Ben Howard actuará el próximo 29 de mayo en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

Las entradas para este concierto, a partir de las 20.00 horas, estarán a la venta a partir del viernes a través de los canales habituales por entre 26,60 y 30,60 euros.

El primer álbum de Howard, 'Every Kingdom' (2011), vendió más de un millón de copias y en 2013 este artista recibió dos Brit Awards en la categoría de Mejor Nuevo Artista Británico y Mejor Artista Masculino Británico. Su segundo y último disco en solitario, 'I Forget Where We Were' (2014), supuso "la consolidación del artista", según las mismas fuentes.