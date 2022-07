Cómo se forman los agujeros negros o para qué sirven los viajes espaciales: libros para los científicos y científicas del mañana

Estas semanas la ciencia conmemoraba un importante aniversario: hace diez años, el 4 de julio del 2021, se anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs. Hacía 48 que se había hecho su predicción en la teoría, y la física de partículas acabó dando en el clavo. Existe un campo, nombrado el campo de Higgs, que impregna todo el espacio y que, cuando las partículas interaccionan con él adquieren masa, una masa mayor cuanto mayor sea la interacción con el campo. El bosón de Higgs es la partícula cuántica asociada al campo que se considera fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa del universo. Para iniciar a los niños y a las niñas en la física cuántica y animarles a construir su propio Gran Colisionador de Hadrones (el acelerador de partículas más grande del mundo), ahí va una caterva de átomos hecho libros.

1. Maldita física. Carlo Frabetti. De 12 a 16 años. Gran Angular – SM.

No lloren, que la pluma y la piedra caen a la misma velocidad por algo. Alicia no entiende nada y quiere entenderlo todo. Le hace preguntas y preguntas a su profesor: “¿No será que la ciencia no es ciencia sino magia? ¿Cómo puede una pelota rodar hasta el infinito sin niño o niña detrás que la empuje?” Estas y mil cuestiones más las solventará su estimado profesor, que pasará de ser un señor chiflado a un científico maravillo pero también chiflado.

2. Física cuántica. Carlos Pazos. A partir de 4 años. Beascoa.

¿Por qué el gato de Valentina no es capaz de atrapar con sus zarpas la luz del láser? Carlos Pazos es divulgador científico y, desde su proyecto Mola Saber, procura acercar la ciencia mediante ilustraciones y juegos con personajes. La colección se llama Futuros genios y cuenta con otros libros muy muy leídos son sobre genética o astronáutica. En este, Valentina y su gato Plank le ayudarán a iniciar a los niños y niñas en los primeros conceptos de física.

3. Cómo explicar física cuántica a un gato zombie. Big Van, científicos sobre ruedas. A partir de 12 años. Alfaguara.

Divertido y divulgativo a partes iguales, apto para adultos de letras y jóvenes con ganas de entender el mundo. La física está por todos lados y este libro trata de aterrizar la teoría a la práctica. Propone, incluso, una sucesión de experimentos y observaciones para hacer en casa. ¿Sabían que dos partículas pueden influenciarse mutuamente aunque estén a años luz de distancia?

4. Mi primer libro de física cuántica. Sheddad Kaid-Salah Ferrón. A partir de 9 años. Editorial Juventud.

Este álbum ilustrado es un buen material para empezar a amar la ciencia. Con la ayuda del Dr. Albert, los conceptos abstractos dejaran de ser pesados e inentendibles. Todo lo que nos rodea y somos: el ordenador, la mesa, la luz, incluso nuestros ojos, está compuesto por partículas minúsculas y pequeñísimas. En este universo casi paralelo, al estilo Liliput, rigen unas leyes que el Dr. Albert hará que sean sorprendentes y asequibles. El mismo autor tiene otros títulos de la colección que ahondan en la ciencia, como Mi primer libro de electromagnetismo o Mi primer libro del Cosmos. Son muy visuales y recomendables.

5. Big Bang: el blog de la verdad extraordinaria. Belén Gopegui y Luis Gopegui. De 12 a 14 años. Literatura SM.

Este libro es una novela familiar, un entretenido texto de divulgación sobre física, así como un relato de intriga. Los nietos tienen un manojo de preguntas sobre el universo y el caos y el abuelo, moderno donde los haya, se pone manos a la obra creando un blog. Y las entradas serán divertidas e increíbles: ¿por qué los viajes espaciales son tan importantes como los museos?¿Por qué las habitaciones se desordenan rápidamente?¿Es real el peligro de que en la Tierra caiga un meteorito? Lo que el abuelo pensó solo para sus nietos acabará siendo una súper web leída por adolescentes ávidos de conocimiento de todo el mundo.

6. El universo explicado. Doctor Fisión. A partir de 12 años. Crossbooks.

¿Por qué miramos las estrellas? ¿Cómo se forman los agujeros negros? ¿Podemos viajar a la velocidad de la luz? ¿Qué es la energía oscura? ¿Y la materia oscura?¿Por qué a cada pregunta se suman tres más? Doctor Fisión es un divulgador de física y astrofísica muy conocido en las redes sociales y que, además, colabora en la revista Muy Interesante. Merece la pena leer este best seller.

7. Doce soles. Amaya García y Alberto Mínguez. A partir de 12 años. Edebé.

Esta novela de aventuras tiene tintes de Harry Potter, pero cambiando la magia por ciencia. Amistad y cooperación es lo que une a los protagonistas cuando el transbordador espacial Sila V despega hacia los confines del sistema solar para explorar Saturno. Doce jóvenes seleccionados por la WASA (una especie de NASA) será la diversa tripulación. Tras múltiples complicaciones, la nave no puede regresar así que tendrán que convivir durante los dos años que durará la aventura.

8. El libro de las grandes ideas de la ciencia. Freya Hardy y Sara Mulvanny. A partir de 9 años. Astronave.

Curioso y muy visual. Cada página responde a una pregunta tan compleja como: ¿Qué es el método científico? o ¿de qué está hecho todo? Desarrolla quince grandes ideas de la ciencia, así como a unos cincuenta pensadores y pensadoras que han trabajado por hacernos el mundo más entendible. Ideal para leer con madres y padres y que nosotros, los adultos, refresquemos nuestros conocimientos congelados.