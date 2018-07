Mehnai protagoniza el 'Menú sonoro' y presenta su nuevo disco en el Muelle del Centro Botín

Este jueves, a partir de las 21.00 horas, Mehnai presentará su nuevo disco en el restaurante el Muelle del Centro Botín, dentro de la iniciativa 'Menú sonoro'. Por un precio de 30 euros, los asistentes escucharán música en directo acompañada de un menú desgustación creado por el cocinero Jesús Sánchez. El nuevo trabajo del proyecto musical de Carmen Bartolomé se llama 'Red dragon' y en el escenario la acompañará, a parte de su guitarra, el guitarrista Mario de Inocencio.

Mehnai presentará sus nuevas canciones en acústico y en un formato cercano. La artista compuso las letras entre 2014 y 2017 y tratan temas como la lucha contra los "dragones" internos. Este nuevo trabajo habla de una etapa dura que espera cerrar y las canciones suponen una especie de final de ciclo con el que "afrontar lo positivo que está por llegar". Las canciones ponen también nombre a los platos de Sánchez, que están inspirados en la música que suena.

Bartolomé creó Mehnai en 2010 y, desde entonces, ha publicado tres discos. 'Trust Freebird' y 'Grab it While it's hot' fueron producidos por Fernando Macaya -productor de artistas como Mikel Erentxun-.

Este ciclo de música y gastronomía en el restaurante El Muelle del Centro Botín se puso en marcha a finales de mayo y se prolongará hasta el mes de septiembre.