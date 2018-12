Jáuregui dice que si el PNV "se entrega" a EH Bildu el pacto que sustenta el PSE en el Gobierno vasco es "insostenible"

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha señalado que si el PNV "se entrega" a EH Bildu en la reforma del nuevo estatus el pacto que sustenta el PSE en el Gobierno vasco es "insostenible". "Me parecería perturbador que el PNV opte por ello. Si es así, algunos estamos de sobra. Apostar por Bildu hace incompatible la alianza con el PSE", insiste.

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el representante socialista analiza los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo y considera que Vox representa "una radicalización del antinacionalismo y tensionará a los partidos de la derecha hacia una actitud que puede destruir el modelo territorial y alentar la tensión radical de los independentistas catalanes".

Asimismo, cree que la formación liderada por Santiago Abascal recoge votos de muchos descontentos "y, como en otros países europeos, también de la izquierda, tanto por el descontento social como por la demagogia antiinmigratoria".

Por otro lado, afirma que el PSOE no tiene más remedio que seguir defendiendo la reforma constitucional que permita pactar con los nacionalismos de tal forma que "eso no tiene vuelta de hoja y no lo podemos cambiar".

"Nuestra misión es defender el modelo autonómico y constitucional. Lo malo de esto es que la derecha y el centro derecha se nos han escapado a una vertiente antinacionalista que puede hacer inviable toda propuesta política de pacto", lamenta.

EUSKADI

Cuestionado por el nuevo estatus jurídico para Euskadi, el dirigente socialista reconoce estar "seriamente preocupado por el riesgo del autonomismo al independentismo".

A su juicio, EH Bildu quiere forjar una alianza de futuro con el PNV y presenta un proyecto que es "independentismo a medio plazo y además antieuropeo".

"Puede fracturar a la sociedad y llevar al país a un empobrecimiento. En estas condiciones el pacto que sustenta el PSE en el Gobierno vasco es insostenible si el PNV se entrega a la izquierda abertzale. Y no hay opciones intermedias, como puede presuponer el Euzkadi Buru Batzar. Yo le digo a Urkullu que no hay soluciones técnicas a decisiones políticas", advierte.

En este sentido, cree que la formación jeltzale tendrá que decidirse y recuerda que se ha convivido con un autogobierno "profundo con extraordinarias competencias que han transformado el país estos 40 años".

"Y sea por la vía autodeterminista o confederal no entiendo que se quiera dar ese salto. Comprendo que EH Bildu lo plantea escondiendo en sus reivindicaciones sociales para la negociación del Presupuesto esa alianza que pretende con el PNV. Pero me parecería perturbador que el PNV opte por ello. Si es así, algunos estamos de sobra. Apostar por Bildu hace incompatible la alianza con el PSE. No estoy en la piel de Idoia Mendia, con la que tengo una gran amistad, pero es mi opinión personal", argumenta.

CATALUÑA

Por lo que respecta a la situación en Cataluña dice que "la demanda nacionalista es la única cosa que ha salido mal del proyecto constitucional" ya que aunque el Título VIII fue generoso e inteligente con el tema territorial "en Catalunya hay una falla y es la gran causa que reclama nuevos acuerdos políticos".

En este sentido, advierte de que el tema judicial es "incontrolable" y "probablemente haya sentencias con condenas de varios años". "Además hablamos de un independentismo, incluida la burguesía, que quiere eso y no otro pacto y mano tendida, y que se puede radicalizar en este contexto", señala para añadir que cree que "habrá juicio, condena y proseguirá el encarcelamiento".