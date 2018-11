PP anuncia que pedirá la devolución de los Presupuestos vascos 2019

El portavoz económico del PP en el Parlamento Vasco, Antón Damborenea, ha explicado este lunes que mientras el Gobierno Vasco -compuesto por PNV y PSE- siga manteniendo el acuerdo de bases acordado entre PNV y EH Bildu en la Ponencia de autogobierno, el PP no va a entrar a negociar "ninguna partida más" y ha anunciado que pedirá la devolución de las Cuentas al Ejecutivo. "El PNV tiene hasta el 29 de noviembre para replantearse la situación en la que está llevando al País Vasco", ha defendido.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse alrededor de casi una hora con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, Damborenea ha explicado que le han "repetido lo que el PP lleva defendiendo desde hace mes y medio".

"Hemos recordado que los dos años anteriores nos abstuvimos a los presupuestos para dar estabilidad al Gobierno Vasco, a las Cuentas, pese a que no eran nuestros presupuestos porque había una estabilidad en Madrid que la teníamos que aprovechar en el País Vasco para mejorar el empleo y la calidad de vida de los vascos", ha explicado.

Para el PP, "todo esto en los últimos meses ha desaparecido", y ha criticado el pacto alcanzado entre PNV y EH Bildu en la Ponencia de autogobierno que cree que "fomenta la ruptura con España". "Nosotros evidentemente en eso no vamos a participar", ha insistido.

Además, cree que los presupuestos que ha presentado el Gobierno Vasco "le hacen un guiño" a EH Bildu. "Si nosotros hasta ahora nos absteníamos porque no eran nuestros presupuestos, estos lo son aún menos, entre otras cosas porque se sigue incrementando el gasto en ETB y seguimos pagando por embajadas por el mundo que no se sabe para qué sirven", ha indicado.

Damborenea ha explicado que le han trasladado a Azpiazu que "mientras sigan en esta dinámica", no pueden contar con el PP vasco para aprobar los presupuestos del Gobierno Vasco, y ha avanzado que "a día de hoy, evidentemente" presentarán enmienda de totalidad". "El PNV tiene hasta el 29 de noviembre para replantearse la situación en la que está llevando al País Vasco", ha insistido.

El portavoz 'popular' ha señalado que también existe el "problema añadido de la falta de presupuestos en España y de la falta de estabilidad" del gobierno de Pedro Sánchez, lo que "se traduce aquí" porque "no somos una isla, como algunos nos quieren hacer creer".

"Cuando España va bien, el País Vasco va bien. Cuando España va mal, el País Vasco va peor y los datos económicos de los últimos meses están diciendo que ya no vamos tan bien como íbamos pese a que la recaudación de este año va a ser mayor", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que "el Gobierno Vasco sabe que lo que está haciendo con esa mayor recaudación es incrementar el gasto corriente y consolidarlo para ejercicios futuros, de forma que la inversión, como siempre, sigue disminuyendo".

NO NEGOCIA NINGUNA PARTIDA

El portavoz 'popular' ha insistido en que mientras el Gobierno Vasco -compuesto por PNV y PSE- siga manteniendo estos acuerdos con EH Bildu, nosotros no vamos a entrar a negociar ninguna partida más".

Preguntado sobre si da por rotas las negociaciones, Damborenea ha defendido que el PP "no rompe nada" sino que han planteado desde el principio que "den marcha atrás en algo que ellos mismo dicen con la boca pequeña que no va a ir a ningún sitio". "Si no va a ir a ningún sitio, retírelo y demos por lo menos estabilidad económica y política al País Vasco", ha insistido.

Sin embargo, ha criticado que el PNV se niegue a retirar su acuerdo con EH Bildu y por tanto cree que "no tiene ningún sentido que el PP negocie la estabilidad económica cuando al estabilidad política la están rompiendo ellos".

Sobre si cree que el Gobierno Vasco ya ha alcanzado un acuerdo presupuestario con EH Bildu, Damborenea ha dicho que por lo que ha conocido por la prensa, la coalición están planteando en la mesa de negociación de los presupuestos "algo más que las Cuentas" para 2019, ya que incluyen modificaciones de la Ley de la RGI y por tanto cree que "el pacto es mayor que el pacto presupuestario, como es el acuerdo que tienen en materia de autogobierno".