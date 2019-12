Rocadragón peligra: más de 20.000 firmas contra la horda turística en Gaztelugatxe, escenario de Juego de Tronos

Los pueblos de Bermeo y Bakio se han movilizado en torno a la plataforma SOS Gaztelugatxe para protestar por la construcción de un aparcamiento para vehículos privados en los alrededores del islote, al borde de una zona natural protegida. Los ciudadanos han presentado cerca de novecientas alegaciones al proyecto y se han recogido más de 20.000 firmas en la plataforma change.org. Las 51 plazas planificadas conllevarían un coste cercano al millón de euros.

A raíz del rodaje de Juego de Tronos en los alrededores de la ermita dedicada a san Juan en 2017, Gaztelugatxe se ha convertido en el segundo destino turístico del territorio histórico de Bizkaia, tan solo por detrás del bilbaíno museo del Guggenheim. La plataforma achaca la "afluencia masiva de visitantes" a la "promoción incesante desde la administración pública, medios de comunicación y redes sociales". Este pasado verano, de hecho, recibió cerca de medio millón de visitas, con hasta 6150 diarias.

El proyecto prevé la construcción de un aparcamiento con 51 plazas para vehículos privados en una zona colindante con un espacio en el que confluyen tres figuras de protección integradas en la Red Natura 2000, la principal red ecológica europea para la conservación de la biodiversidad: el biotopo protegido y la zona de especial conservación de San Juan de Gaztelugatxe y la de especial protección para las aves de la ría de Urdaibai. La plataforma denuncia que no se han analizado las repercusiones ambientales que el proyecto va a generar.

Las obras tendrán un coste cercano al millón de euros por las complicaciones que acarrea. Está previsto que el aparcamiento se ubique en un bosque repoblado hace pocos años con árboles y vegetación autóctona, como parte de una medida de recuperación a raíz de una obra en la carretera que une Bermeo con Bakio. La zona es una ladera inestable y se ha de hacer una excavación de 3.000 metros cúbicos y un relleno de casi 9.000. Al ser inestable, se tienen que construir, asimismo, muros de contención, lo que acarreará un impacto visual.

"Después irá un hotel"

Gorka Lopategi, uno de los precursores de la plataforma, asegura que, a través de algunas de las alegaciones, tratan de formalizar que existe un fraude de ley. "Intentan escondernos información y meter con calzador una obra a todas luces ilegal", lamenta. Denuncia, asimismo, que la Diputación no ha llegado a acuerdos con los ayuntamientos de Bakio y Bermeo y que el plan "no ha sido sometido a ningún tipo de procedimiento de aprobación pública y que está hecho a la medida e intereses de algunos dirigentes políticos". De hecho, sospecha que el medio centenar de plazas de aparcamiento no va ser el fin del plan urbanizador: "Quieren hacer otro 'parking' y después irá un hotel. Nadie ha hablado de ello en público, pero ya se le ha escapado a más de una persona".

La plataforma considera, además, que la construcción de un aparcamiento para vehículos privados supondrá, más que una medida de alivio, un "efecto llamada" que generará "más tráfico, desorden". Por contra, apuestan por medidas que limiten el acceso de los coches y que favorezcan la instalación de lanzaderas. De hecho, señalan que el transporte público es deficitario y que Bakio y Bermeo están totalmente incomunicados durante los fines de semana de nueve meses del año.

"Turismo de masas y de selfis que no deja dinero"

SOS Gaztelugatxe asegura estar a favor del turismo "verde y compatible con el entorno" y que por eso ha reunido en su seno a "diferentes, personas de todas las ideologías políticas". Denuncia, sin embargo, que lo que se promociona con este modelo es "un turismo de masas y de selfis, que no deja dinero en la zona" y que "acarrea un coste ambiental irreparable que se traduce en una pérdida progresiva de las cualidades paisajísticas y degradación significativa de los valores naturales".

La plataforma acaba de terminar una ronda de contactos con los principales partidos políticos. Los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) han trasladado a los interlocutores la intención de conseguir un replanteamiento del proyecto. En cuanto al PSE, Lopategi asegura que los socios del PNV se mostraron sorprendidos por la información que les trasladó la plataforma y que, por ese motivo, solicitarán información más detallada al respecto. Por su parte, el PNV hará llegar al diputado general, Unai Errementeria, la preocupación de los ciudadanos. "Ni el propio PNV de Bakio está por la labor de construir el aparcamiento", señala Lopategi.