Pagazaurtundua pide a Otegi que responda si "el fin justificó los medios" de ETA

La europarlamentaria de UPyD, Maite Pagazaurtundua, ha pedido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que responda si "el fin justificó los medios" de ETA, al tiempo que le ha recordado que su "responsabilidad política" en lo acontecido en Euskadi con el terrorismo "no ha terminado".

Pagazaurtundua se ha referido en estos términos en el acto que su familia ha llevado a cabo para rendir homenaje a su hermano, el socialista Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía local de Andoain (Gipuzkoa) asesinado hace 16 años por ETA. En el acto, que ha consistido en una ofrenda floral en la escultura 'La casa de Joseba' de Agustín Ibarrola, han intervenido también el filósofo Fernando Savater y el abogado y víctima de ETA Rubén Múgica, miembro del colectivo de víctimas del terrorismo Covite.

A la cita han acudido, además de familiares del homenajeado como su viuda Estíbaliz Garmendia, entre otros, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, o la exdirigente de UPyD Rosa Díez.

Pagazaurtundua ha afirmado que "hacen falta las palabras que son, no las que no son, las que tapan, no las que disimulan, no las que legitiman ahora un poco pero pensando en legitimar mucho más en el futuro toda la historia del terror como si fuera una catástrofe meteorológica".

Tras recordar que Andoain ha sido "el piso piloto de la persecución de los que no pensaban como quienes nos perseguían, como otros pueblos", ha sostenido que "eso no se puede tapar". "No se pueden tapar las manifestaciones de cientos de vecinos pidiendo el asesinato de sus vecinos, o el odio, o educar en el odio a niños para convertirlos en asesinos", ha señalado.

A su juicio, hay "muchos elementos de responsabilidad social y política que no se han encarado". "Se encaran de mala manera, con operaciones de mucha sonrisa y mucho optimismo pero con muchas mentiras de fondo", ha opinado. En este contexto, ha recordado que el pasado año remitieron al PNV y a EH Bildu un documento con "hemeroteca" de lo acontecido con el terrorismo de ETA en Euskadi, pero "nadie respondió" y "siete días más tarde se recibió aquí en Andoain como héroes a dos de los cómplices necesarios para el asesinato de Joseba, de Iñaki Uria y para la tortura moral de 500 o más familias extorsionadas" por la banda terrorista.

Pagazaurtundua ha agradecido a los miembros del PP vasco que acudieron a ese recibimiento con una foto de su hermano para denunciar ese "miserable" acto "al terrorista por haberlo serlo". "No tuvimos fuerzas para venir", ha confesado, pero gracias a los miembros del PP vasco que lo hicieron "nos sentimos aliviados".

La europarlamentaria de UPyD ha señalado que se debe de hablar de la "parte ponzoñosa" en Euskadi, porque hay que "buscar las palabras limpias, que tienen que ver con la reparación, con la vergüenza moral y con la responsabilidad política". "Eso es bueno para ellos, para nosotros", ha sostenido.

En este contexto, ha pedido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha "mintió de forma rotunda en 2003 y sigue mitiendo", y cuya "responsabilidad política no ha terminado", cuando llevan "16 años esperando que condene" el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, que responda si "el fin justificó los medios". "Es muy fácil, solo hay que decir sí o no, tan siquiera hay que tener tres sílabas para decir con-de-no. Qué menos después de lo que han hecho", ha opinado.

"Si es que sí, de ahora en adelante cuando vean a toda esta gente sonreír y salir en fotos maravillosas sepan que es una máscara y que detrás de eso está quien piensa que el fin justificó los medios y que eso es una toxicidad, un veneno, en nuestra sociedad", ha destacado, para añadir que "esa toxicidad puede terminarse" si reconocen que "el fin no justificó los medios" y condenan "esa historia terrible".

Pagazaurtundua ha señalado que, "entonces la política podrá llegar a ser de otra manera en este país, sino estaremos viendo campañas y la letra pequeña", en alusión al informe presentado esta misma semana junto a Covite 'El fin de ETA la letra pequeña' que ha anunciado volverán a remitir a los partidos políticos.

RELATORES Y PARTIDOS "NAUSEABUNDOS"

Savater, por su parte, ha denunciado que los relatores son quienes "traen los que han matado para justificar lo que hicieron y hacer que se conformen las víctimas". "Los hemos tenido aquí, hay gente que vive de eso", ha apuntado, para añadir que vienen a "favorecer" a quienes, "cuando hay un enfrentamiento entre un Estado de derecho que defiende a sus ciudadanos y un grupo que lo que quiere es amenazar y matar o saltarse las leyes a la torera y obtener unos privilegios o un estatus indebido dentro del país". "Vienen a dar suplemento o ayuda a quienes quieren cargarse las leyes, las instituciones y el país", ha incidido.

Además, ha señalado que en Euskadi "hemos vivido y vivimos una realidad nauseabunda y hay partidos nauseabundos, el primero de ellos el PNV, el partido nauseabundo e hipócrita por excelencia" y otros "siguen siendo la franquicia de ETA reconvertida en política", y ha criticado la "intimidación social" que, a su juicio, persiste en la sociedad vasca. Savater ha censurado que se diga que cuando ETA mataba "no había amenaza fascista", sino que ésta "ha venido luego, de la gente que no mata y que defiende las leyes".

De este modo, ha apuntado que "gente como Otegi sacan su fuerza política de ETA, ese es el pasado que les impulsa". "Por debajo eso es lo que hay, aunque no lo digan todos los días", ha opinado. "Eso es lo realmente nauseabundo y que no se cuente", ha señalado, para calificar al PNV como "un mediador entre los que quieren romper la ley y quienes quieren mantenerla".

Savater ha apoyado que en la manifestación de este domingo en Madrid convocada por PP, Ciudadanos y Vox para pedir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que convoque elecciones, se está reivindicando que hay que defender el país, porque "estamos defendiendo nuestro ciudadanía" y "no queremos que nos degraden a otra cosa por debajo". "Todos los que quieren romper el país y hablar de entidades territoriales, etc, lo que están haciendo es degradarnos como ciudadanos", ha advertido.

Por su parte, Ruben Múgica ha recordado que "no siempre hubo en España pluralismo político" y ha lamentado que "algunos dicen que hay que cambiar la Constitución, pero en su cháchara aún no han propuesto una sola línea".

Además, ha criticado que el asesino de Pagazaurtundua lo asesinó en solitario, pero "estaba acompañado de los chivatos batasunos que conocían el matiz de la Casa del Pueblo de Andoain", al tiempo que ha recordado que el homenajeado "tuvo el coraje de no ceder ante los falsos profetas de la paz y la reconciliación, esos que no tienen con quien reconciliarse porque nadie nunca les hizo nada".

"No se enredó con el lenguaje, las cosas siempre por su nombre, hay asesinos y asesinados", así como "gente que cree en las leyes y gente empeñada en quebrantar las normas y romper la convivencia y entre unos y otros no caben mediadores, ni relatores", ha destacado.