Sin Uber ni Cabify en Euskadi, pero los taxistas vascos se solidarizan con la "guerra" a las VTC

En un llamamiento este pasado domingo, la Federación Vasca del Taxi ha interpelado a los taxistas de todo el territorio para celebrar un parón durante casi 48 horas para mostrar el apoyo a sus compañeros de Barcelona y Madrid en la lucha contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La huelga, a la que se han unido conductores de las tres provincias, ha comenzado a las 6.00 horas del lunes y terminará, en principio, a medianoche de este martes, a pesar de que en Euskadi aún no hayan comenzado a trabajar compañías como Cabify o Uber. “Una cerrazón por parte del Ministerio de Fomento podría provocar que, de parcial, la huelga pasase a ser indefinida”, ha declarado Borja Musons, presidente de la Federación vasca del taxi y de Radio Taxi Bilbao, mientras desfilaba en caravana por las principales vías de Bilbao.

La última provincia vasca en unirse a la huelga ha sido Álava, tras una asamblea matutina donde han participado las principales asociaciones del sector del taxi alavés. Representantes de las asociaciones guipuzcoanas ‘Agitax ’, ‘Vallina’, ‘Taxidonosti’ y ‘G.Taxi’ decidieron sumarse a la huelga propuestas desde la Federación Vasca del Taxi el pasado domingo en una reunión en Donostia. En Bizkaia, a la convocatoria han acudido taxistas de ‘Radio Taxi’, ‘Tele Taxi’, ‘Radio Taxi Nervión’ así como los taxistas que prestan sus servicios en la terminal de Loiu.

Alrededor de 200 taxistas han hecho sonar el claxon de forma orquestada en la capital de Bizkaia. La marcha de los taxistas vizcaínos ha comenzado en el aeropuerto de Loiu para recorrer posteriormente las calles principales de Bilbao; la Gran Vía de Don Diego López de Haro, haciendo una sonora vuelta en la rotonda de la plaza Moyua para finalmente transitar todo el centro de la capital hasta la plaza Sagrado Corazón de Jesús. Los vehículos iban forrados de premisas reivindicativas como “1 VTP POR 30 TAXIS” o “VTC KANPORA” (“FUERA VTC”, en euskera). Las calles bilbaínas han estado colapsadas durante aproximadamente una hora. La presencia policial ha permitido descongestionar finalmente el tráfico en la vuelta de los huelguistas al aeropuerto de Loiu donde pondrían fin a la marcha. En principio, como ha indicado Musons, “no hay convocada ninguna movilización más, al menos por ahora”.

Taxi con reivindicaciones como "VTC KANPORA" en la marcha Bilbao

Los taxistas de Gipuzkoa han destacado el "seguimiento total" y han exigido a los Ayuntamientos que "se garantice el cumplimiento del ratio 1/30". Se han concentrado este mediodía en la capital guipuzcoana junto a la estación del Norte de Renfe y de la de autobuses. Han contado con el apoyo de trabajadores del sector en Irún y Hondarribia.

El presidente de Radio Taxi Donosti y vicepresidente de la asociación ‘G.Taxi’, Ángel Arribillaga, ha leído junto al gerente de ‘Vallina’, Xabier Pintado, un comunicado en el que destacan que el sector ha tenido que "salir a las calles" para "defender" su trabajo y denuncian que el Ministerio de Fomento "vuelve a incumplir sus promesas", según Europa Press.

Aunque en Madrid y Barcelona se esté dando de forma indefinida, lo que se ha extendido a Valencia, Castellón, Sevilla, la Región de Murcia o Zaragoza, en algunas provincias la huelga será de servicios mínimos o parcial, como es el caso de Euskadi. Se atenderán situaciones con cuentagotas, como urgencias médicas o a usuarios que lo necesiten por algún motivo delicado.

