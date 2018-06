"Recibir al 'Aquarius' no es un acto de caridad, es pura justicia"

Javier Galparsoro, presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, tiene muy claro que con un Gobierno del PP el 'Aquarius' no hubiera podido atracar en un puerto español. Galparsoro aplaude el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez, pero advierte de que una vez que los refugiados pisen tierra española queda "mucho trabajo por hacer". En ese momento, "los medios ya no se preocuparan del 'Aquarius', dejará de ser noticia y le tocará el turno a las ONGs". Galparsoro no puede evitar sentir vergüenza ante el portazo que ha sufrido el 'Aquarius' por parte de Italia. "Hay días que me levanto por las mañanas creyendo en Europa; al mediodía ya empiezo a sentirme euroescéptico a la vista de todo lo que están haciendo algunos dirigentes y definitivamente me acuesto eurófobo. Necesito que alguien me animé a seguir perteneciendo a un continente tan insolidario", señala.

¿Hubiera sido posible que el ‘Aquarius’ atracara en Valencia si siguiera gobernando el PP?

Desde luego que no. El cambio de gobierno ha sido fundamental a la hora de ofrecer esta solución. Pero en CEAR estamos muy preocupados con el fondo europeo, la posición de varios países. La generosidad que está mostrando España no encuentra eco en otros países. Es alarmante la forma en que Matteo Salvini [el nuevo ministro del Interior italiano], se dirige a Italia y al resto de Europa y canta victoria porque el barco no arribará a Italia.

¿Qué le parece el comentario de Salvini asegurando que no entiende a los padres que dejan solos a sus hijos en pateras?

Yo le preguntaría a Salvini qué hubiera hecho si en lugar de ser italiano fuera un sudanés del sur, sirio o afgano. ¿Cómo actúa un buen padre cuando sus hijos están en peligro de muerte? Los que hemos tenido la suerte de nacer 30 centímetros en el mapa por encima de la desgracia no tenemos moralmente ni jurídicamente ninguna razón para decir a los que les ha tocado cruz en la vida lo que tienen que hacer. Si Salvini hubiera nacido en alguno de esos países seguro que hubiera empleado todas sus influencias para coger plaza en la primera patera disponible. Los padres que han dejado a sus hijos en pateras les quieren tanto como los que más.

Es darles un futuro.

Es más que eso. En muchos casos, les están salvando la vida. Si un padre sirio se pone en marcha con sus hijos y es capaz de superar todas las calamidades es que algo muy grave ocurre en su país que nosotros no alcanzamos a ver. Todos haríamos lo mismo. Dejarles en abordo de una patera es un intento de salvarles la vida. Hay días que me levanto por las mañanas creyendo en Europa; al mediodía ya empiezo a sentirme euroescéptico a la vista de todo lo que están haciendo algunos dirigentes y definitivamente me acuesto eurófobo. Necesito que alguien me animé a seguir perteneciendo a un continente tan insolidario.

Salvini ha ganado las elecciones en Italia haciendo bandera de su rechazo a la inmigración.

Así es. Llevo 30 años tratando de decirles a todos los dirigentes y la ciudadanía que existen convenios y que hay que cumplirlos. Lo que está haciendo España con el ‘Aquarius’ no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Si queremos seguir llamándonos la Unión Europea debemos seguir cumpliendo con los convenios.

La Unión Europea ni siquiera ha sido capaz de cumplir con el pacto para reasentar refugiados.

Es algo pavoroso. Se está incumpliendo el acuerdo de una manera grosera. España no ha acogido ni a un 12 % de los refugiados que le correspondían, pero no pasa nada y nadie exige responsabilidades.

¿Qué espera en ese sentido del nuevo Gobierno?

Al menos nos ha devuelto la esperanza y la ilusión. Tenemos un reglamento de asilo desde el año 2009 que está pendiente de desarrollo. Algo tendrá que decir el nuevo Gobierno de eso, de las concertinas, de las devoluciones en caliente, de los 40.000 expedientes pendientes de resolver…Pero si Europa no ayuda hay poco que hacer. No salgo de mi asombro al ver cómo se les cerraban los puertos al ‘Aquarius’. La reacción de España ha sido muy importante, pero cuando llegue a Valencia la sociedad se va a olvidar y va a comenzar la tarea de las ONGs en cuanto a la acogida e integración. Hay muchos temas jurídicos en el alambre. Por fortuna, la solidaridad de los ciudadanos supera la cicatería de los políticos.