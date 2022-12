Libros infantiles para regalar y leer en Navidades

Papá Noel y las Reinas Magas son muy de libros. Son de chimenea y manta, de aventuras y desiertos, de abrir y cerrar páginas de las historias para cruzar Laponia en trineo. Han leído tanto, que los cuatro, incluso compañeros de reparto como el Tió en Cataluña o el Olentzero en Euskadi, llevan gafas por vista cansada de tan lectores empedernidos que son. Y el que no lleva gafas es porque se ha operado de la vista, pero libros e historias consumen como si fuera chocolate con churros en una hambrienta mañana. Así que algún libro debajo del árbol tiene que caer. La lista de recomendados ha sido complicadísima de elaborar porque, como la producción de mantecados y turrones, el nivel nacional en literatura infantil y juvenil es altísimo. Podríamos haber incluido el catálogo entero de editoriales como NubeOcho (maravilla todo lo que hace para primeros lectores feministas) o Wonder Ponder (empeñados en que filosofen). Pero aquí van ocho propuestas que podrían haber sido ochocientas. Hemos cambiado la etiqueta “a partir de” o “recomendado para” por una edad orientativa. Hay niños y niñas ratones de biblioteca que se beben las lecturas pensadas para cuatro años más, o también familias en las que puede que los niños y niñas no lean todavía pero en las que los adultos entonan la voz de seis formas distintas y leen para degustación de todo el mundo.

Suciedad. La apestosa historia de la higiene

Piotr Socha y Monica Utnik

Editorial Maeva

Edad orientativa para 10 años

Colosal álbum ilustrado sobre la historia social del lavado de manos, defecar en el váter, ir a los baños romanos como quien va a tomar un café con amigas o de las pelucas renacentistas blancas y ostentosas para paliar el olor pestilente. Un par de carcajadas están aseguradas por el anecdotario y las divertidísimas ilustraciones. Cuenta cómo han ido cambiado las costumbres: en el antiguo Egipto la limpieza personal era importantísima, de hecho los arqueólogos han encontrado en las tumbas utensilios de aseo y cosméticos. En la Edad Media la cosa cambia, Santa Inés no se lavó nunca y Sant Godric fue a pie de Londres a Jerusalem sin cambiarse la ropa. O el culto al spa en épocas posteriores, rescatado de la cultura latina, que etimológicamente viene de salus per acquam.

La vida amorosa de los animales

Katharina van der Gathen y Anke Kuhl

Editorial Takatuka

Edad orientativa de 10 años

Este libro ilustrado es un regalazo para toda la familia. Trata sobre el amor, la seducción, el apareamiento, e incluso, los embarazos y partos de algunos animales. Las luciérnagas macho se encienden de noche para buscar pareja, oséase, para ligar; los caballitos de mar danzan alrededor de su enamorada hasta aturdirla con coreografías a la altura de 'Fama a bailar', y las ballenas jorobadas y las ranas macho cantan y chillan para que ellas les miren con ojos apetitosos. Las abejas macho, los zánganos, experimentan el placer sexual solo una vez en la vida y los leones llegan a veces a tener sexo hasta 40 al día: una y otra vez: cada 10 o 15 minutos. ¡Ah! Y hay delfines y leones que viven en parejas de machos, tan felices, tan amorosos y tan diversos.

Tu cuerpo mola

Tyler Feder

Bellaterra Ediciones

Edad orientativa 5 años

Mola de verdad, como todo lo que saca el editor Lucas Platero en juvenil e infantil en Bellaterra Ediciones. Los cuerpos son todos preciosos y en la variedad está el gusto. Grandotes, pequeñines, bailones y felices. Molan los cuerpos redonditos, los musculados o los estirados. Con piel oscura, morena, rosada o pálida. También molan muchísimo los cuerpos salpicados de pecas, con lunares como luceros o con manchas con forma de nubes. Amor, de Jess Hong (de la misma editoral) es otro título que rema por la aceptación de todes. Un amor es alto o bajo, negro o blanco. Suave o atrevido. Las ilustraciones de ambos libros son bellísimas, explícitas y dan lugar a conversar en familia. Son libros para tocarlos tanto o igual como a las personas que queremos.

