración de Otegi

El Comité Ejecutivo de UPN ha calificado de "elogio a ETA, farsa y burla a las víctimas del terrorismo" la denominada 'Declaración del Dieciocho de Octubre' realizada por Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale. La dirección regionalista, reunida este lunes en Pamplona, ha criticado, en primer lugar, que "en dicha declaración se elogia a ETA haciendo creer que dejó las armas voluntariamente, cuando dejaron los asesinatos por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la lucha por la libertad de partidos democráticos y sociedad civil".

Además, ha afirmado que "Otegi no ha pedido perdón". "Que traslade su dolor y pesar suena a farsa si no va acompañado de hechos y no ha mostrado ningún compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que todavía están sin resolver", ha añadido.

Según recoge Europa Press, UPN también han denunciado que "se reivindique el papel de los presos de ETA". "No debemos olvidar han sido condenados por ser miembros de una organización asesina, y que se pida para los mismos una solución integral, que para todo el entorno radical pasa por conceder la amnistía", señalan.

La Ejecutiva regionalista ha destacado que "no hay ningún tipo de condena del terrorismo ni de ETA" y que en todo el texto "no hay un cuestionamiento ético ni moral de las acciones criminales de la banda terrorista". En este sentido, ha rechazado que Otegi y Bildu sigan con el "lenguaje de ETA de equiparación entre víctimas y verdugos, de existencia de supuestos conflictos y de considerar presos políticos a los que solo son asesinos". "No hay una sola referencia a su corresponsabilidad como partido en el dolor causado ni compromiso con terminar con los 'ongi etorris' y homenajes a terroristas que causan humillación y dolor a las víctimas", ha añadido.

Para la formación regionalista, el único objetivo de la declaración es "contribuir a la estrategia de blanqueamiento en que está inmersa Bildu e imponer el relato falso e injusto de legitimación de la violencia y odio de quienes jalearon las atrocidades de ETA, siguen sin condenar el terrorismo, homenajean a los presos y son interlocutores válidos tanto del presidente Sánchez como de Chivite". "Estos son los compañeros de viaje y socios preferentes del PSN, aquellos por los que Chivite sigue apostando y aquellos con los que prefiere seguir porque solo le importa mantenerse en el poder", ha concluido.