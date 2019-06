Carlos Tarque: "La música tiene que formar parte de la educación, es algo que nos hace ser mejores personas"

Carlos Tarque tiene sangre chilena pero alma murciana. Este reconocido cantante y compositor español de rock que lidera y da voz a la mítica banda 'M Clan', tras casi 25 años de carrera artística a la espalda, decidió tomar un descanso y lanzar su primer disco en solitario, ‘Tarque’, un trabajo en el que incide en los sonidos más duros del rock, con claras influencias de grupos como AC/DC, Led Zeppelin o Jimi Hendrix, la música con la que se inició en el rock and roll.

¿Qué significa la música para usted?

La música, en mi caso, es una manera de vivir y un oficio, y ya desde muy pequeño era una parte muy importante de mi vida. Es algo a lo que agarrarme y que le da un sentido a toda esta existencia.



¿Cuándo comenzó su pasión por el rock?

Me gustaba la música en general, digamos la música pop, porque era la música que escuchaba en la radio y un día, viendo un programa de televisión, vi a AC/DC y me cambió la vida. Me cambió la manera de ver y escuchar la música y de ser fan. Me volví un adicto.

Ha pasado por muchos momentos. ¿Cuál es el que guarda con más cariño?

Buff, es un poco complicado porque hay un montón de cosas. Creo que la grabaciones a nivel profesional de los discos en directo, por ejemplo, el de ‘Sin enchufe’ que fue un disco muy bonito, muy interesante y muy definitivo para nosotros en el año 2000. También ‘Dos noches en el Price’ en el 2014, justo cuando cumplimos 20 años. Esos fueron dos momentos muy emotivos, emocionantes, acompañado de muchos amigos, en directo… hay un montón de anécdotas que no podría ahora acordarme porque en 25 años que llevo, imagina... Muchos viajes también, hemos ido a Estados Unidos a grabar, a Francia con Alejo Stivel… Tengo grandes recuerdos de muchas cosas.

Habló en un vídeo apoyando la campaña ‘Educa con música’. ¿Qué mensaje desearía que quedase grabado en la mente de la gente?

Yo creo que a la música hay que darle la importancia que tiene, ¿no? ¿Cuánto hay de música en un día cotidiano? Habrá más para una gente que otra pero está presente en todo, mucho más que en otras cosas a las que se le da una importancia educativa, pero no quiero restarle importancia a nada, ni a la Historia ni a nada.

Para mí, la música tiene que ser algo que forme parte de nuestra educación, de nuestra sociedad y, sobre todo, de los niños porque es algo que les va a hacer que les vaya la vida mucho mejor, sin duda. No quiero aventurarme pero más que las matemáticas y estoy diciendo una tontería porque las matemáticas están presente en todo lo que vemos, pero la música creo que también... y el arte en general. Creo que la música es algo que va a hacer que seamos mejores, tengamos más sensibilidad y al final es lo que hará que nos comportemos de una u otra manera en la vida. Es algo que se comparte y hace que nos juntemos... es comunicación pura. No es escuchar canciones solamente, es algo más importante. Yo creo que hay que educar a la gente a que pruebe, sobre todo, porque les hará la vida mas agradable.

En octubre de 2018 lanzaste tu disco en solitario ‘Tarque’. Si tuviera que recomendar a los fans la canción que deberían escuchar primero. ¿Cuál sería?

Sería la segunda, la de ‘Ahora y en la hora’. Es un tema que tiene una contundencia y una cosa diferente que hace que sea muy representativa en el disco.

La música es un pilar muy importante de su vida. ¿Cuál es la canción, entre las de ‘Tarque’, que ha compuesto con mayor sentimiento?

No lo sé. Creo que todos los temas tienen un algo diferente. Hay canciones en las que uno muestra sus sentimientos y otros que, sencillamente, no es necesario que hablen de uno mismo. Por ejemplo, ‘Lobos Solitarios’ es un tema en el que hay mucho de experiencia personal y sentimiento. Es un tema en el que hay mucho de mí.

Sobre el disco. ¿Tenía claro cómo quería que fuera o lo ha ido dando forma sobre la marcha?



La verdad que hablé con Carlos Raya, que es productor y guitarrista y compositor conmigo, y trabajamos en una idea que estaba muy clara, lo cual siempre ayuda mucho a hacer las cosas, no rápido sino con claridad. Es cierto que luego hay cosas que se van moviendo pero en general, en un 70 por ciento, estaba todo bastante claro.

¿Ha logrado tener el resultado que deseaba?

Sí. El disco es todo lo que yo buscaba y la verdad que sí, había una idea un poco clara. A veces eso es bueno pero otras veces no, quiero decir, está bien dejar la puerta abierta a la espontaneidad y a la improvisación pero, a veces, eso puede hacer que la cosa se diluya. En este caso, tenerlo tan claro, nos ayudó mucho.



Es decir, ¿cree importante tener una base o estructura antes?



A veces sí y a veces no. Yo he trabajado de las dos maneras, con M Clan me he sentado delante de un papel y una guitarra y hemos dicho “bueno, qué vamos a hacer. No lo sé. Vamos a empezar”. Por eso creo que todo es válido en algo artificial, aunque es cierto que si vas con la idea premeditada estás cortando las alas a ciertas cosas. Aun así, yo creo que es bueno empezar con una idea y dejar que si esa idea se abre se vaya haciendo así.

Después de haber estado tras la banda M Clan, ¿cómo ha vivido la experiencia de formar un álbum en solitario?

En realidad es algo muy parecido y muy diferente a la vez, o sea yo normalmente los hago con Ricardo Ruipérez y las decisiones finales sobre las canciones las tomamos en grupo. En este caso, lo he hecho con Carlos Raya que, a pesar de que las decisiones finales son mías porque el proyecto es mío, él me ha ayudado mucho. Yo no compongo solo, lo he hecho alguna vez pero estoy un poco limitado a la hora de componer porque no toco muchos instrumentos, toco un poco la guitarra. Me gusta que me aporten ideas.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor durante el proceso de crear el disco?

Yo creo que ha sido todo muy fluido, interesante y rápido. Alguna vez, con alguna letra, sí que nos hemos detenido más, pero no han sido malos momentos sino espacios donde hay que tener perspectiva para ver ciertas cosas con claridad. Por lo demás, ha sido rapidísimo y yo creo que me he entendido muy bien con Carlos Raya estilísticamente y creativamente y luego, con el resto de músicos, que son tan buenos que a la primera ya suena bien.

Es una persona de prestigio, muy reconocida pero, ¿sintió miedo antes de sacar el disco?

La verdad que no porque, lo primero, un disco no sale de la noche a la mañana y yo no tenía unas expectativas marcadas… Si vende discos bien y si no vende pues mira, lo primero que quiero hacer es lo que yo siento, ¿no?. Entonces, en ese sentido, miedo no. Pueden ser nervios. He tenido miedo con otras cosas que he hecho con M clan que me han parecido muchos más arriesgadas.

Después de sacar este disco, ¿qué planes de futuro tiene?

Estamos de gira ahora. Empezando a retomar la gira de verano con festivales, conciertos... Ahora es cuando empieza a moverse la cosa. Digamos que en abril, en primavera y por temas electorales ha estado un poco parada la cosa y, ahora tenemos conciertos hasta finales de año a tope. Nos vamos a Londres a tocar también, festivales por aquí y muchas cosas.

Este verano va a venir al Festival Música en Grande. ¿Qué le supone venir a este festival?

A mi Cantabria me encanta y en Torrelavega tengo amigos y justamente, esos son grupos con los que tocamos ahí. Va a ser una noche muy buena.