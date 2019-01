Ha llegado la Política-Experiencia

Este año que acaba de nacer se ha estrenado con dos hechos históricos, bien para el conjunto de la humanidad, bien para el conjunto de los humanoides llamados España.

El primero se produjo en la Luna. El pasado 3 de enero alunizó en la cara oculta la sonda china Chang'e 4, la cual portaba un cilindro en el cual una semilla de algodón ha brotado. Es la primera vez que un cultivo se desarrolla en una bola extraterrestre. Es cierto que previamente, en la Estación Espacial, un astronauta había cultivado una lechuga (y se la había comido), pero nunca antes se había producido este fenómeno en una masa espacial como la Luna, con la sexta parte de la gravedad terrestre y en donde las temperaturas extremas oscilan entre los 100 grados por encima de cero y los 100 grados por debajo de cero.

A partir de ahora, me imagino que en las respectivas consejerías de Agricultura estén preparando ya algún tipo de plan, con o sin ayudas PAC, para producir la primera cosecha que pueda ser vigilada con un telescopio desde el balcón de casa. De ahí a tener a la primera vaca frisona, obviamente llamada Cantabria, pastando en el Mar de la Tranquilidad quedan dos telediarios.

El segundo hecho histórico es el nuevo Gobierno andaluz, oscuro acontecimiento que se produjo este pasado miércoles. Al igual que el brote de algodón lunar, el Gobierno PP-Ciudadanos, con esa extensión extracorpórea que es Vox, ha conseguido brotar en un caldo de cultivo con gravedad ínfima, si por gravedad entendemos la pujanza de los derechos fundamentales.

Es cierto que no es la primera vez que un partido se apoya en las mismas leyes que desprecia para luego en el poder ponerse manos a la obra para su destrucción. Y no es la primera vez que los fanáticos, cuyas dos neuronas cerebrales orbitan una alrededor de la otra sin riesgo de colisión, votan en masa a candidatos que no resultarían elegidos en una reunión de escalera. Pero ahí están, entrando en las instituciones, y eso es histórico, recibiendo asignaciones públicas, y dentro de poco con poder ejecutivo en algún gobierno. Si el nazismo ya existía antes de Hitler, el franquismo sigue pujante en las instituciones después de Franco.

Bienvenidos a la Política-Experiencia.

Llegó el Turismo-Experiencia en el que ya no basta alquilar una habitación de hotel un fin de semana, sino que hay que alquilar una habitación con un paquete de experiencias tales como una divertida sesión de puenting en familia, una entretenida excursión de jubilados por una vía ferrata, o una emocionante inmersión de dos minutos en apnea y rodeado de tiburones.

Una mujer andaluza declaró por qué había votado a Vox: "Por probar".

El 'probar' es el brote no verde y sí algodonoso de la Política-Experiencia. Por probar, Donald Trump acaricia la idea de apretar el botón nuclear. Por probar, Podemos se hace el harakiri en un entremés digno del Club de la Comedia. Por probar, miles de ciudadanos darán su confianza el 26 de mayo a señoras y señores que les harán paladear una experiencia intensa. Y vaya si probarán, pero, por favor, el último que apague la luz.

¿Esta política del odio en la que vivimos inmersos es la que se necesita para mantener unos niveles de vida decentes que tengan en cuenta a los que menos tienen? En la política del odio que vivimos ya no importa lo que se dice y sí la derrota y humillación del rival, mientras los ciudadanos, como vacas pastando en el Mar de la Tranquilidad, ven pasar impertérritos todas las lanzaderas espaciales de la modernidad.

Como le dijo la replicante Pris a Roy Batty: "Somos estúpidos y moriremos".

Esa sí que es una experiencia.