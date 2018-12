El homenaje a Elicia de la Serna genera recelos entre militantes del PP

Entre las filas del PP de Cantabria nadie duda del trabajo "excepcional" que Elicia de la Serna ha realizado durante años, especialmente en las campañas electorales, pero el homenaje que ha recibido a manos de la nueva dirección del partido ha generado recelos entre un buen número de militantes. Todos ellos reconocen que la labor de esta veterana afiliada ha sido "vital" en las sucesivas citas con las urnas, pero también consideran que el momento escogido para realizar este reconocimiento público ha sido "desafortunado".

Y es que Elicia de la Serna es una de las personas afines a María José Sáenz de Buruaga que se vio salpicada por el supuesto amaño en las primarias que el PP cántabro celebró en marzo de 2017 y que provocó una disputa interna que dividió en dos a la formación conservadora. Aunque mediáticamente el pulso con la nueva dirección está sofocado, la herida que desencadenó aquel proceso todavía no se ha cerrado y no es descartable que se reabra a medida que se acerquen las elecciones y se vayan configurando las listas en los diferentes municipios. De hecho, esto ya está provocando fricciones, según apuntan distintas fuentes a eldiario.es.

Según desveló OkDiario, la candidatura de María José Sáenz de Buruaga -que se impuso a la del expresidente Ignacio Diego por tan solo cuatro votos- utilizó la cuenta bancaria de una persona con discapacidad mental para pagar la cuota de algo más de medio millar de militantes para que pudieran así votar en el Congreso, y entre las personas que participaron en este pago masivo figura el nombre de Elicia de la Serna.

"Viene Elicia de la Serna y dice: 'Yo tengo las cuotas de estos diez que me han dado el dinero, y dos que se lo tengo que poner porque los pobres no pueden'. Va a la ventanilla y entonces se centraliza... O yo me voy con 30 de Suances, y el otro se ha traído tal. Y uno te da el dinero para que lo pagues y otro te dice me lo pagas tú porque si no no voy". Son las palabras de Buruaga desveladas en aquellas fechas por este diario.

Además, como delata su apellido, Elicia es familia de Íñigo de la Serna. Concretamente, su tía. El sector crítico que se aglutinó en torno a la figura de Ignacio Diego y que llegó a promover un movimiento denominado 'Lealtad Popular' no tiene ninguna duda de que el exministro de Fomento y exalcalde de Santander fue uno de principales urdidores de la candidatura de la ahora presidenta del PP con el fin de desterrar a Diego, con quien mantiene desde hace años una fuerte enemistad.

"Ha sido muy comentado este premio a una de las personas que más señaladas fueron durante aquel proceso congresual en el que hubo acusaciones de amaño, y se ha visto como una forma de pagar favores prestados", resume un importante militante.

El acto de reconocimiento a Elicia de la Serna tuvo lugar este pasado sábado durante la cena de Navidad del Partido Popular, en la que por primera vez se concedió la distinción al 'Afiliado Relevante', un premio para "reconocer la trayectoria de aquellos afiliados que son un ejemplo y un referente dentro del partido por su especial dedicación y que encarnan los valores de la unidad y el compromiso", según explicó la formación.

Su trabajo en el partido ha estado vinculado, fundamentalmente, como responsable de recoger el voto en residencias de ancianos y hospitales y sus resultados han sido tan abrumadores que incluso llamaban la atención dentro de la dirección nacional. "Gran defensora de los valores del Partido Popular en el día a día, De la Serna dedica todo su tiempo a la organización y trabaja en todas las campañas electorales como responsable del voto por correo. Además, es el rostro de la solidaridad del PP, por su implicación en las tareas sociales", destacó la dirección en Cantabria en torno a la elección de la premiada.