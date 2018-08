Uber llegará a Euskadi

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha que el Gobierno Vasco aprobará el próximo otoño un decreto para regular la actividad de taxis y de vehículos con conductor. Sobre la posibilidad de que se transfiera a las comunidades autónomas la competencia de dar licencias a empresas de vehículo de alquiler con conductor, ha recalcado que Euskadi siempre ve "positivo" el hecho de asumir una competencia. Pero ha aclarado que esta decisión por sí misma no va a suponer "una solución al problema" que, en su opinión, "hay que trabajarla muy bien".



Ha aclarado que en Euskadi no existe la problemática detectada en otras ciudades españolas dado que el ratio se sitúa en 1-26, es decir, una licencia de VTC respecto a 26 de taxis. Además "no existe ni un sola licencia solicitada de Uber o Cabify", ha puntualizado.



No obstante, ha señalado que el País Vasco lleva más de un año trabajando esta realidad con la elaboración de un decreto que regule la actividad del transporte urbano e interurbano de taxis y de vehículos con conductor y permita realizar labores de inspección de manera que los servicios sean complementarios, puedan convivir y sean analizados con el mismo rigor y condiciones.



"Necesitamos un transporte público de calidad, que asuma todos los modos, sea complementario y dé el mejor servicio a la ciudadanía de Euskadi. Ése es nuestro objetivo y por eso vamos a trabajar", ha concluido.