Malvarina

Sussana Isern y Laura Proietti

Editorial Flamboyant

Edad orientativa 8 años

Imaginen ser una bruja en prácticas. A Malvarina solo le falta la L en la espalda. Ella está empezando en el arte del buen hechizo y la mejor pócima, pero redondo todo no le sale. Arrancó encantando a unas flores para que fueran su despertador pero una devora, la otra siempre miente, otra ronca y a la rosa le huelen los pies. A su conejo Lila le construyó una casita, pero después de agitar la varita la casa corre y a veces no se deja entrar. Ahora la llaman la casita intranquila. Y su gran amigo, Tristán, era un ogro apestoso y feo, al que con unos ingredientes secretos consiguió devolver a lo que era en realidad: un niño. Pero como Malvarina está iniciándose, a veces Tristán vuelve a ogro y los niños del pueblo salen por patas con diarrea en el culo. Divertidísimo. La colección lleva dos títulos y el año que viene sale el tercero. Las ilustraciones también son bellas y muy vistosas.

Doña Problemas

El Hematocrítico y Paco Roca

Anaya

Edad orientativa 8 años

Como todo lo que escribe el maestro de educación infantil Miguel Lopez, alias El Hematocrítico, Doña Problemas es carne para ser devorada. O tofu para ser degustado si el que lee es vegano. Todos los problemas del colegio los soluciona la niña súper Carlota: desde un yogur que invade el interior de una mochila, a un trabajo olvidado y la maestra a punto de entrar en el aula, a un abusón que amenaza de muerte. Carlota es una niña comprometida, que junto a su ayudante Juan, reparte el bien entre los niños y niñas del cole. La empatía, la solidaridad y la ayuda mutua imperan en esta historia que, además, viene acompañada de los trazos del ilustrador Paco Roca. Y sus novelas gráficas, como Arrugas o Los surcos del azar, pueden ser buen regalo para lectores adolescentes o para sus progenitores.

Gaia. Diosa de la tierra

Imogen e Isabel Greenberg

Astronave

Edad orientativa 9 años

Este cómic cuenta la historia de la diosa que creó la tierra, el universo y el espacio infinito, Gaia. Urano, su marido, enfadado por la gran creación de la mujer, sembró el caos en la tierra. La envidia es como un puñal, que diría Alaska. Urano mandó el miedo, la envidia y las tormentas a la tierra. Encadenó a Gaia, defensora de la paz y del amor, y fue su hijo Cronos quien ayudó a la madre a salir de la prisión logrando derrotar a su padre. Pero Cronos se volvió paranoico, ¿y si su propio hijo hace lo mismo que él? Así que, cada vez que nacía un bebé suyo, hasta cinco, los devoraba. Se los zampaba como aperitivo a las 12. Al sexto hijo, la madre y su abuela lo escondieron en el bosque. Zeus le pusieron por nombre, e iba a ser el dios de los rayos, el toro y el roble.

Pepa Guindilla

Ana Campoy

Nórdica

Edad orientativa 9 años

Pepa Guindilla tiene dos casas, e incluso tres, porque su 'madrastri' vive a tiempo parcial con su padre. A su madre la han ascendido y tienen que buscar una cuidadora que se encargue de ella y de sus dos hermanastros. El casting es escrutado detrás de la puerta de la cocina, y finalmente una misteriosa chica de zapatos amarillos será la elegida. Pepa también se apunta a salvar la librería de su barrio. Gracias a la llamada social que hace en su cole, decenas de niños se apuntan al club de lectura y consiguen que no eche el cierre. Pepa Guindilla es carismática, amorosa y divertida. Se deja querer y su lectura es placentera.

La perla del dragón

Yoon Ha lee

Duomo Ediciones

Edad orientativa 12 años

Adictivo 'fantasy' que se lee como el comer pipas: se empieza y no se para hasta que se acaban las existencias. La historia bebe del folclore coreano, de magia y dragones, y del espacio como escenario de conflicto. Junto a los humanos viven zorros con poderes disfrazados de humanos, también duendes y fantasmas. La protagonista, Min, de trece años, se alista a las Fuerzas Espaciales. Ella adoptará varias formas corpóreas como de pirata, fantasma o jugadora