Iglesias seguirá exigiendo a los Gobiernos que "cumplan con su obligación" de proteger a los trabajadores de La Naval

GERNIKA (BIZKAIA) 14 (EUROPA PRESS)

Durante su visita a la Casa de Juntas de Gernika, en Bizkaia, Iglesias ha insistido en que "no se puede asumir" que ambos Ejecutivos "no hagan lo que tienen que hacer para rescatar y proteger los puestos de trabajo". En este sentido, ha afirmado que no se puede "poner como excusa" a la UE porque "otros estados europeos han intervenido para defender su industrias".

"Vamos a seguir insistiendo y trabajando para que, tanto el Gobierno Vasco como el del Estado cumplan con su obligación, que es la de proteger la industria y, en este caso, los puestos de los trabajadores de La Naval", ha apuntado.