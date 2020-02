El PP vasco defiende a Alonso y apuesta por la coalición con Ciudadanos, pero ajustada a la "realidad" de Euskadi

El PP vasco está comprometido con la coalición con Ciudadanos de cara a las elecciones vascas, pero debe ajustarse a la "realidad" política de Euskadi. Así lo ha recalcado la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, en la primera intervención pública de un miembro de la dirección vasca después del 'plante' de Alfonso Alonso a la cúpula nacional el pasado viernes. "Quedan días por delante para poder ajustar esa apuesta" a lo que significa el PP vasco, confía Fernández.

El acuerdo entre la dirección nacional del PP y Ciudadanos establece que el cabeza de lista electoral de PP+Cs "será designado por el Partido Popular", pero no dice que será Alfonso Alonso. Además, garantiza "dos puestos de salida para Ciudadanos", los números dos en Bizkaia y Álava, tal y como ambas formaciones acordaron el jueves. En la actualidad, Ciudadanos carece de representación en Euskadi: no tiene parlamentarios, no tiene junteros y ni siquiera tiene concejales.

En un acto celebrado en Bilbao, para analizar la actualidad política, la secretaria general dio un espaldarazo a la actitud de su presidente, enfrentado a la dirección nacional. "Cuando Alfonso Alonso habla lo hace en nombre toda la organización y cuenta con un apoyo abrumador". Este lunes se celebrará en Vitoria una reunión de la Junta Directiva del PP vasco que, presumiblemente, servirá para reforzar la posición de Alonso.

Según Fernández, el PP vasco ha estado desde el minuto uno a favor de la coalición, pero necesita que su voz "se escuche y tenga en cuenta". Y, en especial, "en torno a la figura y persona del mejor exponente que hay en Euskadi de lo que representa el constitucionalismo, que es Alfonso Alonso".