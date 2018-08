La Campa niega haber recibido el caché y arremete contra David Guetta

La anulación a última hora del concierto de David Guetta en Santander va camino de convertirse en el culebrón del verano. La Campa, empresa organizadora del evento, y el artista francés cruzan reproches mientras los cerca de 10.000 personas que se desplazaron el pasado sábado hasta La Magdalena para presenciar el show esperan la devolución íntegra del importe de la entrada.

A tenor de las declaraciones de unos y otros no parece que la solución vaya a ser fácil y todo apunta a que el conflicto acabará en los tribunales. La Campa ha respondido este jueves al DJ, contra el que arremete duramente y al que señala como el "único responsable de los innumerables daños y perjuicios" causados a la organización, sus fans y a la ciudad de Santander.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la empresa asegura que David Guetta no ha devuelto el caché que cobró, en su totalidad y con un mes de antelación, como el músico francés había anunciado 24 horas a través de su cuenta de Facebook en la que pedía disculpas a sus fans y reclamaba que ese dinero fuera destinado exclusivamente al reintegro de las entradas.

Según afirma La Campa, "el artista David Guetta a 2 de agosto de 2018 no ha devuelto el caché", si bien confía en que este "no defraude una vez más su propia palabra y pague". En este sentido, la organización no solo reclama la devolución de sus honorarios, "cantidad que tan sólo representa una fracción de los gastos incurridos en este concierto", sino que demanda que asuma la producción técnica y logística del evento.

Tras señalar que todavía no ha recibido un informe oficial que justifique su ausencia el pasado sábado día 28 en la capital cántabra, la empresa carga contra Guetta, a quien acusa de haber actuado "con muy poca previsión y con un muy arriesgado plan de viaje, pretendiendo volar a Santander horas después de actuar en Rusia y horas antes de actuar en el festival belga Tomorrowland donde sí ofreció su actuación al día siguiente".

En lo que respecta a la devolución de las entradas, La Campa deja en el aire si reintegrará el importe íntegro -las entradas costaban de media 50 euros- ni las fechas o plazos en los que lo hará y se limita a decir que "tan pronto como obtenga el reintegro del caché del artista, de los gastos de producción del evento, así como del resto de los graves daños y perjuicios causados, comenzará el proceso de devolución del precio de las entradas en los términos que legalmente correspondan".

Asimismo, señala que ha habilitado en su página web un apartado para que los afectados puedan cursar las pertinentes reclamaciones en un correo electrónico (reclamaciones@lacampasantander.com) en el que "se atenderá personalmente cada caso".

Nueva fecha

En la nota de prensa enviada a los medios La Campa también cuestiona la versión del artista parisino sobre las "supuestas" propuestas hechas para reprogramar el concierto que, según asegura,"nunca fueron formales salvo en vagas conversaciones con su agente en España". "No hay oferta de días concretos", sentencia en alusión a las dos nuevas fechas en agosto que el músico ha dicho haber puesto sobre la mesa.

No obstante, la organización admite que David Guetta ofreció actuar al día siguiente -el domingo-, pero apunta que propuso que fuera a las 17.00 horas, lo que a su juicio "denotan la improvisación, falta de profesionalidad y desconocimiento acerca de la complejidad del montaje escénico y técnico, y en especial, las medidas de seguridad". "El show no está pensado para un domingo a las cinco de la tarde bajo el sol", rematan al tiempo que vuelven a criticar "la temeridad y falta de previsión" en los planes de viaje del DJ que ese mismo domingo pinchaba en Bélgica".

En esta misma línea, la promotora incide en la dificultad de establecer una nueva fecha debido a la "complejidad" del montaje, que precisa de "más de 20 técnicos trabajando con 24 horas al menos de antelación", así como de las licencias correspondientes, un espacio adecuado a ese aforo, un plan de prevención de riesgos y seguridad, personal técnico y la ingente cantidad de material de sonido, luz y vídeo exigidos por el artista.

"Un show de estas características no se organiza de la noche a la mañana tal y como su comunicado pretende, lo que nos da más bien una idea de excusa por parte del artista para justificar sus intentos de reubicar la fecha", señala La Campa arremetiendo nuevamente contra Guetta.

Camino de los tribunales

Pese a todo ello, la organización asegura que aún tiene "esperanzas" y sigue trabajando para alcanzar un "acuerdo amistoso" con el artista con el ánimo de "resarcir" al público o en la búsqueda de una nueva fecha para realizar el show que no podrá ser "ni inmediata ni improvisada".

En el caso de que no prosperen las negociaciones, La Campa afirma que tiene "la firme voluntad de promover cuantas acciones en derecho y justicia le correspondan a fin de resarcirse de los graves daños y perjuicios que le ha irrogado el artista, así como para obtener la mayor satisfacción de sus fans".