Buruaga asegura que el PP va a "ganar las elecciones" aunque otros "siempre se den por ganadores"

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que el partido está "preparado para la batalla" y va a "ganar las elecciones" en la comunidad autónoma como lleva haciendo "casi 25 años" aunque "siempre" haya otros que "se den por ganadores".

La líder de los 'populares' ha reconocido que los comicios del 26 de mayo serán "los más complicados de los últimos tiempos" porque hay "más competidores, más fragmentación e incluso un cierto desconcierto" pero al mismo tiempo serán las elecciones "más abiertas".

"Nada está escrito y todo es posible y si no, volved la vista a Andalucía", ha enfatizado y, por ello, ha alentado a los dirigentes y militantes del PP, reunidos esta noche en la tradicional cena de Navidad celebrada en el Hotel Chiqui de Santander, a "hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho siempre".

Para ello, ha señalado que en el PP "llevamos muchos meses trabajando para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la sociedad" de Cantabria y para "contar con los mejores" como candidatos, para así ser "la única garantía del cambio en Cantabria".

"Podéis tener la completa seguridad de que, a día de hoy, el Partido Popular gana las elecciones en Cantabria. Me lo dicen los datos y, lo que es más importante, me lo dice la calle", ha ensalzado Sáenz de Buruaga.

Así, la presidenta del PP ha señalado que el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, "terminará su carrera política sin ganar" los comicios autonómicos. "Que no os cuenten milongas porque no hay sorpasso, porque el PRC no es hoy ni va a ser el próximo 26 de mayo la primera fuerza política", ha añadido.

Y tampoco lo serán otros porque, según ha dicho, no hay más que "mirar alrededor" y ver que lo que hay en Cantabria: "el regionalismo en el otoño del patriarca", "el socialismo es una bengala que se apagará pronto", "el radicalismo de izquierda se autodestruye" y Ciudadanos que permite a "los socialistas gobernar con sus votos".

"Cada uno escribe su propia historia y se equivoca como quiere y Ciudadanos está defraudando a Cantabria", ha señalado la líder del PP, que ha acusado a Cs de haber traído "de vuelta el transfuguismo" y "aparcar su código ético para salir, por tercera vez, al rescate del Gobierno".

A su juicio, "no importa lo que dijera ayer el comité autonómico del partido porque el acuerdo presupuestario a tres siempre estuvo hecho, con o sin consejero imputado", por ello ha advertido a Ciudadanos que tendrá que explicar a los cántabros "por qué se ha convertido en el Black Friday permanente del Gobierno".

CRÍTICAS AL BIPARTITO Y A REVILLA

Un Gobierno bipartito que, según Sáenz de Buruaga, ha demostrado con sus políticas que "Cantabria nunca ha sido peor gobernada" que esta legislatura con Revilla al frente de un Ejecutivo en el que "él reina pero es el PSOE quien gobierna" y "así nos luce el pelo", ha apostillado.

Sáenz de Buruaga ha criticado que el bipartito lo único que ha hecho estos años ha sido "volver a sus viejas políticas, al despilfarro en el gasto, a engordar la deuda y a subirnos los impuestos a todos los cántabros" y, frente a ello, "ningún proyecto más que los que el PP dejó en ejecución".

Ha sido una "legislatura en blanco", ha lamentado la líder de los 'populares', para quien los cuatro años de este Gobierno PRC-PSOE acaban además dando "un espectáculo bochornoso" por la "guerra declarada entre socialistas y regionalistas".

"A Revilla le ha escocido que se lo diga, pero le ha escocido porque sabe que es verdad que en su Gobierno hay una guerra de papeles y de despachos, sabe que hay dos gobiernos en pugna permanente y cada cual a sus propios intereses, dos gobiernos que se dan patadas los unos a los otros en el trasero de los cántabros", ha añadido.

Pero ha lamentado que esta situación a Revilla "le da igual" porque solo quiere "mantenerse y resistir" en el sillón de presidente y, por ello, también "le resbalan" las "peleas y escándalos de sus consejeros". "Da igual que el de Hacienda esté investigado por el TSJC, da igual que la cúpula directiva del SCS esté ante el juez y la consejera de Sanidad implicada en una presunta trama de corrupción", ha añadido.

"GRACIAS" A "GRAN" IÑIGO DE LA SERNA

Por otro lado, en su discurso, la dirigente del PP ha agradecido la labor realizada durante años por el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, el "gran" Iñigo de la Serna, presente en la cita navideña, aunque le ha dicho que le va a "echar una buena bronca por haber dejado la política con lo que España te necesita".

Precisamente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que también ha intervenido ante los militantes y simpatizantes del partido, tampoco ha evitado dar las gracias a su antecesor Iñigo de la Serna por todo lo que trajo "a Santander y Cantabria" durante el tiempo que estuvo en el Gobierno de España, compromisos por los que ha asegurado el PP local y regional "lucharemos con uñas y dientes".

Además, y ya en clave electoral, Igual ha alentado a los 'populares' a seguir "unidos como una familia" de cara a las próximas elecciones, en las que ha asegurado que ganará el PP porque es el "único partido preparado para tomar las riendas". "Os pido unidad, querernos como una familia y creernos que somos los mejores, que lo somos", ha enfatizado.

También ha tomado la palabra la secretaria general del PP, María José González Revuelta, ha pedido a los afiliados que, de cara a 2019, año electoral, "tengan fe en las capacidades del PP" y en el "arraigo" que tiene el partido en todos los municipios de Cantabria. "Seguimos siendo la esperanza y la primera opción para mucha gente y no les podemos fallar", ha afirmado.

En el transcurso de la velada, el PP de Cantabria también ha hecho entrega de su primer Premio al Afiliado Relevante, que ha concedido a Elicia de la Serna, tía de Íñigo de la Serna, por su trayectoria de 41 años en el partido que le ha convertido en "referente" para todos los militantes.

"Es el ángel del PP", ha dicho de ella Sáenz de Buruaga, que le ha entregado el premio, una escultura de Amparo Godoy, acompañada por Iñigo de la Serna y los expresidentes del PP José Joaquín Martínez Sieso y Gonzalo Piñeiro.

Elicia de la Serna, muy emocionada, ha dirigido unas palabras a la "familia del PP", un partido del que "toda mi vida me he sentido" y, por ello, ha ensalzado que ha trabajado por el Partido Popular "con entrega, ilusión u lealtad independientemente de quien le haya dirigido en cada momento".