Contigo/Zurekin emplaza a Chivite a “superar viejos clichés” para incorporar a EH Bildu a los pactos de gobierno

Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Alianza Verde y Equo, formará parte del Gobierno tripartito junto con PSN y Geroa Bai que liderará la socialista María Chite, a quien su portavoz, Begoña Alfaro, ha pedido que supere “viejos clichés” para incorporar a EH Bildu, que permitirá con su abstención la reelección de Chivite, a los pactos de gobierno. “La tercera fuerza en esta cámara ”tiene mucho que ofrecer en elprogreso social“ de Navarra, ha asegurado Alfaro.

La coalición de izquierdas tendrá esta legislatura la vicepresidencia tercera del Gobierno de Navarra y gestionará la consejería de vivienda, tras el acuerdo firmado la semana pasada con PSN y Geroa Bai. Su portavoz, Begoña Alfaro, ligada en el pasado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la comunidad foral ha centrado su intervención en el debate de investidura de la socialista María Chivite en la necesidad de “impulsar” políticas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente de “la gente joven”, área, la de Juventud, que también gestionará la coalición que ella lidera.

“UPN y PP han dicho que no le generaba ninguna confianza que Contigo-Zurekin vaya a gestionar Vivienda, y me alegro, porque no hemos venido a generar confianza a aquellos, como ustedes, que entienden el acceso a la vivienda digna como un negocio y no como un derecho que está recogido en nuestra Constitución, como es nuestro caso y por ello vamos a trabajar”. “La vivienda como derecho y no como negocio”, ha defendido.

En materia de salud, ha destacado el acuerdo para presentar en la Cámara antes de diciembre de 2024 el proyecto de la nueva Ley Foral de Salud, “con especial incidencia en la atención primaria y el nuevo plan de Salud Mental”. “Más allá de la legislación, quiero resaltar la apuesta clara y firme en defensa de una sanidad pública universal que está siendo vapuleada en las comunidades gobernadas por la derecha”, ha expuesto, para “agradecer” a PSN y Geroa Bai “que hayan aceptado incluir en el acuerdo programático final la revisión de los conciertos sanitarios vigentes y su exhaustivo control”.

Alfaro ha señalado que, desde el gobierno, ahondarán en el Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres y desarrollarán “todas las políticas en todos los ámbitos, desde la transversalidad, para seguir combatiendo la discriminación que todavía hoy en día sufren muchas mujeres, con especial acento en lo relativo al ámbito laboral”.

Se ha referido a la “lacra de la violencia de género” porque “la violencia sí tiene género”. “Vamos a poner todos los recursos materiales y humanos al servicio de las víctimas y para tratar de erradicar lo máximo posible esta lacra”, ha dicho.