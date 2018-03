El coro Gospel Factory actúa el miércoles en el Palacio de Festivales dentro del Año Jubilar

El coro Gospel Factory actuará este próximo miércoles, 28 de marzo, en el Palacio de Festivales de Cantabria con un concierto enmarcado dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego.

Bajo la dirección de Dani Reus, el coro se subirá al escenario de la sala Argenta a las 20.30 horas con cantantes de más de 20 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Francia, Sudáfrica, Cuba, Japón, Bélgica, Angola, Suiza, Argentina, Guinea Bisau, Brasil, Camerún, República Dominicana, Holanda, Nigeria, Filipinas y, por supuesto, España.

Este coro comienza su trayectoria en el año 2005 cuando su director, Dani Reus, decide reunir y trabajar con talentosos cantantes profesionales (muchos de ellos con reconocidas carreras en solitario) para conseguir el sonido de los coros afro-americanos de iglesia con los que ha cantado toda su vida.

Ese mismo año, al poco tiempo de comenzar, ya cosecharon grandes éxitos teloneando a The London Comunity Gospel Choir (UK) o llenando con su propio espectáculo grandes recintos como el Teatro Calderón (Madrid), Teatre Atrium (Viladecans, Barcelona), la Catedral de Salamanca, el Palacio de Congresos de Madrid (con la presencia de Sus Majestades los Reyes de España), Recinto Ferial de Málaga o el Teatro Real de Madrid.

Una larga lista de teatros, auditorios, plazas públicas o salas de conciertos que durante todos estos años han sido testigo de los diferentes espectáculos que Gospel Factory ha preparado, como 'Spirituals & Christmas', 'The Gospel Experience', 'From Africa to América' o el nuevo espectáculo 'Gospel Tribute'.

Artistas nacionales como Raphael, Pitingo, Marta Sánchez, Melendi, Abraham Mateo, Soraya, Beatriz Luengo, Auryn, David Bustamante, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Manuel Carrasco, Sergio Dalma o Tamara han alabado el trabajo de Gospel Factory y han contado con ellos para su participación en giras y trabajos discográficos.