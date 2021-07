La vacuna reduce el 90% de los ingresos y está evitando una ola "dramática" en Navarra

Las vacunas desarrolladas contra la COVID-19 son efectivas en Navarra en un 92% para prevenir hospitalizaciones. Así lo indica el último informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. También lo son para prevenir casos sintomáticos. No obstante, esa efectividad es ligeramente más baja en cuanto a prevenir las infecciones, asintomáticas o no. Además, el 82% de los casos provienen de la variante delta, que presenta una mayor transmisibilidad y contagiosidad. Por ello, el Gobierno de Navarra incide en que los vacunados "han de mantener medidas preventivas para no infectarse y no contagiar".

Según el informe, que se ofrece semanalmente, en un 61% una sola dosis de las vacunas es suficiente para evitar casos sintomáticos de la COVID-19. Tal efectividad aumenta hasta el 82% con la pauta completa. Además, se constata que para evitar ingresos hospitalarios derivados de la COVID-19 y, por tanto, los fallecimientos, un solo pinchazo es efectivo en un 77% y lo es en un 92% con las dos dosis administradas. El Ejecutivo afirma que "la probabilidad de hospitalización entre los casos confirmados se ha reducido casi a la décima parte en los últimos 4 meses".

No obstante, la vacuna previene en menor medida los contagios de COVID-19. Su efectividad, en este caso, se sitúa en el 55% con una vacunación parcial, y asciende al 72% con la pauta completa. El Gobierno de Navarra asegura que "la incidencia de COVID-19 es mucho menor en personas con vacunación completa" y, según el informe, si no fuera por el avance del proceso de vacunación, "las consecuencias de este aumento de incidencia estarían siendo dramáticas", ya que estas últimas semanas se ha producido "la mayor tasa de incidencia" de los últimos meses, "tanto en vacunados como en no vacunados".

En lo que va de 2021, 911 personas que contaban con la inmunización gracias a la vacuna han dado positivo en COVID-19 en la Comunidad Foral de Navarra. De ellas, 40 han requerido ser hospitalizadas, una ha sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos y 11 han fallecido. Por ello, el Gobierno insiste en el cumplimiento de las medidas de prevención también para aquellos que ya cuenten con la pauta completa contra el virus, pues la alta transmisión de la COVID-19 de las últimas semanas se debe a la "elevada" interacción social –el 36% de la transmisión ha ocurrido en ese ámbito– y la movilidad de la ciudadanía. Asimismo, recuerda que el "efecto máximo" de la vacuna no se consigue hasta 14 días después de completar la pauta y que "las personas vacunadas todavía pueden adquirir la infección, presentar formas graves, y transmitir la infección".

Por su parte, la variante delta del Sars-Cov-2 se ha convertido en la dominante en Navarra. El 82% de los casos detectados en la comunidad foral corresponde a dicha variante y el 16% a la alfa. "Estas variantes se asocian a una mayor probabilidad de ingreso hospitalario, mayor transmisibilidad y cierto grado de evasión al efecto de la vacuna, por lo que es de suma importancia observar todas las instrucciones del personal sanitario para frenar su propagación", indica el Gobierno de Navarra. Además, el informe señala que, a pesar de que los pacientes COVID-19 hospitalizados durante la última semana "se distribuyen por todas las edades", la mitad de son menores de 39 años.