PP dice que el mensaje de independentistas en Cataluña tendrá una respuesta "contundente y desde la unidad política"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha denunciado este domingo que el mensaje que trasladan las fuerzas independentistas en Cataluña es "más de lo mismo", y ha asegurado que tendrá por tanto una respuesta "apropiada, contundente y desde la unidad política". "El Gobierno de España y el PP ha hecho lo que tenía que hacer siempre en este ámbito y vamos a seguir haciéndolo, sin duda alguna", ha insistido.

En un acto celebrado en Vitoria, Maroto ha criticado que los dirigentes independentistas de Cataluña "se empeñan en mantener un discurso contrario al diálogo, a la estabilidad y en defensa de todos, independientemente cómo piensen".

Para el PP, con sus acciones, los independentistas están trasladando al conjunto de catalanes y al resto de España que "ni quieren estabilidad institucional, ni social, ni económica". "Un gobernante que no quiera estabilidad ni para las Cuentas, ni para la sociedad, ni para la política de sus instituciones, no es un buen gobernante y no está ajustándose a lo que una mayoría demanda", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "el Gobierno de España y el PP ha hecho lo que tenía que hacer siempre en este ámbito y vamos a seguir haciéndolo, sin duda alguna".

UNIDAD CONSTITUCIONALISTA

Maroto ha insistido en que el mensaje que trasladan desde las fuerzas independentistas en Cataluña es "más de lo mismo" y tendrá por tanto una respuesta "apropiada, contundente y desde la unidad política". "Es muy importante la unidad política de las fuerzas constitucionalistas ante el reto de los independentistas", ha señalado.

No obstante, ha reconocido que "se puede hacer otra cosa distinta" y "puede haber alguien que quiera salir corriendo a hacer el mejor mensaje, el más contundente y romper la unidad", pero ha señalado que el PP "prefiere la firmeza, pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos". "vamos a seguir trabajando para que esto sea así en las próximas semanas", ha asegurado.

Finalmente, ha dicho que el PP está "muy orgulloso" de que esta semana se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que van a ser los más "sociales que ha tenido el país en los últimos tiempos", y ha destacado las medidas que afectan a la subida de las pensiones o la inclusión de los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto de estado contra la violencia de género.