“La única intervención de las instituciones hasta el momento ha sido ceder a una reunión de urgencia con nuestros compañeros en Madrid”, ha señalado Musons, que ha denunciado que se estén incumpliendo los pactos que atañen al sector: “Llevamos un montón de meses dialogando con ellos y no han entrado en razón, no nos han dado soluciones”. Desde el sector, ante estos momentos de incertidumbre, han pedido una “respuesta firme para saber cuál es la posición del Gobierno”. Desde el mediodía de este lunes 30, los portavoces de varias asociaciones de taxistas del todo el Estado han estado reunidos con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura. En un receso sobre las tres de la tarde que las propuestas del Gobierno de momento son demasiado inconcretas como para levantar la huelga. Precisamente en el lugar donde se han dado las negociaciones, los huelguistas han levantado un muro de taxis, cortando así el Paseo de la Castellana en Madrid.

Apoyo y prevención

La huelga indefinida se desató en Barcelona el pasado viernes 27, desde entonces se han ido sumando ciudades a lo que ellos denominan “la Guerra del Taxi”. En el territorio vasco, según Musons, el parón también era necesario: “La huelga en Euskadi se secunda por dos razones: por apoyar a nuestros compañeros de las capitales de Barcelona y Madrid, pero también porque observamos que lo que está ocurriendo allí podría llegar no tardando a las capitales vascas”. Actualmente las licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Euskadi con respecto a las de taxi son de 1/26 ó 1/27 ( 30 concedidas en Bizkaia, 29 en Araba y 24 en Gipuzkoa, 83 en total a fecha 1 de junio), aunque existen licencias en trámite. “La relación 1/30 es la acordada, está apunto de sobrepasarse, no deberían conceder ni una sola licencia más, ni una”, ha advertido Musons en tono irritado entre las bocinas del resto de taxis. De hecho, en Álava el ratio ya no se cumple, ya que las licencias de taxi son 238.

“La gente ha comenzado a entender qué es el taxi y cómo funciona. Dicen ‘El taxi es un monopolio’ cuando en realidad somos autónomos con licencias por separado o ‘Cobran lo que quieren’ cuando las tarifas están intervenidas. Aparecer en los medios nos puede acercar al usuario y éste puede conocer un poco más el sector”, ha explicado el presidente de la Federación Vasca del Taxi, que cree que cualquier sector movilizado puede demostrar su fuerza frente a las instituciones ante cualquier “injusticia”.

La única forma de desconvocar la huelga sería “la aprobación de las medidas que se exigen a nivel nacional”, ha señalado. Entre ellas, trasferir las competencias a las Comunidades Autónomas, no renovar los visados que no cumplan con el 1/30 o llevar a cabo un control para este tipo de vehículos. “Están realizando un tipo de servicio para el que no fueron creados. Están cumpliendo de forma paralela a nosotros la función del taxi público, pero bajo sus criterios. Necesitamos que eso sea vigilado”

Incidencias

En los prolegómenos de la marcha que se iniciaba en el aeropuerto vizcaíno, la Ertzaintza ha multado a los primeros taxis de la movilización por desplazarse a una velocidad muy reducida. Según el parte de la denuncia, por “conducción temeraria” e incumplir las normas de tráfico. Han sido multados por una cuantía de 500 euros y seis puntos de carné algunos de los coches que encabezaban la caravana de taxistas, entre ellos se encontraba el propio Borja Musons, presidente de la Federación Vasca del Taxi. La conducción de los huelguistas, según la policía autónoma y el departamento de Seguridad, podría resultar un peligro al tratarse de una vía rápida.

A pesar de los graves altercados en la Ciudad Condal entre taxistas en huelga y conductores de compañías como Uber y Cabify, donde se han volcado automóviles y dado enfrentamientos, la marcha de taxistas en Euskadi ha transcurrido “con normalidad” según ha informado el mismo Musons. “No ha habido ningún problema destacable”, pero en el aeropuerto de Loiu, donde se ha iniciado la movilización, “han acudido algunos taxistas que no han querido acatar el parón”, no se han sumado a la lucha y por ello “se ha dado un momento de tensión, pero nada reseñable, nada físico ni agresiones”, ha indicado.

“Por supuesto, cabe señalar que los taxistas nos desvinculamos de todo acto violento, pues no es nuestra lucha. Es más, creemos que este tipo de actos lo que hace es perjudicar y ensuciar nuestra imagen”, ha concluido Borja Musons.