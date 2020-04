La Ertzaintza multa a los vecinos que grabaron la violenta detención a una mujer y su hijo en Bilbao: "Nos han estado acosando para saber quiénes éramos"

Al menos dos vecinos del barrio San Francisco de Bilbao han recibido este miércoles sanciones administrativas de la Ertzaintza y la incoación también de un procedimiento judicial contra ellos tras haber grabado y difundido a través de las redes sociales el vídeo en el que dos policías detenían violentamente a una mujer y su hijo el pasado marzo por encontrarse en la vía pública durante el confinamiento por el coronavirus.

Eldiario.es ha hablado con una de las mujeres que ha recibido tres notificaciones por parte de la Ertzaintza: dos multas y una citación para un juicio. Concretamente las denuncias son por "insultar", por "difundir sin autorización la imagen de autoridades o miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad" y, en el caso del procedimiento penal, por un presunto "delito por injurias con publicidad". Fuentes policiales confirman que se han entregado este tipo de comunicaciones a al menos dos personas.

"Nos han estado acosando para saber quiénes éramos. Por las noches, apuntaban con linternas a nuestras ventanas para saber quiénes somos los que les grabamos. Desde el primer día que pasó lo del vídeo a las 23.30, ves a la Policía con linternas, se van media hora, después vuelven, se quedan mirando la ventana, y así repetidamente. Ayer ya fue la gota que colmó el vaso, llegaron 15 policías a la calle San Francisco y al llegar a mi casa, se pusieron en frente y 10 de ellos se quedaron parados mirando hacia las ventanas, señalando, riéndose e incluso sacándonos fotos", indica a este diario la vecina afectada, que no quiere dar su nombre para no empeorar su situación.

"Esto me parece vergonzoso no, lo siguiente. ¿A qué vienen? ¿A achantar a los vecinos? ¿Este es su trabajo? ¿De verdad que con todo lo que está pasando no tienen nada mejor que hacer? ¿Y qué ha pasado con los dos policías que atacaron a la mujer y su hijo?", señala esta vecina.

Por su parte, preguntadas por el supuesto "acoso" que denuncian los vecinos, fuentes de la Ertzaintza han señalado a este diario que es "cierto que la presencia policial en San Francisco es grande", pero que el "procedimiento ha sido el habitual" y que "si se han sentido acosados en algún momento pueden proceder a denunciar las actuaciones policiales".

Los hechos se remontan al pasado domingo, 29 de marzo cuando hacia las 16.00 horas, en la calle San Francisco de Bilbao, una patrulla de la Ertzaintza detuvo a dos personas, un hombre y una mujer por un atentado a un agente de la autoridad. Los hechos ocurrieron cuando el varón, que estaba transitando por la vía pública, no supo justificar las razones por las que estaba incumpliendo supuestamente el estado de alarma por el coronavirus.

En un vídeo grabado por una testigo, se ve cómo el hombre se acerca al ertzaina y éste lo detiene. Minutos más tarde, una mujer trata de evitar la detención argumentando que es su madre y se trata de un joven con discapacidad, que tiene el permiso correspondiente para encontrarse fuera de casa durante el confinamiento. Sin embargo, el ertzaina, al ver que la mujer se acerca, le propina un golpe y ésta se cae al suelo. Finalmente, los dos quedan detenidos y se los llevan diferentes patrullas.

Por el momento, el Departamento de Seguridad ha abierto una investigación para determinar si la actuación de los agentes estuvo fuera de los límites. Asuntos Internos decidirá si las formas de las detenciones fueron correctas.