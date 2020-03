VÍDEO | Polémica por los golpes en una intervención de la Ertzaintza a una mujer en el barrio San Francisco de Bilbao

Hacía las 16.00 horas de este domingo, en la calle San Francisco de Bilbao, una patrulla de la Ertzaintza ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer por un atentado a un agente de la autoridad. Los hechos han ocurrido cuando el varón, que estaba transitando por la vía pública, no ha sabido justificar las razones por las que estaba incumpliendo supuestamente el estado de alarma por el coronavirus.

En un vídeo grabado por una testigo, se ve cómo el hombre se acerca al ertzaina y éste lo detiene. Minutos más tarde, una mujer trata de evitar la detención argumentando que es su madre y se trata de un joven con discapacidad, que tiene el permiso correspondiente para encontrarse fuera de casa durante el confinamiento. Sin embargo, el ertzaina, al ver que la mujer se acerca, le propina un golpe y ésta se cae al suelo. Finalmente, los dos quedan detenidos y se los llevan diferentes patrullas.

La testigo, que prefiere no decir su nombre por posibles represalias por haber grabado el suceso, ha indicado a este periódico que se trata de una madre y su hijo, habituales en el barrio, que se encontraban comprando en una de las tiendas que se están abiertas en la calle San Francisco de la capital vizcaína, cerca de casa de ambos. "El chico no está bien y ha llamado a su madre para que le baje un papel que lo acredita, pero ella, al bajar con prisas y todo, te lo puedes imaginar. Entonces grita a su casa para que les bajen el papel, pero la Ertzaintza no espera. Ella se acerca a ellos para explicarse y ahí ha sido cuando la han empujado y todo lo demás que se ve en el vídeo", señala la testigo a este diario tras entregar el vídeo original del suceso.

Según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el joven "no ha podido dar una justificación coherente" de por qué se encontraba en la calle. "Se le ha pedido la identidad y en un principio se ha negado, posteriormente la ha entregado de manera oral. Al lugar ha acudido también una mujer, que ha tratado de obstaculizar la detención de este varón y tras un forcejeo se le ha tenido que detener. Las detenciones son por atentado a agente de la autoridad", han señalado a eldiario.es.

En cuestión de minutos el vídeo de la joven se ha hecho viral y ha sido compartido por diversas asociaciones, como SOS Racismo Bizkaia que han achacado este suceso a un "incremento del abuso policial" que desde el confinamiento se está viviendo concretamente en esa zona de la ciudad, por ser uno de los barrios más precarizados y en los que hay más presencia de personas migrantes y racializadas. Además, han animado a quién vea este tipo de sucesos que lo grabe.