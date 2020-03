Iturgaiz exige a Urkullu que cesen los "desahucios" en las residencias y acepte ya hospitales de campaña

"Nos hemos cansado de escuchar al Lehendakari que todo está bajo control y que nosotros solos nos bastamos y sobramos. La realidad no parece ser la que, otra vez, nos traslada el Lehendakari. Faltan sitios para acoger nuevos enfermos, Txagorritxu no da más de sí, Cruces, Galdakao y Donostia en situación delicada, no llega material sanitario, unos profesionales exhaustos", ha relatado Iturgaiz.

A través de un comunicado, el dirigente popular ha pedido a Urkullu que "abandone esa autosuficiencia a la que nos tienen acostumbrados, ya que no es buena para afrontar la tragedia que nos invade, no sirve y además nos hace daño". "Hay espacios y lugares estratégicos en el País Vasco que bien pueden acoger los hospitales de campaña. Con dichos hospitales no hubiese sido necesario forzar los traslados en las residencias de ancianos, un despropósito desde el punto de vista asistencial y humano", ha agregado.

Para el candidato popular, se trata de una medida "contraproducente para ellos, a quienes se saca de su entorno, que tampoco satisface a sus familiares, y además no exenta de riesgos. Una medida improvisada". "Lo peor de todo es que el Gobierno Vasco está poniendo en marcha diversas actuaciones que demuestran la inexistencia de un plan de contingencia ante el número creciente de contagios en nuestra Comunidad", ha alertado.

ENFERMOS LEVES A HOTELES

Por una parte, ha criticado que el Gobierno vasco decide realizar obras en hospitales con el correspondiente coste y, por otra parte, llevar a los enfermos leves a hoteles "sin concretar el personal que les va atender". "Por último, se procede a desalojar a las personas mayores de las residencias con el consiguiente perjuicio para ellos, sus familias y los riesgos que esta decisión puede aparejar", ha lamentado.

A su parecer, la "autosuficiencia de la que hace gala Urkullu le lleva a negarse a aceptar recursos y ayuda de la UME, que podía estar ya actuando en nuestra Comunidad, descargando así a nuestras infraestructuras sanitarias y colaborando de manera eficaz en el tratamiento de enfermos, como estamos viendo en la Comunidad de Madrid".

"Ante el empecinamiento del señor Urkullu en una decisión injustificable de rechazar una ayuda tan necesaria en estos momentos, le instamos a dejar de una vez por todas sus obsesiones nacionalistas y velar por el interés de todos los vascos", ha concluido.